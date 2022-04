Jakie skarby kryje ukraińska ziemia? Dlaczego Rosjanie tak zaciekle walczą o Mariupol i całą wschodnią część Ukrainy? Dlaczego agresorom zależy na zdobyciu drogi lądowej na Krym i posiadaniu szerokiego dostępu do Morza Czarnego? O to wszystko w rozmowie "7 pytań o 7:07" Michał Zieliński pytał na antenie internetowego radia RMF24 byłego, głównego geologa kraju, profesora Mariusza Oriona Jędryska.

/ PAP/Abaca

„Rosja dąży do zajęcia wschodniej Ukrainy i odcięcia jej od Morza Czarnego. Właśnie ze względu na znajdujące się tam złoża[…] Tam są potężne ilości różnych metali i węgla kamiennego, a szczególnie węgla koksującego. To, co jeszcze ma Ukraina, to jest np. mangan, tytan - pierwiastki, które mają znaczenie militarne. To są kwestie pocisków, kwestie budowy elementów samolotów, czołgów, pojazdów opancerzonych, wyrzutni - wskazywał profesor Mariusz Orion Jędrysek

"Mamy tę część południowo wschodnią Ukrainy. I tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z ropą i gazem. Ale też łupki i gaz w łupkach i tego jest naprawdę bardzo dużo".



Gość Michała Zielińskiego wskazywał też na znajdujące się w ukraińskiej ziemi złoża uranu, czy berylu, a w Morzu Czarnym hydratów gazowych.

