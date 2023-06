Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak stwierdził, że ukraińska kontrofensywa jeszcze się nie rozpoczęła. "Wojska prowadzą działania ofensywne w celu zidentyfikowania słabych punktów w obronie sił rosyjskich" - powiedział. Ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów zamierza opracować projekt ustawy, który pozwoliłby prezydentowi Joe Bidenowi przejąć i przenieść na Ukrainę zamrożone w USA rosyjskie aktywa państwowe - poinformował brytyjski dziennik "Financial Times". Na wszystkich kierunkach kontrofensywy ukraińskie siły posunęły się naprzód o około kilometr - przekazała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Najważniejsze informacje dotyczące 477. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 15.06.2023 r.

Ukraińscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)

21:53

Szczyt NATO w Wilnie ma potwierdzić, jakie znaczenie dla naszego bezpieczeństwa ma kolektywna obrona - powiedział RMF FM ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Dodał, że "ma też dowieść jaką strategiczną pomyłką Putina była inwazja na Ukrainę".

W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim ambasador Brzezinski podkreślił, że intencją Zachodu "nie jest tylko to, by Ukraina przetrwała, ale to, by Ukraina rozkwitła", a Polska "będzie miała krytyczną rolę w jej transformacji i odbudowie". Ambasador zauważył, że znacznie wzrosła chęć inwestowania amerykańskiego biznesu w Polsce, za oceanem zauważono, że Polacy mają istotny atut, zdolność do mobilizacji.

21:39

Kanada przekaże Ukrainie pociski rakietowe dla obrony powietrznej i amunicję oraz przedłuży szkolenia dla ukraińskiej armii - poinformowała minister obrony Anita Anand w komunikacie po czwartkowym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

Przekazywana Ukrainie pomoc dla obrony powietrznej to 288 pocisków rakietowych średniego zasięgu AIM-7 Sparrow, które będą zmodyfikowane tak, by mogły być używane jako pociski ziemia-powietrze. Ponadto do Ukrainy trafi 10 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 105 mm - napisano w komunikacie przypominającym o złożonym podczas weekendowej wizyty w Kijowie zobowiązaniu premiera Kanady Justina Trudeau do uruchomienia nowej transzy pomocy wojskowej o wartości 500 mln CAD.

Ponadto Kanada dołączy do szkoleń dla ukraińskich pilotów, uczących się pilotować samoloty F-16, a także przedłuży do 2026 r. operację UNIFIER, by kanadyjskie siły zbrojne mogły "odpowiadać na pilne potrzeby szkoleniowe Ukrainy" - napisano w komunikacie. Od początku operacji UNIFIER w 2015 r. kanadyjscy eksperci wyszkolili ponad 36 tys. ukraińskich żołnierzy. Kanada będzie też wspierać znajdujące się w Polsce centrum obsługi czołgów Leopard 2.

21:10

Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. tortur, Alice Jill Edwards, alarmowała w czwartek, że rosyjskie wojsko na Ukrainie dopuszcza się "powszechnego" stosowania fizycznych i psychicznych tortur wobec cywilów i jeńców wojennych.

Według Edwards ONZ jest w posiadaniu raportów i zeznań, które wydają się wskazywać, że rosyjskie siły zbrojne na Ukrainie konsekwentnie i celowo zadają ciężki fizyczny i psychiczny ból i cierpienie ukraińskiej ludności cywilnej i jeńcom wojennym.

Te tortury, jej zdaniem, są rzekomo przeprowadzane w celu wydobycia informacji wywiadowczych lub wymuszenia zeznań od zatrzymanych osób lub z powodu ich wcześniejszego członkostwa lub wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych.

Do rzekomych praktyk należą porażenia prądem, bicie, zakładanie kapturów, pozorowane egzekucje i inne groźby śmierci - powiedziała ekspertka ONZ cytowana w komunikacie, zamieszczonym na stronie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

20:20

Ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów zamierza opracować projekt ustawy, który pozwoliłby prezydentowi Joe Bidenowi przejąć i przenieść na Ukrainę zamrożone w USA rosyjskie aktywa państwowe - poinformował Financial Times.

