Tymczasem agencja Reutera, która cytuje Marka Rutte, informuje, że premier Holandii podczas wystąpienia nie podał, ile myśliwców przekaże jego państwo.

Reuters informuje, że Holandia ma 42 takie maszyny, w tym 24 myśliwce F-16 zostaną wycofane do połowy 2024 roku. Kolejnych 18 maszyn zostało wystawionych na sprzedaż.

"Chcę, by było to niespodzianką dla Rosji"

Na wspólnej konferencji prasowej Rutte przekazał, że chciałby, aby Ukraina otrzymała te samoloty jak najszybciej. Wskazał również, że maszyny zostaną przekazane przez Holandię i Danię.

F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko - powiedział.

Zełenski z kolei wyjaśnił, że dla przyjęcia samolotów F-16 z Holandii potrzebne jest przygotowanie infrastruktury, jednak zapewnił, że to się już odbywa. Nie ujawnił, ilu ukraińskich pilotów przeszło już szkolenia. Chcę, by było to niespodzianką dla Rosji - powiedział, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jake Sullivan, doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, potwierdził w piątek, że władze amerykańskie poprą przekazanie F-16 Ukrainie przez Danię i Holandię. W czwartek agencja Reutera poinformowała o liście amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena do szefów dyplomacji Danii i Holandii. Blinken zapewnił w nim o poparciu przekazania maszyn Kijowowi po zakończeniu szkolenia ukraińskich pilotów i przyspieszeniu zatwierdzających je procedur.

Jedenaście państw NATO, w tym Polska, powołało w lipcu na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców F-16. Inicjatywie przewodzą Holandia i Dania.