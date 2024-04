Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że sobotni atak sił rosyjskich z użyciem 34 rakiet różnego typu na ukraiński sektor energetyczny był wymierzony m.in. w obiekty ważne dla dostaw gazu do Unii Europejskiej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zorganizowała zmasowany atak dronów na lotnisko wojskowe i rafinerie ropy naftowej w regionie krasnodarskim w Rosji - poinformowała na Telegramie telewizja Hromadske, powołując się na źródło w służbach specjalnych. Minionej nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dwukrotnie aktywowało polskie i sojusznicze myśliwce w związku ze "wzmożoną aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu". Maszyny powróciły do swoich baz po raz drugi przed godz. 7:00. Sobota to 794. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieraliśmy w naszej relacji z 27.04.2024 r.

Skutki rosyjskiego ataku na Charków 26 kwietnia / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 21:43 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że sobotni atak sił rosyjskich z użyciem 34 rakiet różnego typu na ukraiński sektor energetyczny był wymierzony m.in. w obiekty ważne dla dostaw gazu do Unii Europejskiej. "Głównym celem był sektor energetyczny, różne obiekty tego sektora, obiekty do przesyłu zarówno energii elektrycznej, jak i gazu, a w szczególności te instalacje gazowe, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych dostaw do Unii Europejskiej" - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Ponownie zaapelował do partnerów Ukrainy o dostarczenie siedmiu systemów obrony powietrznej Patriot: "Ukraina potrzebuje siedmiu systemów - to jest minimum (...) "teraz każdy system ochrony nieba, obrony przeciwrakietowej dosłownie ratuje życie" - dodał. 21:11 Rozumiemy, że Ukraina potrzebuje swoich obrońców do obrony ojczyzny, ale pomoc w transportowaniu ich z Polski jest dla nas etycznie dwuznaczna - ocenił w TVN24 szef MSZ Radosław Sikorski. Tutaj inicjatywę musi wykazać Ukraina - stwierdził szef polskiej dyplomacji. 17:22 Rosjanie nasilają ataki na wschodzie Ukrainy. Siły Władimira Putina chcą zmaksymalizować zdobycze terytorialne, póki do Kijowa nie dotarła jeszcze pomoc z Zachodu. Tymczasem Politico ujawnia, że wsparcie amerykańskie dotrze na front w ostatniej chwili. W czasie grudniowej rozmowy ze spikerem Mike'iem Johnsonem Wołodymyr Zełenski podał termin, w którym Ukrainie skończą się zasoby do odpierania rosyjskiej nawałnicy. Przeczytaj więcej na ten temat: Zełenski wyznaczył deadline Johnsonowi. Pomoc dla Ukrainy nadeszła w ostatniej chwili 16:03 Amerykańskie agencje wywiadowcze uważają, że Władimir Putin prawdopodobnie nie nakazał zamordowania w lutym przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej za kołem podbiegunowym - poinformował dziennik "Wall Street Journal", cytowany przez portal Politico. 15:58 Rosja intensyfikuje ataki na Ukrainę, próbując wykorzystać czas przed przybyciem do tego kraju dostaw zachodniego sprzętu wojskowego i amunicji - ocenił dowódca Centrum Wywiadu Estońskich Sił Obronnych pułkownik Ants Kiviselg. Dodał, że możliwość załamania się frontu ukraińskiego maleje. 15:11 "Trzydzieści cztery rosyjskie rakiety w ciągu (jednej) nocy. Niektóre z nich zostały zestrzelone. Ale świat ma wszelkie możliwości, aby pomóc w zestrzeleniu każdej rakiety i każdego drona rosyjskich terrorystów. To jest absolutnie realne. Potrzeba jedynie niezbędnych decyzji politycznych i porozumienia, które staną się rzeczywistością" - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. "Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy, wystarczająca ilość i jakość broni dla naszych działań na froncie, a także szybkie dostawy i zdecydowane działania. Terror zawsze musi przegrać, a każdy, kto pomaga nam przeciwstawić się rosyjskiemu terrorowi, jest prawdziwym obrońcą życia" - zaznaczył prezydent. Podziękował Stanom Zjednoczonym i każdemu z partnerów za wspieranie jego narodu i kraju. "Musimy zrobić wszystko, aby życie zwyciężyło" - przekazał Zełenski. 15:08 Problemy psychiczne rosyjskich żołnierzy, takie jak zespół stresu pourazowego czy desensytyzacja, potęgowane przez niskie morale, alkohol i narkotyki, skutkują rosnącą liczbą dokonywanych przez nich morderstw - podało brytyjskie ministerstwo obrony. 14:50 Rosyjska "flota-widmo" przewozi na oczach Zachodu ropę naftową i broń omijając sankcje - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera". Transportowane przez statki uzbrojenie trafia na front ukraiński. 14:27 W inwazji na Ukrainie do niedawna brało udział 400 tys. rosyjskich żołnierzy, ale uważa się, że już niedługo liczebność tych sił może wzrosnąć do 500 tys. - ocenia na łamach "Guardiana" brytyjski ekspert. Podkreśla, że Kijów musi znaleźć sposób na pozyskanie nowych żołnierzy. 