Od początku inwazji Rosji na Ukrainę notowane są rekordowe ceny za baryłkę ropy i gaz. Gwałtownie drożejąca ropa naftowa wpływa na wzrost cen na stacjach benzynowych. Według ekspertów, bariera 8 zł za litr może zostać przekroczona jeszcze w marcu. Wahania cen na stacjach są duże i mogą się zmieniać nawet kilka razy w ciągu dnia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock





Zmiany na światowym rynku paliw natychmiast odbijają się na cenach na polskich stacjach.

W najbliższym czasie musimy przyzwyczaić się do dużej zmienności cen paliw, ale niestety zmierzających wciąż w górę. Dzisiaj ropa wyraźnie drożeje, a do tego osłabia się złoty w relacji do dolara i to natychmiast przekłada się na ceny paliw na krajowym rynku hurtowym. Wahania są jednak tak duże, że nawet tego samego dnia jadąc do pracy możemy widzieć na stacjach zupełnie inne stawki niż te, które zobaczymy wracając wieczorem do domu. I to nie będą małe różnice, ale sięgające 20-40 gr lub więcej — wyjaśnia Urszula Cieślak z BM Reflex w rozmowie z Business Insiderem.

Ekspertka podkreśla, że taka sytuacja wynika z cen surowca na rynku światowym. Zdaniem Cieślak, cena 8 zł za litr paliwa może zostać przekroczona nawet w ciągu kilku najbliższych dni.

Ile kosztuje paliwo?

W wielu miejscach w Polsce w poniedziałek cena ropy przekroczyła 7 zł za litr. Jak podaje Orlen, hurtowa cena Diesla w poniedziałek wyniosła 6,63 zł za litr. Pb95 w hurcie kosztuje 6,07 zł za litr.

Należy pamiętać jednak, że ceny na stacjach benzynowych, dla detalicznego odbiorcy, są znacznie wyższe.

Rekordowe ceny na gaz i ropę

Na otwarciu notowania kontraktów na gaz z dostawą w kwietniu 2022 r. były droższe o niemal 20 proc. niż w piątek. Po wzroście notowań w ciągu dnia, ceny wróciły do poziomu z otwarcia. Dla kontraktów z dostawą w kwietniu wynosiły niecałe 230 euro na MWh, dla majowych - 215 euro za MWh. Podobny poziom notowań osiągnęły kontrakty kwartalne na II kwartał br. Wszystkie instrumenty z dostawą przed październikiem były notowane powyżej 210 euro za MWh.



Ukraiński operator przesyłowy GTSOU nie informuje o jakichkolwiek zakłóceniach w tranzycie rosyjskiego gazu na zachód ukraińskim systemem, pomimo działań wojennych i ataków rosyjskich wojsk. Jak poinformowało GTSOU, w poniedziałek realizowało przesył na zachód zakontraktowanego wolumenu 110 mln m sześc. rosyjskiego gazu.

W stosunku do piątku ropa Brent zdrożała w poniedziałek o ok. 10 proc., osiągając maksymalne notowania na poziomie ponad 130,5 dol. za baryłkę. W ciągu dnia baryłka Brent staniała do poziomu nieco ponad 120 dol.

Równie droga jest amerykańska ropa WTI. W jej przypadku poniedziałkowe wzrosty zaczęły się od niecałych 10 proc., w stosunku do piątku - do poziomu 126 dol. za baryłkę. Później notowania WTI spadły do poziomu niecałych 120 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol.