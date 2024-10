"Putin nie chce rozejmu, chce walczyć dalej. Nie ma na ten temat żadnych rozmów" - mówi Mykoła Kniażycki w internetowym Radiu RMF24. Nasz dziennikarz Piotr Salak rozmawiał z deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy na temat planów pokojowych Ukrainy.

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki / Archiwum RMF FM

W wyniku odwołania przyjazdu do Europy Joe Bidena szczyt w Ramstein, w którym mieli wziąć udział najważniejsi przywódcy krajów europejskich, nie odbędzie się. Prezydent Stanów Zjednoczonych zrezygnował z wzięcia w nim udziału z powodu huraganu w kraju. Mykoła Kniażycki ma nadzieję, że takie spotkanie odbędzie się w innym terminie. W tym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotyka się z poszczególnymi przywódcami krajów. Rozmawia z nimi na temat założeń planu zwycięstwa.

Czy zaproszenie Ukrainy do NATO byłoby wstępem do negocjacji pokojowych?

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy stwierdził, że dopóki nie będzie zaproszenia Ukrainy do NATO, to Putin będzie myślał, że osiągnął sukces i że Zachód się go boi.

Jak nadal będą sankcje, będzie zaproszenie Ukrainy, to Putin będzie rozumieć, że nie ma sensu walczyć dalej i że świat nas wspiera, a jak tego nie będzie, to to będzie stymulować Putina do dalszej ofensywy - stwierdził gość Radia RMF24.

W piątek spotkanie przywódcy Ukrainy z papieżem

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy nie jest zadowolony z aktualnego stanowiska Watykanu w sprawie wojny w Ukrainie. Ma nadzieję, że papież zmieni zdanie, bo Ukraińcy potrzebują od niego wsparcia, a nie tej polityki, którą teraz prowadzi.

Każdy z nas czeka na to, że Watykan będzie wspierać Ukrainę, a nie morderców i Putina - komentuje Kniażycki.

Aktualna sytuacja na froncie

Ukraina jest rozczarowana, że wciąż nie ma zgody Zachodu na używanie pocisków dalekiego zasięgu, które zapewniłyby lepszą ochronę nie tylko na froncie, ale także cywilów.

My nie mamy tylu ludzi co Rosja i nasi dowódcy cały czas myślą o życiu każdego żołnierza i oficera, przez co trudno nam walczyć bez wsparcia i bez uzbrojenia - wypowiada się Mykoła Kniażycki.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kniażycki: Wybory w USA to wielkie wyzwanie dla Ukrainy





Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.