W Charkowie i kilku innych miejscowościach doszło do blackoutu, prawdopodobnie w wyniku rosyjskiego ataku. Ukraińskie wojska wyzwalają spod rosyjskiej okupacji kolejne miejscowości - jest ich już ponad 40. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 200. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 11.09.2022.

21:05

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia z ukraińskich miejscowości, gdzie - w wyniku rosyjskiego ataku - nie ma prądu:

20:47

Niektóre miejscowości są bez prądu. Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną. Nie są w stanie pogodzić się z przegraną na polu bitwy - powiedział szef obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko cytowany przez agencję Reutera.

20:35

Mer Charkowa Ihor Terehow poinformował, że wojska rosyjskie ostrzelały ważny obiekt infrastruktury i w wielu dzielnicach brakuje elektryczności. Doniesienia o awarii prądu napłynęły też z kilku innych regionów Ukrainy.

Terechow powiedział, że celem ataku był obiekt infrastruktury w obwodzie charkowskim - jak ocenia BBC, może chodzić o elektrociepłownię. W wyniku ataku w wielu dzielnicach miasta nie ma prądu, z tego samego powodu nie ma też wody - nie działają pompy - poinformował mer.

Doniesienia o braku elektryczności napłynęły także z niektórych miejscowości położonych w obwodach: połtawskim, sumskim, zaporoskim i donieckim.

20:27

Szef obwodu dniepropietrowskiego poinformował, że Rosja uderzyła w infrastrukturę energetyczną, powodując blackout - podaje Reuters.

20:19

Jak poinformowało Centrum Strategicznej Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacji podlegający pod ukraińskie Ministerstwo Kultury i Informacji, w wyniku ataku na elektrociepłownię numer 5 doszło do przerw w dostawie prądu w obwodach charkowskim, sumskim i połtawskim. Elektrycy pracują nad jak najszybszym przywróceniem zasilania.

20:05

Reuters: Szef obwodu charkowskiego informuje o blackoutach, a także przerwach w dostawie wody w niektórych miejscach. Twierdzi, że Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną.



19:58

Szef obwodu charkowskiego powiedział, że rosyjski atak na infrastrukturę energetyczną jest możliwy.

19:53

Blackout w Charkowie - podaje Reuters.

Przyczyna braku prądu nie jest jasna. Istnieją również niepotwierdzone informacje z mediów społecznościowych dotyczące braku zasilania w innych miejscowościach i regionach.

19:49

Oddziały ukraińskie są w Hoptiwce - przejściu granicznym położonym w ukraińskim obwodzie charkowskim na granicy z Rosją i jej obwodem biełgorodzkim - podała w niedzielę agencja UNIAN, powołując się na żołnierzy 130. batalionu obrony terytorialnej.

Oświadczyli oni, że 11 września Hoptiwka "przeszła pod kontrolę sił zbrojnych Ukrainy". Sztab Generalny armii ukraińskiej jak dotąd nie potwierdził tych doniesień.

Hoptiwka, położona koło wsi o tej samej nazwie, to samochodowe przejście graniczne leżące na drodze międzynarodowej E105. Rosyjska część przejścia nosi nazwę Niechotiejewka.

19:44

Ukraińskie wojska przejęły z rosyjskiej bazy w obwodzie charkowskim bezzałogowy statek powietrzny Orłan-10, a także działo samobieżne 2S3 Akacja i czołg.

19:36

Ukraińskie portale informacyjne publikują nagrania wideo wskazujące, że żołnierze sił zbrojnych Ukrainy znajdują się w Iziumie, mieście w obwodzie charkowskim. Wcześniej informowano o walkach wokół miasta.

Agencja informacyjna UNIAN opublikowała na serwisie Telegram nagranie, na którym żołnierz ukraiński wypowiada się - jak mówi - z głównego plac Iziumu.

Telegram

Pali się budynek administracji lokalnej (...). To nic, odnowimy. A Izium był, jest i będzie ukraiński - mówi. Z drugiej strony placu słychać okrzyki: "Chwała Ukrainie!".

