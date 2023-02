Jak wskazują ostatnie analizy ekonomistów, dotychczas zastosowane przez Zachód sankcje wywarły jedynie ograniczony wpływ na rosyjską gospodarkę.

Przyczynił się do tego m. in. skokowy wzrost cen surowców energetycznych, które Rosja nadal eksportuje, częściowo do nowych nabywców takich jak Chiny i Indie oraz wzrost wydatków na zbrojenia napędzających gospodarkę.

Japonia przewodniczy w tym roku spotkaniom ministerialnym G7.

W skład grupy wchodzą Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i USA.