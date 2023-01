Uważa on, że Putin przeszedł kurację hormonalną stosowaną przy leczeniu raka tarczycy, o którym media informowały wcześniej. W szczególności "Joachim" zwrócił uwagę na obrzęk twarzy rosyjskiego dyktatora. Na początku roku (2022 - przyp. red.) miał twarz w kształcie księżyca, co jest kolejnym znanym skutkiem ubocznym tego samego rodzaju leczenia hormonalnego - podkreśla.

Nie spodziewa się, że Putin umrze z powodu problemów, z którymi aktualnie się zmaga, ale z czasem może to doprowadzić rosyjskie elity do uznania, że ​​potrzebują silniejszego człowieka na czele. "Mamy nieodparte wrażenie, że część elity widzi, że to zmierza w złym kierunku" - podkreślił.

Dziennik zapowiadając wywiad z "Joakimem" poinformował, że nie może on powiedzieć wszystkiego, co wie. "A co może powiedzieć, niekoniecznie wie z całkowitą pewnością" - przekazał.

Na co choruje Władimir Putin?

Od dawna w światowych mediach pojawiają się spekulacje na temat złego stanu zdrowia Władimira Putina. Gazety, donosząc o fizycznej niedyspozycji rosyjskiego przywódcy, wymieniają nowotwór, chorobę Parkinsona czy schizofrenię.

Brytyjczycy swojego czasu sugerowali, że rosyjski prezydent zawsze podróżuje z dziewięcioma lekarzami, a ze specjalistą od chorób nowotworowych tarczycy widział się trzydzieści pięć razy.

Spekulowano także o raku trustki i raku krwi, choć nie precyzowano o jaki dokładnie rodzaj choroby Putina chodzi. Co warte podkreślenia, rak krwi nie jest fachowym określnym medycznym. Zdaniem ekspertów może chodzić o białaczkę lub nowotwór układu krwiotwórczego.

Tymczasem z maili, do których dotarli niedawno dziennikarze śledczy tabloidu "The Sun" wynika, że Putin cierpi na raka trzustki oraz prostaty, a także zmaga się ze wczesnym stadium choroby Parkinsona. "Daily Mail" podkreślał natomiast, że rosyjski prezydent jest "faszerowany sterydami i innowacyjnymi zastrzykami przeciwbólowymi".