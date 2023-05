Przedstawiłem polskie postulaty przed szczytem NATO w Wilnie - poinformował po spotkaniu Grupy Północnej wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Przyznał też, że Polska prowadzi zaawansowane rozmowy dot. pozyskania samolotów wczesnego ostrzegania ze Szwecji.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Radek Pietruszka / PAP

W poniedziałek szef polskiego MON wziął udział w spotkaniu Grupy Północnej w Legionowie k. Warszawy - zainicjowanego przez Wielką Brytanię formatu zrzeszającego państwa Europy północnej będące członkami NATO lub Unii Europejskiej - Wielką Brytanię, państwa nordyckie (Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię i Islandię), państwa bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię), a także Holandię, Niemcy i Polskę.

W oświadczeniu dla mediów po spotkaniu Błaszczak podkreślił, że rozmowy dotyczyły m.in. agresywnej polityki Rosji, współpracy ws. bezpieczeństwa Grupy Północnej, a także o przygotowań do szczytu NATO w Wilnie. Była to kolejna okazja do tego, abym mógł przedstawić polskie postulaty związane ze szczytem w Wilnie - poinformował szef MON.

Błaszczak o samolotach dla Polski

Błaszczak dodał, że miał okazję do dwustronnego spotkania z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem. Chciałem powiedzieć, po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje, mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem - podkreślił wicepremier.

Zwrócił uwagę, że współpraca polsko-szwedzka jest ważna, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Jesteśmy sąsiadami przez Bałtyk, podobnie postrzegamy zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej, szukamy wspólnych rozwiązań by zapewnić bezpieczeństwo - zaznaczył szef MON.

Samoloty wczesnego ostrzegania produkuje w Szwecji firma Saab; w ubiegłym roku szwedzkie siły zbrojne zamówiły od Saaba dwa samoloty wczesnego ostrzegania GlobalEye. Obecnie Szwedzi używają starszych samolotów Saab 340 AEW&C.

Nowoczesna broń dla wojska

Szef MON mówił także, że w ramach Grypy Północnej rozmowy dotyczyły zaangażowania we wzmacnianie militarne. Mówiłem o tym, jak przebiega proces wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesną broń - relacjonował. Dziękował za współpracę Wielkiej Brytanii, z którą Polska buduje obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową krótkiego zasięgu.

Błaszczak poinformował jednocześnie, że podczas spotkania rozmawiano na temat dalszej współpracy w dziedzinie rozbudowy i wzmacniania odporności Polski i całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON podkreślił również, że znaczenie symboliczne ma miejsce, w którym odbyło się spotkanie. Obradowaliśmy w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, to najmłodsze dowództwo w Wojsku Polskim, które już zasłynęło osiągnięciami - mówił minister.

Rozmawialiśmy na temat służby żołnierzy w ochronie cyberprzestrzeni, na temat wszystkich zadań, które stoją przed nami i współpracy w dziedzinie obrony cyberprzestrzeni. Wszyscy podkreślali, że dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni tu w Legionowie należy do najnowocześniejszych i że ma swoje namacalne, wymierne osiągnięcia - powiedział szef MON.

Podsumowując spotkanie wicepremier Błaszczak ocenił, że były to dobre rozmowy w formacie ministrów obrony 12 państw.