"Sytuacja jest krytyczna. Apelujemy o jak najszybsze rozwiązanie problemu wiz dla kierowców z Ukrainy". W ten sposób w piśmie do rządu organizacje transportowe proszą o ułatwienia w wystawianiu dokumentów, które są niezbędne, by obywatele Ukrainy mogli wykonywać międzynarodowe przewozy dla polskich firm. Nasz reporter Michał Dobrołowicz dotarł do pisma, które przewoźnicy wysłali do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.