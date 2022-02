"Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy USA zostanie przeniesionych do Polski" - przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Decyzję Pentagonu skomentował także wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. "To potwierdzenie zaangażowania USA we wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale też jasny sygnał dla Federacji Rosyjskiej" – powiedział polityk.

REKLAMA