Inne nagranie - jak podano - również zrobione w Iziumie, opublikowała na Telegramie gazeta internetowa Strana.ua. Widać na nim, jak żołnierze na jednym z budynków umieszczaja flagę ukraińską.

Informacje o tym, że oddziały ukraińskie w trakcie kontrnatarcia w obwodzie charkowskim wkroczyły do okupowanego przez Rosjan Iziumu pojawiły się 10 września. Strona ukraińska nie informowała oficjalnie o zajęciu miasta.

19:30

Reuters: Poważne problemy z zasilaniem w Charkowie, przyczyna nieznana.

19:21

Ukraina będzie rozmawiała z Rosją tylko wtedy, gdy rosyjskie wojska opuszczą terytorium Ukrainy, w tym Krym i Donbas - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak.

19:07

Kijów Independent opublikował zestawienie liczby osób, które zginęły lub zostały ranne w wywołanej przez Rosjan wojny w Ukrainie:

5 767 - zabitych cywili,

383 - zabitych dzieci,

2 mln - cywili nielegalnie wywiezionych przez Rosję,

31 814 - rosyjskich zbrodni wojennych objętych śledztwem,

8 292 - rannych cywili,

747 - rannych dzieci,

293 - zaginionych dzieci,

3 500 - pocisków wystrzelonych przez Rosję.

18:51

Oddziały ukraińskie, używając systemów rakietowych, wystrzeliwują w kierunku wojsk Rosji "pociski agitacyjne" - każdy zawiera 1,5 tys. ulotek z radą, by się poddać i instrukcjami, jak to zrobić. Ukraińcy kierują te apele np. do prorosyjskich separatystów.

Mieszkańcu Donbasu! Rosjanie wykorzystują cię jako mięso armatnie! (...) Ta wojna nie jest ci potrzebna! Poddaj się ukraińskim siłom zbrojnym. Ukraina gwarantuje ci amnestię i bezpieczeństwo! - głosi ulotka. Zawiera też instrukcję, jak należy sygnalizować zamiar poddania się.

Ulotki "to jeden ze sposobów oddziaływania informacyjnego na przeciwnika na terenach, gdzie nie ma internetu" - powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, cytowana przez portal Ukraińska Prawda.

Oddziały artyleryjskie rozwożące ulotki działają bardzo podobnie, jak oddziały bojowe. Przemieszczają się szybko, by uniknąć zlokalizowania przez przeciwnika. Wyjeżdżają w teren kilkakrotnie w ciągu dnia, by trafić do wielu miejsc. Strzelają tak, by ulotki rozsypały się nad celem, na jak największej powierzchni.

Malar oświadczyła, że ukraińscy żołnierze dają wojskowym rosyjskim "ostatnią szansę", by się poddali. W przeciwnym razie - ostrzegła - "czeka ich na ziemi ukraińskiej tylko śmierć".

18:36

Kolejny efekt działań ukraińskich wojsk:

18:20

Szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow o wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej miejscowościach.

Jest ich tak naprawdę znacznie więcej (niż 40), jednak po prostu nie możemy podać liczby ze względu na cele operacji wojskowej naszych sił zbrojnych. Ogółem na północy i kierunku północno-wschodnim nasze siły zbrojne utrzymują pozycje. Wróg stara się je stale atakować, przebić się. Atakuje przy użyciu wszystkich rodzajów broni - powiedział Syniehubow w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej władz regionu.

Syniehubow wyjaśnił, że wyzwolona została "znaczna część terenów rejonu (odpowiednik powiatu - PAP) czuhujewskiego, bałaklijskiego i kupiańskiego. Nasze oddziały weszły do Kupiańska. Trwa wyzwalanie miejscowości w rejonie iziumskim - mówił Syniehubow.

Rosyjski portal Agentstwo (założony za granicą przez dziennikarzy niezależnego portalu Projekt) podał w niedzielę, że Ministerstwo Obrony Rosji przedstawiło na briefingu mapę, na której wskazano tereny kontrolowane obecnie przez armię ukraińską. Z mapy wynika, że Rosjanie kontrolują teraz niewielką część obwodu charkowskiego - tereny położone za rzeką Oskoł.