FT przypomina, że kraje zachodnie zamroziły około 300 miliardów dolarów aktywów rosyjskiego banku centralnego od początku inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Zwolennicy projektu argumentują, że skoro Rosja ponosi winę za zniszczenia i zbrodnie wojenne na Ukrainie, to powinna również ponieść finansowe koszty reparacji. Prawdopodobnie mają również na celu zmniejszenie ciężaru wsparcia Ukrainy ze strony amerykańskich podatników i sojuszników.

Biorąc pod uwagę brutalność Rosji i ciągłe zbrodnie wojenne przeciwko narodowi ukraińskiemu, jedynym słusznym rozwiązaniem jest przejęcie funduszy rosyjskiego rządu w Stanach Zjednoczonych i wykorzystanie ich w celu pomocy Ukraińcom w wygraniu wojny i odbudowie ich kraju - powiedział republikański senator Jim Risch.

19:43

Bez dostaw z Rosji nie bylibyśmy dziś w stanie zaopatrzyć naszego kraju w energię - powiedział minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó, przebywający na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu.

19:30

Pod koniec lata amerykańskie czołgi Abrams trafią na Ukrainę. Takie informacje podaje stacja CBS News, powołując się na swoich informatorów w Pentagonie.

19:22

Wzrósł bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg, który miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek. 13. ofiara śmiertelna to 38-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu z powodu oparzeń.

19:15

19:07

Izrael prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży kilkuset czołgów Merkava dwóch krajom, w tym jednemu leżącemu w Europie - poinformował izraelski portal Ynet, powołując się na urzędników resortu obrony. Byłby to pierwszy przypadek eksportu tego flagowego produktu izraelskiego przemysłu zbrojeniowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że izraelskie czołgi chce kupić europejski kraj, w mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, iż maszyny mogą zostać przetransferowane na Ukrainę albo przynajmniej zastąpić czołgi, które otrzymają siły ukraińskie.

18:59

W ramach projektu Armia Dronów przeszkolono już na Ukrainie 10 tys. operatorów bezzałogowców, kolejnych 10 tys. osób rozpoczyna szkolenie - poinformował ukraiński wicepremier Mychajło Fedorow.

Większość kursantów już działa na froncie.

18:42

Agresja Rosji wobec Ukrainy oraz zacieśnienie wzajemnych relacji między Polską i krajami Afryki - były głównymi tematami rozmów marszałek Sejmu Elżbiety Witek z ambasadorami państw afrykańskich.

Trwały pokój można zbudować jedynie po zwycięstwie Ukrainy i po przywróceniu jej okupowanych terytoriów - mówiła Elżbieta Witek.

18:35

Rząd Estonii uzgodnił zasady wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich do wsparcia odbudowy Ukrainy - poinformował estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna.

18:27

Na wszystkich kierunkach kontrofensywy ukraińskie siły posunęły się naprzód o około kilometr - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Wiceszefowa resortu obrony przekazała, że działania ofensywne i obronne trwają na różnych kierunkach. Na wschodzie Ukrainy Rosja koncentruje siły i zasoby oraz ściąga rezerwy z innych kierunków, w tym z południa.

18:20

Ograniczenie wsparcia, jakiego Stany Zjednoczone udzielają walczącej z Rosją Ukrainie, stanowiłoby dla mojego kraju wielkie ryzyko, jednak nie wierzę, że tak się stanie - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej stacji NBC News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując wypowiedzi części polityków z USA, w tym byłego prezydenta Donalda Trumpa.

