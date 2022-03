Trwa 20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Ukrainy uciekło już ponad 3 mln ludzi - wylicza - agencja ONZ do spraw uchodźców. Prezydent Zełenski apeluje o całkowite wstrzymanie handlu z Rosją. Podkreśla, że rosyjskie państwo finansuje wojnę przeciwko jego krajowi głównie ze sprzedaży ropy i gazu. Alarmy przeciwlotnicze rozległy się późnym popołudniem w Kijowie, Lwowie i kilku obwodach. 32 osoby zginęły po ostrzelaniu miasta Połohy. Rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie. Zginęła 73-letnia kobieta. Do stolicy Ukrainy przyjechała delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, a także premierzy Czech oraz Słowenii. Wieczorem przeprowadzono rozmowy z prezydentem Ukrainy. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 15.03.2022.

Kijów / PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES/Twitter /

- Trwa 20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Ukrainy uciekło ponad trzy miliony ludzi - informuje agencja ONZ do spraw uchodźców

- 32 osoby zginęły w wyniku ostrzału miasta Połohy

- Alarmy przeciwlotnicze zawyły po południu w Kijowie, Lwowie, Humaniu, Żytomierzu, obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kirowohradzkim

- W niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę - oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny

- Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udali się do Kijowa, gdzie rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem

23:27

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało o usunięciu Rosji z szeregów tej organizacji. Za głosowało 216 delegatów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej we wtorek Rosja poinformowała, że formalnie wszczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy. List ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, w którym poinformowano o tej decyzji, został przekazany Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy przez Piotra Tołstoja, przewodniczącego rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia.

Jak informowała agencja Reutera, ruch Moskwy był posunięciem wyprzedzającym prawdopodobne wykluczenie Rosji z Rady Europy w wyniku jej agresji na Ukrainę, bowiem 25 lutego organizacja ta zawiesiła Rosję w swoich strukturach i planowała wykluczenie Rosji.

23:19

Ponad 100 tys. Brytyjczyków zgłosiło się, by zapewnić mieszkania dla ukraińskich uchodźców - przekazał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Rząd brytyjski zatwierdził program pomocy, który pozwoli na pobyt Ukraińców, którzy nie mają na Wyspach krewnych. Program Homes for Ukraine przewiduje, że Wielka Brytania będzie płacić ludziom 350 funtów miesięcznie, jeśli będą mogli zaoferować uchodźcom osobny pokój lub oddzielne zakwaterowanie przez co najmniej sześć miesięcy.

23:03

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Zełenskim i premierem Szmyhalem zwrócił się do liderów UE i NATO. wyraził słowa uznania i szacunku dla prezydenta Zełenskiego, premiera Szmyhala i całego narodu ukraińskiego. Wyraził także współczucie dla "tych wszystkich, którzy są ofiarami".

Chciałbym odwołać się do ich sumień, ale także do ich konsekwencji. Oni głoszą pewne zasady, my te zasady podzielamy. Ale jeżeli takie zasady się głosi, to trzeba z nich wyciągać także wnioski - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, potrzebna jest nie tylko pomoc, o której wspominał prezydent Zełenski, ale "trzeba także zmienić pewną zasadę, która została przyjęta". Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie wstanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy - oświadczył Kaczyński.

22:51

Premier Mateusz Morawiecki w Kijowie zapewnił Ukraińców, że nigdy nie zostawimy ich samych. Nie zostawimy was, bo wiemy, że walczycie nie tylko o swoje własne domy, o swoją własną ojczyznę, wolność i bezpieczeństwo, ale i o nasze - powiedział szef polskiego rządu.

Stwierdził także, że Unia Europejska powinna nadać Ukrainie status kandydata do wspólnoty.

22:42

Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie polskim, słoweńskim i czeskim liderom.

To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuściło Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię i ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych, niezależnych krajów nie boją się. Bardziej boją się o nasz los i są tutaj, żeby nas wesprzeć i to jest bardzo mocny, mężny, przyjazny krok - powiedział Zełenski.

