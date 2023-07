22:30

W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2023 roku wskaźnik urodzeń na Ukrainie spadł o 28 procent - wynika z opublikowanego dziś raportu ośrodka analitycznego Opendatabot.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. na Ukrainie urodziło się 96 755 dzieci, w tym 47 129 dziewczynek i 49 626 chłopców. To o 28 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2021 r., ostatnim przed rosyjską agresją - wówczas urodziło się 135 079 dzieci. W pierwszym półroczu 2022 roku też było więcej urodzeń, jednak ośrodek nie podaje danych za pierwsze sześć miesięcy 2022 r.; podaje natomiast liczby dotyczące całych lat 2021 i 2022 (odpowiednio 277 793 i 209 393).

Wskaźnik urodzeń spada na Ukrainie od 2013 r. o około 7 proc. rocznie. Rosyjska inwazja doprowadziła do największego spadku w dzietności Ukraińców. Jest to największy spadek od czasu uzyskania przez kraj niepodległości - podsumowuje Opendatabot na swojej stronie.

Dane obejmują jedynie Ukraińców urodzonych na terytorium Ukrainy. Po rozpoczęciu zbrojnej agresji Rosji Ukrainę opuściło kilka milionów osób. W 2022 roku tylko w Polsce urodziło się 12 369 obywateli Ukrainy.

22:11

Najpierw do uderzeń w cele na terytorium Rosji przyzwyczają się Ukraińcy, potem zagraniczni partnerzy, a na końcu Rosjanie - napisał portal Unian cytując politologa Serhija Nazarenkę.

"Jaki jest sens ataków na terytorium Rosji? (...) Chodzi o wzmacnianie częstotliwości (takich wydarzeń). Ukraińcy są już przyzwyczajeni do tego, że w Moskwie regularnie coś wybucha, tak jak wczoraj w Moscow-Сity (kompleks biurowców w centrum Moskwy, jeden z symboli stolicy Rosji - red.)" - stwierdził politolog.

Nazarenko przypomina, że po pierwszych uderzeniach na znaczące obiekty rosyjskie (np. Most Krymski) panowało niedowierzanie i radość, podobnie było po drugim ataku sił ukraińskich na ten obiekt.

"O atakach na wieże w kompleksie biurowym w centrum Moskwy zapomniano już tego samego ranka. I to jest dobry trend. Najpierw Ukraińcy przyzwyczają się do wojny na terytorium Rosji, potem przyzwyczają się do niej zagraniczni partnerzy, a potem na końcu Rosjanie" - pisze politolog i zaznacza, że takie uderzenia oczywiście nie stworzą przewagi militarnej, lecz przyzwyczają zachodnich sojuszników do tego, że codzienne atakowanie celów na terenie Rosji jest normalne. "Wojna to gra, w którą gra dwóch graczy" - konkluduje.

"Dlatego takie kroki logicznie doprowadzą do tego, że dostarczenie Ukrainie broni rakietowej dalekiego zasięgu oraz myśliwców F-16 nie będzie czymś nadzwyczajnym, ale będzie po prostu kolejnym logicznym krokiem. Kruszmy tę skałę!" - napisał Nazarenko, który jest politologiem i analitykiem w założonej przez siebie Grupie Analitycznej Lewiafan.

21:45

Ukrainska Pravda poinformowała, że USA i Ukraina potwierdziły dziś fakt rozpoczęcia negocjacji w sprawie długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa.

21:26

Zełenski: Światowa presja sankcji na Rosję powinna zostać znacznie zwiększona - podaje Ukrinform.