"Większość rosyjskich jednostek w Donbasie prowadzi już operacje ofensywne, w tym rosyjskie wojska powietrznodesantowe, które dołączyły do rosyjskiej ofensywy w Bachmucie w styczniu 2023 roku" - podkreślono.

ISW ocenia, że ofensywa we wschodniej Ukrainie zakończy się po zdobyciu Bachmutu, gdyż Rosjanie nie mają siły i posiłków potrzebnych do przebicia się dalej.

Instytut przypomina także słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który stwierdził, że zdobycie Bachmutu przez Rosjan niekoniecznie będzie punktem zwrotnym konfliktu.

Przed rosyjską inwazją Bachmut liczył ponad 70 tys. mieszkańców. Według szacunków władz w Kijowie może tam obecnie przebywać kilka tysięcy osób. Miasto ma duże znaczenie strategiczne - zdobycie Bachmutu teoretycznie otworzyłoby Rosjanom drogę do miast położonych na Zachód, zwłaszcza do Kramatorska. Byłby to też kolejny krok w kierunku podboju obwodu donieckiego, który we wrześniu nielegalnie Rosja anektowała.