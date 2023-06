Nagrane zostało wykonane na froncie zaporoskim. Na krótkim filmie, że do zdalnego likwidowania pól minowych armia ukraińska używa amerykańskich instalacji M58 MICLIC.

Jest to ładunek wystrzeliwany przez rakietę, który doprowadza do eksplozji ukrytych w ziemi min. W ten sposób Ukraińcy na kierunkach swoich uderzeń systematycznie oczyszczają teren i wycinają ścieżki umożliwiające uderzenie na rosyjskie pozycje.

Wideo youtube

M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) to system zawierający ładunek wybuchowy o napędzie rakietowym oraz linę oczyszczającą o długości ok. 100 m, uzbrojoną w ok. 800 kg materiału wybuchowego C4.

Po detonacji systemu M58 MICLIC w polu minowym powstaje oczyszczony pas o szerokości 8 m i długości ponad 100 m.