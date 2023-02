Widoczny pokaz wsparcia amerykańskiego, dowód determinacji USA we wsparciu Ukrainy i odwaga amerykańskiego prezydenta - to niektóre z ważnych komentarzy, dotyczących niespodziewanej wizyty Joe Bidena w Kijowie. Wizyta amerykańskiego prezydenta do końca przygotowywana była w ścisłej tajemnicy.

Joe Biden w pałacu prezydenckim w Kijowie / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA Prezydent USA Joe Biden przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. To jego pierwsza podróż do Ukrainy od czasu inwazji Rosji na ten kraj. Rocznica przypada 24 lutego. Biden podczas spotkania z Zełenskim zapowiedział, że "Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS". Jutro przywódca Stanów Zjednoczonych ma przybyć do Warszawy. Zobacz również: Joe Biden w Kijowie. Nieoczekiwana wizyta prezydenta USA Rzecznik rządu: Solidarność wspólnoty euroatlantyckiej Wizytę Bidena w Kijowie skomentował rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. To sygnał pokazujący solidarność wspólnoty euroatlantyckiej - mówił rzecznik. Jak dodał, "Rosja musi wiedzieć, że wolny świat nie pozwoli na ekspansję Rosji i łamanie elementarnych zasad prawa międzynarodowego". Polska od samego początku daje konkretny przykład w tym zakresie poprzez pomoc humanitarna i w zakresie uzbrojenia - podkreślił Müller. Przydacz: Widoczny pokaz wsparcia amerykańskiego Wizytę Bidena w Kijowie skomentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jego zdaniem wizyta amerykańskiego przywódcy w Kijowie to "widoczny pokaz wsparcia amerykańskiego" i ma zarówno wymierny, jak i symboliczny wymiar. Prezydent Joe Biden swoją obecnością w Kijowie potwierdza zaangażowanie amerykańskie w dalsze wsparcie Ukrainy i wiarę w jej zwycięstwo. Prezydent Andrzej Duda przyjmuje te informacje z dużym optymizmem - podkreślił prezydencki minister. Przydacz podkreślił, że z satysfakcją przyjmuje informacje o dalszym przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. Przyjmujemy z zadowoleniem dalsze deklaracje strony amerykańskiej o pomocy wojskowej, bo to znacząco przybliża nas do pokoju. Bowiem, im szybciej Rosja zrozumie, że musi się wycofać z tej wojny, tym lepiej i bezpieczniej dla nas wszystkich - powiedział. Bruksela: Niektórzy unijni ministrowie domyślali się, że dojdzie do spotkania W Brukseli trwa właśnie spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM W Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, niektórzy ministrowie domyślali się, że prezydent USA będzie w Kijowie, bo minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, odwołał swój udział w brukselskim posiedzeniu. Jak powiedział dziennikarce RMF FM unijny dyplomata, tego typu nagłe decyzje mają swoje uzasadnienie. Unijni dyplomaci mówią, że wizyta Bidena w Kijowie dowodzi determinacji USA we wspieraniu Ukrainy i przypada w kluczowym momencie, gdy spodziewana jest rosyjska ofensywa. Katarzyna Szymańska-Borginon usłyszała również, że wzmocni to także te kraje, które - tak jak Polska - naciskają na to, aby 10. pakiet sankcji wobec Rosji był bardziej ambitny. Krótki komentarz Berlina: Dobry sygnał Wizyta prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie jest "dobrym sygnałem" - powiedział rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit na konferencji prasowej, komentując niezapowiedziany przyjazd przywódcy Stanów Zjednoczonych do Kijowa. Jak relacjonuje agencja Reutera, Hebestreit odmówił szerszego komentarza w tej sprawie. Londyn: Podziw dla prezydenta i organizatorów wizyty Brytyjskie komentarze dotyczące wizyty Joe Bidena w Kijowie zebrał nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgen. Komentatorzy z Wysp Brytyjskich podziwiają odwagę amerykańskiego przywódcy i jego godne wystąpienie. Podkreślają także słowa Wołodymyra Zełenskiego o konieczności wyzwolenia wszystkich zajętych przez agresora terenów Ukrainy. Dużo słów uznania pada również pod adresem organizatorów tej wizyty, która do ostatniej chwili musiała być utrzymana w tajemnicy. Obserwatorzy zastanawiają się także nad tym, co czuje Władimir Putin w reakcji na dzisiejsze wydarzenia w stolicy Ukrainy. "Można szukać analogii z wizytą Johna F. Kennedy’ego" Wizytę Bidena skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM dr Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Biorąc pod uwagę te olbrzymie ograniczenia, związane z bezpieczeństwem głowy amerykańskiego państwa, jest to rzeczywiście wizyta bezprecedensowa. Myślę, że ona ma charakter historyczny. Można szukać analogii z wizytą Johna F. Kennedy’ego na początku lat 60. w Berlinie Zachodnim, gdy mówił, że jest berlińczykiem, czy ćwierć wieku później Reagana w Berlinie Zachodnim, gdy apelował o zburzenie muru. Symbole w polityce mają znaczenie. To jest potężny sygnał wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy właściwie w przededniu rocznicy rosyjskiej agresji i dzień przed orędziem Putina. Mam wrażenie, że popsuł rosyjskiemu prezydentowi szyki - stwierdził gość Rozmowy w południe w RMF FM. Zobacz również: Eberhardt: Biden popsuł Putinowi szyki. Wizyta w Kijowie potężnym sygnałem wsparcia Z kolei w internetowym Radiu RMF24 Andrzej Kohut, amerykanista, prowadzący program Przegląd Zagraniczny, stwierdził, że "sygnał, jaki idzie z Kijowa z wizyty prezydenta Bidena, to jest poparcie polityczne, ale razem z nim idzie bardzo wymierne wsparcie gospodarcze". Rosja miała triumfować i to w krótkim czasie. Wielu ekspertów przewidywało, że inwazja rosyjska potrwa raptem kilka dni. Rok później Władimir Putin wciąż chowa się w bunkrze w Moskwie, a tymczasem przywódca Stanów Zjednoczonych spaceruje z prezydentem Ukrainy po Kijowie, jak gdyby nigdy nic - mówił w Radiu RMF24. Zobacz również: Kohut o wizycie Bidena w Kijowie: Potężny zastrzyk energii dla walczących Ukraińców Zobacz również: Prof. Lewicki: Bez Polski nie byłoby pomocy amerykańskiej dla Ukrainy

