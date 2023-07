W Wilnie trwa dwudniowy szczyt NATO. Z tej okazji internetowa społeczność NAFO, czyli North Atlantic Fellas Organization, przygotowała materiał, który przedstawia rozszerzanie się Sojuszu od momentu powstania. Na filmiku, stworzonym za pomocą sztucznej inteligencji, widać specyficzne wizerunki przywódców państw członkowskich.

/ Twitter /

W stolicy Litwy rozpoczął się dziś dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co oczywiste, głównym tematem rozmów jest rosyjska inwazja na Ukrainę.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania w mediach społecznościowych pojawił się film przedstawiający historię NATO. Opublikował je na Twitterze Bartłomiej Wypartowicz, dziennikarz portalu Defence24.

W nieco ponad 50-sekundowym materiale widoczne są daty przystąpienia do NATO poszczególnych państw oraz wizerunki ich obecnych przywódców.

Są one jednak specyficzne, bowiem zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji nałożono na ujęcia lub grafiki, które kojarzą się z krajem członkowskim. W niektórych przypadkach nawiązują one do historii.