Jeśli mapa zawiera prawdziwe informacje, to wynika z niej, że Ukraińcy odbili pograniczne miasto Wołczańsk, które znalazło się pod okupacją już 24 lutego br., w pierwszym dniu inwazji rosyjskiej.

18:11

Podczas wycofywania się z obwodu charkowskiego rosyjscy żołnierze podarowali Siłom Zbrojnym Ukrainy sprzęt o wartości 130 mln dolarów, można nim wyposażyć cały batalion - wyliczył na Facebooku ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk.

Cymbaluk wymienił rodzaje sprzętu wojskowego, który pozostawili rosyjscy żołnierze, wśród nich: 20 sprawnych czołgów i 20 wymagających remontu, 40 jednostek lekkich pojazdów pancernych; 10 systemów artyleryjskich, w tym cztery samobieżne haubicoarmaty 2S19 Msta-S.

Zwykłych pojazdów nawet nikt nie liczył, na pewno jest ich ponad 100, a ponadto wyposażenie bojowe, drony... I jeszcze rosyjska hańba, której nie da się zmierzyć w żadnych jednostkach - napisał dziennikarz.

To jest jak Lend-Lease, moi drodzy - dodał. Lend-Lease act to nazwa amerykańskiej ustawy z czasów II wojny światowej, która umożliwiała dostarczanie przez USA broni i innego sprzętu do Europy dla walki z Niemcami. Wobecnie trwającej wojnie spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę nazwę tę przyjęła amerykańska ustawa umożliwiająca szybsze przekazywanie pomocy wojskowej Ukrainie.

17:57

Radość mieszkańców terenów wyzwolonych przez żołnierzy ukraińskich spod rosyjskiej okupacji:

17:45

W związku z okupantami uciekającymi w panice i zostawiającymi wiele trofeów, pomoc "ukraińskich oddziałów traktorowych" stała się bardzo potrzebna - czytamy na Twitterze.

17:32

Zdaniem Nexty, tak może wyglądać w przyszłości fabryka Baykaru, w której miałby być produkowany dron Bayraktar.

17:13

Instytut Studiów nad Wojną opublikował na Twitterze grafikę z mapą przedstawiającą sytuację na froncie:

17:00

ТРУХА English zestawiła dwa nagrania wideo z Kupiańska - z 27 lutego, po zajęciu miasta przez Rosjan i 10 września, po wyzwoleniu miejscowości przez Ukrainę.

16:47

Jak podaje Nexta, ukraińskie siły zbrojne "były zaskoczone tym, jak wiele trofeów otrzymały z rosyjskiego 'lend-lease' podczas kontrofensywy w obwodzie charkowskim".

16:29

W Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy przywrócono działanie rezerwowej linii energetycznej i elektrownia otrzymuje w ten sposób energię elektryczną niezbędną do chłodzenia reaktorów - poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Po wczorajszym przywróceniu działania linii energetycznej, operator elektrowni wyłączył dziś ostatni działający reaktor - poinformowała MAEA.

O przywróceniu działania linii energetycznej i następnie wyłączeniu ostatniego działającego bloku elektrowni poinformował wcześniej w niedzielę ukraiński koncern Enerhoatom. W ostatnich dniach blok ten produkował jedynie energię na potrzeby samej elektrowni. Wszystkie linie łączące obiekt z siecią energetyczną Ukrainy zostały uszkodzone w wyniku ostrzałów rosyjskich.

16:21

Jak zapowiedziała burmistrz miasta Bałaklija Oksana Bondar, "Ukraina odbuduje Bałakliję po rosyjskiej okupacji".

Teraz mieszkańcy Bałakliji są pozbawieni elektryczności, wody i gazu, powiedziała. Infrastruktura została uszkodzona podczas rosyjskich ataków - dodała.

16:14

Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że dziś prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Putin miał powiedzieć Macronowi, że Unia Europejska nie powinna utrudniać dostaw rosyjskiej żywności i nawozów do Afryki, na Bliski Wschód i do Ameryki Łacińskiej.

