Prezydent Joe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych 2 tys. żołnierzy na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski. Te informacje na konferencji prasowej potwierdził rzecznik Pentagonu John Kirby.

Joe Biden / LEIGH VOGEL / POOL / PAP/EPA

Nowe siły zostaną wysłane w ramach dwustronnych ustaleń i mają trafić do Europy w ciągu najbliższych dni.

Jak podał na konferencji prasowej Pentagon, około 2 tysięcy żołnierzy trafi z USA do Polski i Niemiec, a tysiąc zostanie przemieszczony z Niemiec do Rumunii. Kirby dopytywany o siły skierowane do Polski przekazał, że "większość z 2 tys. żołnierzy" trafi do naszego kraju.





Pentagon dodał, że wkrótce może dojść do kolejnych rozmieszczeń wojsk amerykańskich w Europie, w tym na ćwiczenia i do państw bałtyckich.

Do Polski trafią żołnierze z Fort Bragg w Karolinie Północnej, gdzie mieści się kwatera główna elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej, stanowiącej siły szybkiego reagowania.



"Jasny sygnał dany panu Putinowi"

Informację na swoim Twitterze potwierdził też Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. "Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy Stanów Zjednoczonych zostanie przeniesionych do Polski. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada" - napisał.

To ważne, by wysłać jasny sygnał panu Putinowi i całemu światu, że NATO ma znaczenie (...) i że jesteśmy gotowi do obrony naszych sojuszników - oznajmił Kirby.

8500 tysiąca żołnierzy pozostaje w gotowości, mogą w każdej chwili zostać wysłani na wschodnią flankę NATO.

"Widzimy gotowość ze strony Zachodu"

Według specjalistów z Ukrainy, wysłanie dodatkowych wojsk to zdecydowany sygnał, że Stany Zjednoczone traktują sytuację przy granicy rosyjsko-ukraińskiej poważnie. Widzimy przynajmniej gotowość ze strony Zachodu, by bronić chociażby siebie, a moim zdaniem, od takiej konieczności jesteśmy bardzo blisko. Na przykładzie Wielkiej Brytanii, Polski, Stanów Zjednoczonych widzimy zrozumienie, że wspierając i broniąc Ukrainy bronią też siebie - mówi Serhij Taran z Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego.

Rzecznik Pentagonu podkreślił, że wysłane wojska nie będą działać na Ukrainie, a jedynie w krajach gdzie już stacjonują amerykańscy żołnierze.

W Polsce stacjonuje rotacyjnie amerykańska brygadowa grupa bojowa przysłana w ramach operacji Atlantic Resolve podjętej na rzecz wzmocnienia europejskich sojuszników po rosyjskiej agresji na Ukrainie.