13:17 Prezydent Ukrainy zaapelował o systemy obrony powietrznej i przyspieszenie dostaw uzbrojenia po kolejnym ataku sił rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną. 11:33 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zorganizowała zmasowany atak dronów na lotnisko wojskowe i rafinerie ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim w Rosji - poinformowała na Telegramie telewizja Hromadske, powołując się na źródło w służbach specjalnych. "Zmasowany atak dronów na lotnisko wojskowe i rafinerie ropy naftowej w rosyjskim regionie Krasnodar został zorganizowany przez SBU" - głosi komunikat Hromadskie. Telegram We wpisie dodano, że zaatakowano lotnisko wojskowe w Kuszczewsku, na którym znajdowały się dziesiątki samolotów wojskowych, stacja radarowa i sprzęt do walki elektronicznej. Portal Ukrainska Prawda dodał wideo na platformie X, na którym widać skutki ataku SBU. Wcześniej rosyjskie Radio Swoboda przekazało na Telegramie, że w Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar w rafinerii w Słowiańsku, który był spowodowany porannym atakiem dronów. "Gubernator Kraju Krasnodarskiego Weniamin Kondratiew powiedział, że rano w regionie zestrzelono kilkanaście dronów, które "próbowały zaatakować" rafinerie i infrastrukturę w kilku dzielnicach regionu" - czytamy w komunikacie. Według rosyjskiego resortu obrony 66 ukraińskich dronów zostało zestrzelonych w nocy nad Krajem Krasnodarskim. 09:55 Grupa wywiadu obronnego Ukrainy "Gęsi-9" wraz z żołnierzami 15 Oddzielnej Brygady Wywiadu Artyleryjskiego "Czarny Las" wykryła i uszkodziła rosyjską stację radarową 48Y6 K-1 "Podlet" - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). 48YA6-K1 "Podlet" to uniwersalna, mobilna, półprzewodnikowa stacja radarowa z trójosiowym układem fazowym do wszechstronnego podglądu i wykrywania celów powietrznych na niskich i bardzo niskich wysokościach w trudnych warunkach zakłóceń. HUR zaznaczył, że radar "Podlet" jest stosunkowo nowym rosyjskim wynalazkiem, który jest stosowany w armii agresora od 2015 roku. "Wróg używał tego systemu do identyfikowania i przesyłania współrzędnych celu do rosyjskich systemów rakiet ziemia-powietrze S-300/S-400 (...) Instalacja zasilająca anteny i stacja diesla, która zasilała kompleks, zostały skutecznie trafione ogniem" - czytamy w komunikacie. Telegram HUR podkreślił, że koszt takiego radaru to ponad 700 milionów rubli, czyli ponad 5 milionów dolarów. 09:31 Rosjanie ostrzelali minionej nocy Wołczańsk w obwodzie charkowskim na północnym-wschodzie Ukrainy; jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych - poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Dwie osoby zostały z kolei ranne w obwodzie dniepropietrowskim. 09:16 Liczba etnicznych Kazachów zamieszkujących Kazachstan po raz pierwszy przekroczyła 14 mln, co stanowi niemal 71 proc. populacji. W 1989 r. stanowili 40 proc. ludności Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - wynika z danych Narodowego Biura Statystyki w Astanie. Drugą pod względem liczebności grupą narodowościową w Kazachstanie są Rosjanie, których jest 2,98 mln, co stanowi 14,89 proc. populacji. Ich liczba systematycznie spada; podobne zjawisko odnosi się do wszystkich narodowości słowiańskich. Trzecią pod grupę stanowią Uzbecy (660,6 tys., czyli 3,3 proc.), których odsetek w Kazachstanie systematycznie wzrasta. Na czwartym miejscu są Ukraińcy - 376 tys., a na piątym Ujgurzy (301,6 tys. osób). 08:51 Rosyjski sąd nakazał umieszczenie dziennikarza rosyjskiej redakcji "Forbesa" Siergieja Mingazowa w areszcie domowym - podała państwowa agencja informacja RIA Nowosti. Dziennikarz został zatrzymany w piątek pod zarzutem "rozpowszechniania fałszywych informacji na temat rosyjskiej armii". 08:27 W godzinach porannych Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną w trzech obwodach Ukrainy, niszcząc sprzęt i raniąc co najmniej jednego pracownika - przekazał za pośrednictwem aplikacji Telegram ukraiński minister energii Herman Hałuszczenko. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić 21 z 34 rosyjskich pocisków. Nad obwodem dniepropietrowskim, w środkowej Ukrainie, zestrzelono 13 rosyjskich rakiet, a kolejne nad rejonem dnieprskim, krzyworoskim i pawłohradzkim - poinformował na Telegramie szef administracji obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak. Dodał, że w wyniku nalotu na jego obwód uszkodzone zostały dwa obiekty infrastruktury energetycznej w Dniepropietrowsku i Krzywym Rogu. Ok. godz. 3:00 portal Ukraińska Prawda poinformował, że w Rosji wystartowały bombowce Tu-95MS. Samoloty przeprowadziły naloty m.in. na obwód dniepropietrowski oraz na obwody lwowski i iwanofrankowski w zachodniej części kraju - przekazał Herman Hałuszczenko. Ataki były wymierzone m.in. w infrastrukturę energetyczną. DTEK, największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie, przekazała w oświadczeniu, że trafione zostały cztery elektrociepłownie. "Obiekty firmy zostały poważnie uszkodzone. Na ten moment, pracownicy próbują usunąć szkody wyrządzone przez atak" - poinformowała DTEK. Potwierdzono doniesienia o poszkodowanych, ale nie podano szczegółów.