16:00

Zaczęliśmy posuwać się nie tylko w kierunku południowym i wschodnim, ale także północnym. Do granicy państwowej zostało 50 km - poinformował dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny.

15:42

Uszkodzone lub zniszczone budynki mieszkalne w regionie donieckim - w Słowiańsku i Ugledarze:

15:28

Australijski transporter Bushmaster bierze udział w wyzwalaniu obwodu charkowskiego - podaje ТРУХА English.

15:12

Jak przekazuje rosyjska redakcja BBC, rada miejska miasta Dergacze opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, że na terenie Kozaczej Łopani podniesiono flagę państwową Ukrainy.

Przedstawiciel władz lokalnych Wiaczesław Zadorenko powiedział, że wojskowi rosyjscy odchodzą ze wsi do Biełgorodu, "chodzą po domach i ewakuują miejscową ludność".

Kozacza Łopań leży około 37 km od Biełgorodu i niespełna 3 km od granicy z Rosją. Wojska rosyjskie zajęły wieś w pierwszych dniach inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego.

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy nie informował oficjalnie o wyzwoleniu tej miejscowości.

14:59

Sceny wdzięcznych cywilów witających ukraińskich żołnierzy - czytamy na Twitterze ТРУХА English:

14:42

Ukraiński premier Denys Szmyhal powiedział, że Ukraina planuje stać się pełnoprawną częścią Unii Europejskiej w ciągu dwóch lat.

Premier stwierdził, że Ukraina ma ambicje, aby spełnić wszystkie siedem warunków Komisji Europejskiej, a następnie przystąpić do negocjacji w sprawie członkostwa w UE.

14:25

Ukraińskie wojsko opublikowało w mediach społecznościowych nagranie ze swoich działań na froncie:

14:10

Terroryzm to zło, dla którego nie ma miejsca we współczesnym świecie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę, kiedy mija 21 lat od zamachów dokonanych przez terrorystów z Al-Kaidy w Stanach Zjednoczonych. Zginęło w nich łącznie 2996 osób.

Dziś składamy hołd ofiarom 9/11. To jeden z najtragiczniejszych dni w historii USA i świata - napisał ukraiński prezydent na Twitterze. Jak dodał, "Ukraina, która mierzy się codziennie z atakami rakietowymi, dobrze wie, czym jest terroryzm i szczerze współczuje Amerykanom"

14:02

Dwa zbliżone do Kremla źródła przekazały serwisowi, że rosyjskie władze przełożyły na nieokreślony termin przeprowadzenie tzw. referendów w sprawie "przyłączenia do Rosji" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej i okupowanych części obwodu zaporoskiego, charkowskiego i chersońskiego.

Według źródeł przyczyną tej decyzji jest pomyślna kontrofensywa sił ukraińskich na kierunku charkowskim.

Związani z Kremlem specjaliści ds. marketingu politycznego, którzy pracowali w obwodzie charkowskim i zaporoskim, już dostali polecenie powrotu do Rosji. Na razie tacy eksperci pozostają jednak w obwodzie chersońskim.

Rozmówca Meduzy twierdzi, że już w następnym tygodniu okupacyjne władze miały oficjalnie ogłosić rozpoczęcie przygotowań do referendów, które - według jednej z wersji - miały odbyć się 4 listopada, kiedy w Rosji obchodzony jest Dzień Jedności Narodowej.

Teraz w realizacji tych planów "wciśnięto stop", "nie ma mowy o listopadzie" - dodało źródło.

13:42

200 dni temu Rosja dokonała inwazji Ukrainy próbując odmówić jej prawa do istnienia. 200 dni pokazało prawdziwe znaczenie solidarności i braterstwa. Teraz Rosja liczy na obojętność i zmęczenie świata. To się nie uda, bo nie przestaniemy wspierać Ukrainy - napisało polskie MSZ na Twitterze.

Do wpisu dołączono krótki klip, w którym wskazano, że 200 dni wojny to jednocześnie czas zniszczeń, bestialstwa, bombardowań, ostrzałów, śmierci i zniszczenia, ale też czas ukraińskiego oporu, odwagi, determinacji i walki oraz jedności, solidarności, a także wsparcia udzielanego Ukraińcom, również przez Polskę.