18:11

Rada Narodu, izba niższa szwajcarskiego parlamentu, zatwierdziła wycofanie z eksploatacji 25 czołgów Leopard 2. Jeśli Rada Kantonów (izba wyższa) zaakceptuje tę decyzję, Szwajcaria będzie mogła reeksportować czołgi do Niemiec, a niemieckie władze będą mogły je przetransportować na Ukrainę.

18:03

Prawie połowa Rosjan, którzy opuścili kraj po ogłoszeniu mobilizacji, wróciła do Rosji - stwierdził ekonomiczny doradca prezydenta Rosji Maksim Orieszkin podczas forum ekonomicznego w Petersburgu.

17:54

Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział, że ukraińska kontrofensywa jeszcze się nie rozpoczęła. Wojska prowadzą działania ofensywne w celu zidentyfikowania słabych punktów w obronie sił rosyjskich - poinformował.

17:41

Pewne wskaźniki zanieczyszczenia wody w Dnieprze po wysadzeniu zapory przewyższyły normę 28 tys. razy - poinformował minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko, cytowany przez ukraińską redakcję BBC.

Minister podkreślił, że skutki zniszczenia przez rosyjskie siły tamy w Nowej Kachowce dopiero będą oceniane, ale już można stwierdzić, że będą bardzo poważne, zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi.

Laszko zaprzeczył doniesieniom niektórych mediów o wykryciu w kraju przypadku cholery, jednak ostrzegł, że ryzyko pojawienia się tej, jak i innych chorób istnieje.

Podtopionych zostało wiele obiektów kanalizacyjnych, miejsc pochówków zwierząt, szamb. I jeśli zanieczyszczona woda trafi do sieci wodociągowej, może to doprowadzić do wybuchu ostrych infekcji przewodu pokarmowego, w tym cholery - ostrzegł Laszko. Zaapelował o przestrzeganie środków ostrożności i przeciwepidemicznych norm.

17:25

Parlament Australii przyjął uchwałę, zgodnie z którą Rosja nie będzie mogła wybudować nowej ambasady w pobliżu gmachu parlamentu. Legislację przyjęto w ciągu zaledwie godziny - poinformował australijski serwis ABC News.

17:17

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa NATO do dotrzymania zobowiązań wobec Ukrainy i zaproszenia jej w swoje szeregi - poinformowano w komunikacie na stronie PE.

17:10

Mamy środki, by kontynuować wysyłanie kolejnych zdolności wojskowych i uzupełniać straty sprzętu ponoszone przez Ukrainę w trakcie jej kontrofensywy - powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Wsparcia Obrony Ukrainy w siedzibie NATO w Brukseli.

Najwyższy rangą amerykański wojskowy gen. Mark Milley ocenił, że Ukraińcy dowodzą, że są w stanie "metodycznie" wyzwalać terytorium.

17:01

Izba niższa białoruskiego parlamentu przyjęła ustawę, która pozwoli organom ścigania wszczynać sprawy karne wobec zmarłych. Mowa o przestępstwach, które nie ulegają przedawnieniu, np. o ludobójstwie.

16:48

Z polskiej perspektywy Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział w kwaterze głównej NATO minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który bierze udział w dwudniowym spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu.

Z naszej polskiej perspektywy Ukraina powinna stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego, że stanowi ona dowód naszego wspólnego bezpieczeństwa. Oczywiście musimy być zjednoczeni (w ramach NATO - przyp. red.), dlatego jesteśmy otwarci na rozmowy na ten temat. W mojej opinii powinniśmy zaoferować (Ukrainie) ścieżkę wiodącą do tego celu. Mam nadzieję, że podczas szczytu natowskiego w Wilnie (11-12 lipca) ta ścieżka zostanie przedstawiona. Może nawet harmonogram - powiedział Mariusz Błaszczak.

16:40

Sytuacja na Ukrainie, wsparcie tego kraju i rosyjskie zbrodnie wojenne były przedmiotem dzisiejszych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcami Republiki Południowej Afryki, Zambii i Komorów.