Ukraińska Gwardia Narodowa zlikwidowała wczoraj rosyjski pojazd bojowy, który kilka godzin wcześniej zniszczył ważny most w obwodzie ługańskim i ostrzeliwał Siewierodonieck - poinformował Serhij Hajdaj, szef władz obwodu. Naprowadzić ogień pomógł materiał propagandowy w rosyjskiej telewizji.

Ukraińska Gwardia Narodowa zlikwidowała rosyjski pojazd bojowy / Zrzut ekranu

"Gwardziści zniszczyli sprzęt przeciwnika, którego użyto do zniszczenia mostu Pawłohradzkiego (przez rzekę Doniec) i ostrzeliwania Siewierodoniecka. Dziękujemy rosyjskim propagandystom za wskazówkę" - napisał Hajdaj na Facebooku.

Szef władz obwodowych opublikował nagranie z powietrza ze zniszczenia rosyjskiego pojazdu, a także zrzut ekranu z reportażu rosyjskiej telewizji państwowej.

Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej", zidentyfikował pojazd na zdjęciach jako moździerz samobieżny Tulipan o kalibrze 240 mm.



Wcześniej w sobotę Hajdaj powiadomił o zniszczeniu przez Rosjan ważnego mostu pomiędzy Siewierodonieckiem i Lisiczańskiem w obwodzie ługańskim.

Telegram

Most był już raz zniszczony przez Rosjan w 2014 roku, w pierwszym roku wojny w Donbasie. Wówczas siły wspieranych przez Rosję separatystów wycofywały się i wysadziły w powietrze przeprawę. Most został odbudowany w 2016 roku.

Rosjanie rozmieścili Terminatory

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało dziś, że Rosja prawdopodobnie rozmieściła na osi Siewierodoniecka ciężkie wozy bojowe BMP-T Terminator, których zadaniem jest wsparcie czołgów. Zdaniem brytyjskiego resortu 10 takich pojazdów raczej nie wpłynie znacząco na przebieg kampanii.

"Jedyna będąca w gotowości bojowej rosyjska kompania wozów BMP-T Terminator do wsparcia czołgów została prawdopodobnie wysłana na oś Siewierodoniecka w ramach ofensywy w Donbasie. Ich obecność sugeruje, że w atak zaangażowane jest Centralne Zgrupowanie Wojsk (CGW), które jest jedyną formacją dysponującą tym pojazdem. CGW poniosło wcześniej ciężkie straty, nie zdoławszy przebić się do wschodniego Kijowa w pierwszej fazie inwazji. Rosja opracowała Terminatora po stwierdzeniu potrzeby zapewnienia specjalnej ochrony głównym czołgom bojowym, których używała podczas wojny afgańskiej i czeczeńskiej. Obszar Siewierodoniecka pozostaje jednym z bezpośrednich priorytetów taktycznych Rosji. Jest jednak mało prawdopodobne, by przy rozmieszczeniu maksymalnie dziesięciu Terminatorów miały one znaczący wpływ na przebieg kampanii" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Rosjanie stracili już ponad 29 tys. żołnierzy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w porannym komunikacie, że od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 29 050 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby.



Zeszłej doby Rosja straciła też śmigłowiec, 7 czołgów, 25 pojazdów opancerzonych, 3 systemy artylerii oraz 8 dronów - wynika z komunikatu zamieszczonego na Facebooku.



Według ukraińskiego sztabu łączne straty sił rosyjskich od 24 lutego do 22 maja wynoszą: 1285 czołgów, 3141 pojazdów opancerzonych, 204 samoloty, 170 helikopterów, 599 systemów artyleryjskich, 201 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2194 pojazdy i cysterny, 13 jednostek pływających i 470 dronów.