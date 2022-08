Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 2,98 mld dolarów. Na 24 sierpnia przypadka Dzień Niepodległości Ukrainy.

Joe Biden / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Jak przekazała agencja AP, pakiet obejmuje sprzęt od producentów uzbrojenia, a nie pobierany z magazynów sił zbrojnych USA. Oznacza to, że nie trafi na Ukrainę natychmiast, ale na przestrzeni roku lub dwóch lat.

Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane, by wspierać naród ukraiński, kiedy kontynuuje on swoją walkę, by bronić swojej suwerenności. Jako część tego zobowiązania, z dumą ogłaszam naszą największą dotąd transzę pomocy wojskowej - powiedział prezydent w wydanym oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Jak dodał, w skład pakietu wejdą systemy obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i amunicja, systemy przeciwdronowe i radary. Dodał, że pakiet jest przygotowany z myślą o długoterminowej obronie Ukrainy.