Jestem przekonany, że z takimi przyjaciółmi, z takimi krajami, sąsiadami, partnerami rzeczywiście damy radę i zwyciężymy - dodał Zełenski.

22:32

Ludzie rezerwują fikcyjne noclegi w Ukrainie za pośrednictwem Airbnb, by w ten sposób wspomóc mieszkańców atakowanego kraju. Jak przekazał szef firmy Brian Chesky, do tej pory użytkownicy przekazali w ten sposób Ukraińcom 15 milionów dolarów.

22:22

Szef dyplomacji USA Antony Blinken rozmawiał we wtorek ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą o dalszym amerykańskim wsparciu dla broniącej się przed brutalną rosyjską inwazją Ukrainy - przekazał rzecznik departamentu stanu Ned Price.

Blinken potępił również trwające ataki Rosji na ukraińskie miasta, które powodują coraz większą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej i ponowił zapewnienie o "niezachwianej solidarności z Ukrainą w obronie przed toczącą się brutalną agresją Kremla" - napisał Price w komunikacie.

Rozmawiałem dziś z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Jestem wdzięczny USA za nowy pakiet sankcji osobistych wymierzonych w rosyjskich urzędników. Podkreśliłem również potrzebę zwiększenia presji ekonomicznej na Rosję. Obaj zgodziliśmy się, że ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów nuklearnych na Ukrainie - przekazał z kolei na Twitterze Kułeba.

22:00

We wtorek udało się ewakuować z zablokowanych przez rosyjskie wojska ukraińskich miejscowości blisko 29 tys. osób. W obwodzie kijowskim ewakuację uniemożliwiły rosyjskie ostrzały - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk.

21:55

W Kijowie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Spotkanie premiera i wicepremiera Polski z prezydentem i premierem Ukrainy Telegram/ZelenskyOfficial /

21:53

Wizyta w Kijowie premiera i wicepremiera Polski, a także premierów Czech i Słowenii w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia - napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

21:33

Z Ukrainy uciekło ponad trzy miliony ludzi - informuje agencja ONZ do spraw uchodźców.

21:26

Doradca prezydenta Ukrainy i jeden z członków grupy negocjującej ze stroną rosyjską Mychajło Podolak napisał w tweecie, że "rozmowy będą w środę kontynuowane, występuje dużo zasadniczych rozbieżności, lecz jest pole do kompromisu".

21:21

Rosjanie od początku wojny zniszczyli 3,5 tys. obiektów infrastruktury na Ukrainie - poinformował szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski. Zniszczonych zostało ponad 2,7 tys. budynków mieszkalnych.

21:01

Francja przyznaje, że sprzedawała Rosji broń w ostatnich latach - mimo embarga.

Weług ministra obrony w Paryżu było to legalne, mimo wprowadzenia sankcji, bo sprzedaż odbywała się na mocy umów zawartych przed aneksją przez Rosję Krymu i przed udziałem wojsk rosyjskich w wojnie w Syrii, gdzie Rosjanie dopuszczali się bombardowania ludności cywilnej w Syrii.

21:00

Na stronie change.org powstała petycja, której autorzy domagają się wydalenia Aliny Kabajewej ze Szwajcarii. Podpisało ją już ponad 32 tys. osób. Według doniesień prasy kochanka Władimira Putina ukrywa się z dziećmi w rezydencji w pobliżu jeziora Lugano.

20:55

Prezydent Ukrainy apeluje o całkowite wstrzymanie handlu z Rosją.

Wołodymyr Zełenski zauważa, że rosyjskie państwo finansuje - głównie ze sprzedaży ropy i gazu - wojnę przeciwko jego krajowi.

Apeluje do Ukirańców na całym świecie, by wywierali w tej sprawie nacisk na firmy, polityków i media.

20:50

We Lwowie odbył się pogrzeb wojskowych, którzy zginęli w wyniku niedzielnego ataku rosyjskiego lotnictwa na poligon jaworowski, w pobliżu granicy z Polską - informuje portal nv.ua. Zginęło wówczas 35 osób, a 134 zostały ranne.