08:12 Rosjanie uderzyli minionej nocy w cztery elektrociepłownie należące DTEK, czyli największego prywatnego koncernu energetycznego w Ukrainie. Przedsiębiorstwo poinformowało, że są "poważne zniszczenia i poszkodowani". 08:03 Belgijskie władze zamierzają przekazać Ukrainie kilka myśliwców wielozadaniowych F-16 do końca 2024 roku, a nie jak wcześniej planowano - w 2025 roku - ogłosili w piątek wieczorem premier Alexander De Croo i minister obrony Ludivine Dedonder. 07:55 Resort spraw zagranicznych Tadżykistanu poinformował o masowych odmowach wjazdu swoich obywateli do Rosji. Tadżykowie skarżą się także na przesłuchania i kontrole na granicy. Niechęć do obywateli Tadżykistanu urosła po tym, jak 22 marca kilku napastników z tego kraju dokonało zamachu terrorystycznego w Crocus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku. Zginęło wówczas 145 osób, a 551 zostało rannych. 07:46 Minionej nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dwukrotnie aktywowało polskie i sojusznicze myśliwce w związku ze "wzmożoną aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu". Maszyny powróciły do swoich baz po raz drugi przed godz. 7:00. 07:39 Sił Powietrze Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu 21 z 34 pocisków, które siły rosyjskie wystrzeliły minionej nocy na terytorium Ukrainy. 07:11 07:02 Najnowszy raport ukraińskiego resortu obrony dotyczący strat rosyjskich. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej doby zginęło lub zostało rannych 1124 rosyjskich żołnierzy. 06:55 Hiszpańskie siły zbrojne przekażą ukraińskiej armii rakiety przechwytujące dalekiego zasięgu Patriot - ogłosił w piątek resort obrony Hiszpanii kierowany przez Margaritę Robles. 07:46 Atrapa rosyjskiej armaty przeciwlotniczej ZU-23-2 23 mm. Atrapy są często stosowane przez obie strony, bo z powietrza ciężko je odróżnić od realnego uzbrojenia. 06:38 06:31 W godzinach porannych ogłoszono kolejne alarmy przeciwlotnicze w kilku ukraińskich obwodach, m.in. chersońskim, mikołajowskim, kirowogradzkim i dniepropietrowskim - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła wojskowe. Wcześniej w nocy ukraińskie media podawały informacje o starcie w Rosji bombowców Tu-95MS, które mogą przenosić pociski manewrujące, a także o eksplozjach w Charkowie, Chersoniu, Dnieprze i obwodzie lwowskim. 06:24 Późnym wieczorem w piątek we wszystkich obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z możliwością rosyjskich ataków rakietowych - poinformował portal Ukraińska Prawda. Serwis, powołując się na źródła wojskowe, podał, że w wielu obwodach zaobserwowano rosyjskie rakiety manewrujące. Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował na kanale Telegram o kilku wybuchach w mieście.

Alarm przeciwlotniczy został odwołany po kilku godzinach. 06:09 Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił w piątek, że Stany Zjednoczone zakupią dla Ukrainy rakiety Patriot oraz inne rodzaje broni i sprzętu wojskowego o wartości 6 mld dolarów. Jest to największy jak dotąd pakiet uzbrojenia USA dla Kijowa. Zobacz również: Pentagon ogłasza. To największy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z PIĄTKU ZNAJDZIECIE TUTAJ<<< Karol Żak, Cezary Faber