13:22

Rosyjskie wojska uciekają ze wschodu Ukrainy; pojawiają się doniesienia o tym, że okupacyjne władze wyjeżdżają nawet z ukraińskich miast zajętych w 2014 roku - powiedział gubernator obwodu ługańskiego Ukrainy Serhij Hajdaj.

Hajdaj poinformował, że w okolicach miast Izium w obwodzie charkowskim i Łymanu w obwodzie donieckim trwają zacięte walki. "Ale widzimy, że rosyjska armia ucieka" - dodał.

Według niego pojawiają się informacje o tym, że okupacyjne władze wyjeżdżają nawet z miejsc, które zostały zajęte w 2014 roku.

Zaznaczył, że nad okupowanym miastem Kreminna powiewa ukraińska flaga, którą - jak dodał - zawiesili partyzanci.

12:54

Ukraińcy wyzwolili wioskę Wiełyky Chutory w obwodzie charkowskim.

11:33

Ukraińskim siłom zostało 50 km, by dojść do granicy państwowej w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w niedzielę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują wyzwalanie okupowanych przez Rosję terytoriów. Od początku września przywrócono pod kontrolę Ukrainy ponad 3 tys. km kwadratowych - napisał generał w serwisie Telegram.

11:02

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę o odbiciu przez siły ukraińskie z rąk wojska rosyjskiego miejscowości Czkałowske w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, gdzie trwa ukraińska kontrofensywa.

Jeszcze jedna wyzwolona miejscowość! - napisał prezydent w Telegramie i opublikował nagranie, na którym widzimy zawieszanie ukraińskiej flagi.

Telegram

I tak będzie wszędzie. Wygonimy okupantów z każdego ukraińskiego miasta i wsi - dodał szef państwa, dziękując ukraińskim bohaterom.

Liczące przed wojną niecałe 4 tys. mieszkańców Czkałowske było okupowane przez siły rosyjskie od końca lutego.

10:10

Armia ukraińska odbiła ponad 3 tysiące kilometrów kwadratowych terytorium w ciągu ostatnich pięciu dni - podaje Instytut Badań nad Wojną.

Jak podkreślono - to więcej, niż Rosjanom udało się zdobyć od kwietnia.

Siły ukraińskie prawdopodobnie zdobędą samo miasto Izium w ciągu najbliższych 48 godzin, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. Wyzwolenie Izium będzie najważniejszym osiągnięciem militarnym Ukrainy od zwycięstwa w bitwie pod Kijowem w marcu - podkreślono.

09:52

Rosja przetrzymuje w obozie jenieckim w Ołeniwce ukraińską medyczkę w dziewiątym miesiącu ciąży. Trafiła do celi z 20 innymi więźniami i musiała spać na podłodze. Krewni i znajomi kobiety obawiają się, co stanie się z dzieckiem, jeśli urodzi w obozie - podała BBC.

Wojskowa medyczka Mariana Mamonowa została wzięta do niewoli na początku kwietnia, gdy służyła w Mariupolu. Zamknięto ją w obozie w Ołeniwce na kontrolowanym przez wojska rosyjskie obszarze wschodniej Ukrainy, gdzie kilkudziesięciu ukraińskich jeńców zginęło niedawno w wyniku eksplozji, za którą według ekspertów stała Rosja.

Mąż Mamonowej, Wasyl, dowiedział się, że zostanie ojcem, gdy Mariana służyła na froncie. Od tamtej pory jej nie widział. Naprawdę chciała mi to powiedzieć osobiście, ale zamiast tego wysłała małe wskazówki, emoji z matką, ojcem i małym dzieckiem - powiedział BBC.

Kilka tygodni później Wasyl dotarł w mediach społecznościowych do informacji, że Mariana została schwytana przez rosyjskie wojska.

09:33

W ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie kontynuowały znaczące postępy w rejonie Charkowa. Rosja prawdopodobnie wycofała jednostki z tego obszaru, ale walki trwają wokół strategicznie ważnych miast Kupiańsk i Izium - napisano w codziennej aktualizacji brytyjskiego wywiadu.

7 września 2022 r. prezydent (Rosji Władimir) Putin powiedział, że tylko 60 000 ton zboża wyeksportowanego z Ukrainy od sierpnia trafiło do krajów rozwijających się, a większość do państw UE. Twierdzenie Putina nie jest prawdziwe. Według danych ONZ około 30 proc. zostało dostarczone do krajów o niskich i średnich dochodach w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Rosja stosuje celową strategię dezinformacji, starając się zrzucić winę za problemy związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, zdyskredytować Ukrainę i zminimalizować sprzeciw wobec swojej inwazji - dodano w komunikacie.

09:02

Rosjanie zbombardowali strefę przemysłową w Kramatorsku - poinformował szef administracji Ołeksandr Honczarenko.

08:04

Działanie kontrolowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy zostało zatrzymane; VI blok odłączono nocą od sieci elektrycznej - informuje w niedzielę ukraiński koncern Enerhoatom.

"Dziś, 11 września 2022 roku, nocą, o godz. 3.41, blok nr VI Zaporoskiej Elektrowni Atomowej odłączono od sieci elektrycznej. Trwa przygotowanie do jego wychłodzenia i przeniesienia w stan zimny" - czytamy w komunikacie.

Telegram

07:50

Jak wyglądały postępy kontrofensywy w ostatnich dniach?

07:05

Trwa deokupacja Ukrainy. Łącznie w ostatnich dniach spod rosyjskiej okupacji wyzwolono ok. 2 tys. km kwadratowych ukraińskiego terytorium. Nasze siły weszły do Kupiańska, trwa wyzwalanie miejscowości rejonu (powiatu) kupiańskiego i iziumskiego obwodu charkowskiego - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak dodano, "w odpowiedzi na pomyślne działania Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjscy okupanci prowadzą kontrdziałania". Według sztabu w miejscowościach leżących na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu charkowskiego i chersońskiego siły rosyjskie wzmacniają "reżim administracyjno-policyjny", wprowadzany jest zakaz wjazdu i wyjazdu z miejscowości, wprowadzono godzinę policyjną. W Chersoniu przeprowadzono rewizje mieszkań na osiedlu, z którego widać most Antonowski.

W komunikacie poinformowano też o "licznych stratach sanitarnych" armii rosyjskiej na odcinku charkowskim.

06:30

Pojawiają się informacje, że Ukraińcy nacierają na lotnisko na przedmieściach Doniecka.

06:24

Od kilku tygodni mówiono o kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Mogła to być jednak zasłona dymna, gdyż w ostatnich dniach Ukraińcy przeprowadzili szereg udanych działań na drugim końcu kraju - w obwodzie charkowskim.

Armia odbiła z rąk rosyjskiej nie tylko miasta Bałaklija i Kupiańsk, ale także Izium.

Do odwrotu przyznało się samo Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, oczywiście tłumacząc, że miało to na celu "zwiększenie wysiłków" w celu "wyzwolenia" Donbasu.

Pojawiły się także doniesienia, że Ukraińcy nacierają na Łyman w obwodzie donieckim. W sieci są filmiki pokazujące, że armia wjechała także do obwodu ługańskiego, w rejon Siewierodoniecka.

06:00

Siły ukraińskiej obrony terytorialnej wyzwoliły dwie kolejne miejscowości, Wasyłenkowe i Artemiwkę w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - oświadczył w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Krok za krokiem nasi żołnierze wyzwalają ukraińską ziemię. Żołnierze 113. Oddzielnej Brygady Obrony Terytorialnej wyzwoliły Wasyłenkowe i Artemiwkę w obwodzie charkowskim - poinformował w Telegramie.

Szef państwa przypomniał, że wolności nie zdobywa się w prosty sposób. Ukraińscy obrońcy ceną własnego życia walczą o niepodległość dla każdego z nas - napisał, dziękując wojskowym za ich poświęcenie. Jesteśmy dumni z każdej i każdego z was! - oświadczył prezydent Zełenski.