20:33

Ok. 20 tys. osób wyjechało z Mariupola własnymi samochodami w ciągu doby - poinformował wiceszef kancelarii prezydenta Kyryło Tymoszenko.

Tymoszenko podał w Telegramie, że 570 z 4000 samochodów, które wyjechały z miasta, dotarło już do Zaporoża. Pozostałe osoby zatrzymały się na noc w miejscowościach na trasie ewakuacji w obwodach zaporoskim i donieckim.

Wcześniej władze informowały, że ewakuacja z oblężonego Mariupola jest możliwa tylko autami prywatnymi, ponieważ ze względu na działania Rosjan nie udało się utworzyć zorganizowanego korytarza humanitarnego.



20:05

W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Złoczów w obwodzie charkowskim zginęły dwie kobiety i trzech mężczyzn, trzy kolejne osoby zostały ranne. Zniszczeniu uległo także kilka domów i samochodów - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na prokuraturę obwodową w Charkowie.



19:57

"Tyle razy słyszałem jedno, powtarzane jak mantra zdanie: Dajcie nam czyste niebo, a pokonamy Rosjan. Pytałem: dlaczego? Tłumaczyli: bo na lądzie wygrywamy, tylko nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jeżeli cały czas bombardują nas samoloty" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii. "Tutaj nikt nie mówi o tym, że wojna skończy się za tydzień. Oni sobie zdają sprawę z tego, że świat ich zostawił - często to mówią. Polska daje im wsparcie - to tyle" - dodał.



19:40

Premierzy Polski Mateusz Morawiecki, Słowenii Janez Jansza i Czech Petr Fiala przybyli do Kijowa w imieniu Rady UE. Odwaga prawdziwych przyjaciół Ukrainy! - czytamy we wpisie premiera Ukrainy.

Omawiamy wsparcie dla Ukrainy i wzmocnienie sankcji przeciwko rosyjskiej agresji - dodał.



19:22

Joe Biden 25 marca będzie w Polsce. Przyjął zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy - dowiedział się nieoficjalnie Onet ze źródeł dyplomatycznych.

18:49

UE oficjalnie objęła sankcjami 15 kolejnych osób i 9 podmiotów w związku z agresją wojskową Rosji na Ukrainę. Na liście m.in. oligarcha Roman Abramowicz.

18:48

Rosjanie zastraszają mieszkańców okupowanych terenów, kierują ich do fałszywych "zielonych korytarzy" i próbują używać jako żywe tarcze - oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa, cytowana we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

18:40

Dla takiego kraju jak Rosja nie ma miejsca w G20 - mówi w rozmowie z Pawłem Żuchowskim Piotr Nowak Minister Rozwoju i Technologii.

18:22

"Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale; musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, informując, że wraz z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami: Czech i Słowenii są już w Kijowie.

18:11

Premier Czech Petr Fiala zamieścił na Twitterze zdjęcie z podróży pociągiem do Kijowa, którym jechał razem z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, polskim wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierem Słowenii Janezem Janszą.

17:52

"Decyzja o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa była starannie przemyślana, logistycznie i politycznie" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jak stwierdził, Guterres był bardzo zainteresowany tą wizytą.

17:50

Alarmy przeciwlotnicze zawyły po południu w Kijowie, Lwowie, Humaniu i kilku ukraińskich obwodach - relacjonują ukraińskie media.

Ostrzeżenia wydano w obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kirowohradzkim.

Syreny włączono też w Czernihowie, Białej Cerkwi, obwodzie tarnopolskim.

17:38

Rosyjska rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęła 73-letnia kobieta - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Po uderzeniu pocisku w budynek wszczęto akcję ratunkową, w której uczestniczy 25 osób.

17:20

Z powodu rosyjskiego ostrzału miasta Połohy w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy zginęło około 20 cywilów, 11 członków obrony terytorialnej i jeden ukraiński żołnierz - podała agencja Ukrinform, powołując się na portal PIK.

17:11

Wraz z operatorem Fox News Pierrem Zakrzewskim w rosyjskim ostrzale artyleryjskim zginęła ukraińska dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

17:00

Rosyjscy terroryści chcą okrążyć Kijów i odciąć nas od jedzenia i leków; w sklepach brakuje wielu produktów, sąsiedzi, którzy wyjechali, zostawili nam klucze do swoich domów i za ich pozwoleniem żywimy się tym, co zostawili - powiedziała Olha Ołtarzewska, 22-letnia mieszkanka Kijowa.

W sklepach nie ma mleka i produktów mlecznych, świeżych warzyw, produktów codziennej higieny; zostały płatki owsiane i makaron - wymienia rozmówczyni PAP.

16:55

W mediach społecznościowych opublikowano ukraińskie nagranie pokazujące rosyjski czołg, który najechał na minę przeciwpancerną.

16:53

"Był profesjonalistą, był dziennikarzem, był przyjacielem" - tak amerykańska telewizja Fox News wspomina Pierra Zakrzewskiego, operatora kamery, który został zabity podczas filmowania działań wojennych w pobliżu Kijowa. Mężczyzna miał 55 lat.

16:33

W działaniach wojennych na Ukrainie zabity został rosyjski generał - podał portal Ukraińska Prawda.

Dziennikarze powołują się na wpis w Telegramie ukraińskiego pułku "Azow" z Mariupola. Pułk poinformował także o zniszczeniu sprzętu wojskowego.



16:22

Artykuł 5. traktatu NATO jest słabszy niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział podczas zamieszczonego na Facebooku nagrania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

16:00

Rosjanie ostrzelali autobus z osobami ewakuowanymi z Iziumu w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Nikt nie zginął, ale są ranni.



15:44

Prezydent Emmanuel Macron obiecał "ochronę konsularną" rosyjskiej dziennikarce, która podczas emisji programu informacyjnego na żywo w państwowej telewizji Kanał 1 pojawiła się na planie z plakatem antywojennym w rękach, powtarzając "przerwijcie wojnę".

15:31

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki jest zaniepokojony, że Rosja może przeprowadzić na Ukrainie prowokacje z wykorzystaniem broni chemicznej.

Obawiamy się, że Moskwa mogłaby zorganizować operację prowokacji na Ukrainie, prawdopodobnie z użyciem broni chemicznej - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej.

15:30

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 17 ratowników państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, 32 odniosło obrażenia, a jeden przebywa w niewoli - informują władze tej służby. Jeden ratownik został wzięty do niewoli podczas ewakuacji mieszkańców Hostomla pod Kijowem.

15:27

Na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy jest 500-900 Rosjan - poinformował szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom Petro Kotin.

Kotin powiedział na briefingu, że elektrownią "wciąż kieruje ukraiński personel", ale pracownicy "muszą uzgadniać wszystkie swoje działania z rosyjskimi wojskowymi" - pisze Enerhoatom w serwisie Telegram.

15:15

Poprzedniej doby Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała 60 osób podejrzanych o kolaborację z rosyjskimi najeźdźcami oraz 20 wrogich grup dywersyjno-zwiadowczych w różnych częściach kraju - podała agencja Interfax-Ukraina, cytując komunikat SBU.

15:00

Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Potrzebujemy wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które będą odpowiadać zarówno nam, jak i społeczności międzynarodowej - podkreślił.

Jeśli nie możemy wejść otwartymi drzwiami (do NATO - PAP), musimy współpracować z tymi organizacjami, z którymi jest to możliwe, które nam pomogą i nas obronią; musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa - powiedział podczas połączenia wideo Zełenski, przemawiając do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF).

Ukraiński prezydent powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego kraj nie należy do NATO, i dlatego "zaproponował sposób ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy i obywateli w niezależny sposób".

W skład dowodzonych przez Wielką Brytanię JEF wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.

14:58

"Siły ukraińskie ponoszą straty w walce z rosyjskim agresorem, ale są one kilkukrotnie mniejsze niż straty ponoszone przez Rosjan" - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Dodał, że w niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę.