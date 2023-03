​Korespondent "Wall Street Journal" w Rosji Evan Gershkovich został zatrzymany przez FSB w Jekaterynburgu za szpiegostwo. Według znajomych i współpracowników dziennikarz przygotowywał materiał o najemniczej grupie Wagnera.

Logo grupy Wagnera / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

O zaginięciu Gershkovicha poinformował PR-owiec Jarosław Szirszikow, który towarzyszył dziennikarzowi w Jekaterynburgu. Według niego korespondent przyjechał do miasta, by napisać artykuł o grupie Wagnera. Dlaczego akurat Jekaterynburg? Prigożyn krytykował bowiem lokalne władze, że odmawiają pochowania poległych najemników z honorami.

Evan nigdzie publicznie nie pisał (o wyprawie), a ja zabierałem go za kulisy do różnych rozmówców. Udało się uniknąć prowokacji, był ogólnie zadowolony z podróży - przekazał Szirszikow w rozmowie z 66.ru. Według niego dziennikarz miał następnie pojechać do Moskwy.

Szirszikow przekazał, że otrzymał telefon z Londynu, w którym "pan o imieniu Thomas" poinformował go, że Gershkovich wrócił w środę do Jekaterynburga i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

Media poinformowały, że 29 marca w Jekaterynburgu siły bezpieczeństwa zatrzymały w pobliżu jednej z restauracji mężczyznę. W trakcie akcji naciągnięto mu sweter na głowę, by przechodnie nie zobaczyli jego twarzy. Według Szirszikowa, chodzi właśnie o Gershkovicha.

Zdałem sobie sprawę, że Evan i ja jedliśmy lunch w Bukowski Grill (restauracja, obok której zatrzymano mężczyznę - red.) i nie tylko moje biuro, ale biuro innego bohatera artykułu jest bardzo blisko. Nietrudno założyć, że w obcym mieście człowiek pojedzie w znajome miejsce, prawda? - zauważył Szirszikow.

FSB potwierdza zatrzymanie

Federalna Służba Bezpieczeństwa po pojawieniu się informacji w mediach potwierdziła, że Gershkovich został zatrzymany za szpiegostwo "w interesie rządu amerykańskiego".

Według FSB Gershkovich "działając na polecenie strony amerykańskiej zbierał informacje stanowiące tajemnicę państwową o działalności jednego z przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego".

Evan Gershkovich jest korespondentem amerykańskiego "Wall Street Journal" w Moskwie. Wcześniej pracował dla agencji AFP oraz "The Moscow Times", pisał artykuły także dla "New York Times" czy "The Economist".