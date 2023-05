Zdjęcia z incydentu zostały umieszczone przez turecki parlament na stronie internetowej, a Mustafa Sentop, przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji (parlamentu), stanowczo upomniał uczestników zdarzenia.

Potępiam to zachowanie, które zakłóca pokojową atmosferę, którą Turcja próbuje stworzyć - powiedział przewodniczący parlamentu.

Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego to międzynarodowy organ powołany do życia w 1992 roku z inicjatywy Turcji, skupiający kraje położone w regionie Morza Czarnego. Obecnie należy do niego 13 państw.