Komisja Europejska chce przeznaczyć kolejne 500 mln euro na militarne wsparcie Ukrainy - poinformował w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Josep Borrell / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Jak dodał, Unia Europejska rozważa też nałożenie kolejnych sankcji, które mają uderzyć w rosyjską gospodarkę oraz tamtejszych oligarchów.

Każdy z nas był absolutnie świadomy, że musimy zwiększyć wojskowe wsparcie Ukrainy - powiedział Borrell dziennikarzom w drugim dniu unijnego szczytu w Wersalu. Wyraził przekonanie, że europejscy przywódcy zgodzą się na ten krok.

Na początku lutego Komisja Europejska oficjalnie zaprezentowała pakiet pomocy dla Ukrainy. Zapowiedziany wcześniej pakiet pomocy makrofinansowej ma wartość 1,2 mld euro.

Środki z pomocy makrofinansowej zostaną udostępnione Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Przyczynią się one do zwiększenia stabilności makroekonomicznej i ogólnej odporności Ukrainy w kontekście gwałtownego wzrostu niepewności geopolitycznej i jej wpływu na sytuację gospodarczą.



Szybkie przyjęcie tego wniosku przez Radę i Parlament Europejski pozwoli Komisji natychmiast wypłacić Ukrainie pierwszą transzę w wysokości 600 mln euro. Druga transza zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny postępów poczynionych przez władze Ukrainy we wdrażaniu ograniczonej liczby uzgodnionych krótkoterminowych środków politycznych.