Fińskie służby obserwują tankowiec, który zgłosił awarię silnika i utknął w Zatoce Fińskiej. To zarejestrowany w Panamie statek, który z Sudanu płynął do Primorska w Rosji i stanowi część floty, której Rosja używa do omijania zachodnich sankcji.

Eagle S w Zatoce Fińskiej / IMAGO/Jussi Nukari/Imago Stock and People / East News

Jak donosi serwis Yle, tankowiec zatrzymał się na południe od półwyspu Hanko w Zatoce Fińskiej. Statek ma awarię silnika - podała fińska straż przybrzeżna. Finowie uważnie obserwują tankowiec, który figuruje w rejestrze jako M/T Jazz i płynął z Sudanu do Primorska w Rosji.

Jak podaje Yle 183-metrowy statek 30 grudnia o świcie dryfował po wodach Zatoki Fińskiej, by rzucić kotwicę po południowej stronie półwyspu Hanko.

Straż przybrzeżna Finlandii twierdzi, że nawiązała kontakt z jednostką. Według informacji tamtejszych służb statek nie przewozi ładunku ropy. Rzecz jednak w tym, że Jazz budzi niepokój Finów, którzy chcą mieć pewność, że statek nie przejdzie znów w dryf. To może stanowić problem dla żeglugi w regionie, a także potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Do rejonu przydzielono holownik, a sytuację na bieżąco monitoruje także statek patrolowy. Finowie chcą być zabezpieczeni na wypadek, gdyby silniejszy wiatr zerwał łańcuch kotwiczny uszkodzonego statku i zmusił go do dryfowania na mieliznę.

Według cytowanego przez Yle dyrektora terenowego Straży Przybrzeżnej Zatoki Fińskiej, załoga Jazz prowadzi obecnie naprawy, które być może uda się ukończyć jeszcze dziś. W Zatoce Fińskiej panuje pogoda, która nie powinna stanowić zagrożenia dla kotwicy statku.

Jazz nie ma związku z przerwanymi kablami, ale służy do omijania sankcji

Według fińskiej straży przybrzeżnej tankowiec nie ma związku z wydarzeniami z Bożego Narodzenia, gdy inny statek uszkodził kabel elektryczny na dnie Morza Bałtyckiego. Jak podaje Yle infrastruktura dna morskiego nie była zagrożona z powodu obecności tankowca Jazz. Jak informują służby, łańcuch kotwiczny był zawieszony prawidłowo, a zakotwiczenie statku odbyło się zgodnie z planem.

To jednak nie oznacza, że M/T Jazz jest jednostką, co do której nie ma żadnych wątpliwości. Statek nazywał się dawniej Beks T Rex i - jak większość jednostek służących Rosji do omijania sankcji - został przemianowany. Tankowiec należy do floty Beks, zarejestrowanej w Turcji firmy, która stanowi kluczowy element w rosyjskich wysiłkach utrzymania dostaw ropy na całym świecie.

Firma - informuje brytyjski dziennik o tematyce morskiej "Lloyd's List" - zreorganizowała system działania, a także zmieniła nazwy niektórych swoich jednostek, odpowiadając w ten sposób na sankcje nałożone przez kraje Zachodu na Rosję.

Jazz jest jednym z 37 statków kupowanych przez Beks Ship Management od 2022 r. i natychmiast wdrażanych do obrotu rosyjską ropą. Tankowiec nie jest oficjalnie zaliczony do tzw. "floty cieni" według metodologii "Lloyd's", ale serwis podkreśla, że Jazz wykorzystywany jest wyłącznie w transportach rosyjskich, a te stanowią coraz poważniejsze zagrożenie w kontekście zniszczeń środowiskowych i żeglugi morskiej.

Statkiem patrolowym, który Finowie wysłali, by obserwować M/T Jazz jest Turva - to ten sam patrolowiec, który monitorował przechwycenie statku Eagle S, podejrzewanego o celowe przerwanie kabli na Morzu Bałtyckim w Boże Narodzenie.