Niemiecki "Bild" dotarł do korespondencji między przedstawicielami Turcji i Rosji, z których wynika, że Moskwa i Ankara przygotowują wspólnie z Katarem nową umowę zbożową. Wynika z niej również, że Rosjanie wcześniej ostrzegali Turków o wycofaniu się z dotychczasowego traktatu.

Władimir Putin i Recep Erdogan / Shutterstock

"Proponuje się dostarczanie rosyjskiego zboża do biednych krajów, głównie w Afryce. Turcja będzie występować jako organizator, Katar - jako sponsor dostaw" - takie zdanie miało paść w korespondencji między szefem tureckiego MSZ Hakanem Fidanem, a rosyjską ambasadą.

Jednocześnie turecki minister zwraca się tam z prośbą do Rosji o powrót do istniejącej umowy, tak by nie zakłócać dostaw zboża z Ukrainy. Ankara oferuje także działania pod auspicjami ONZ.

Z informacji, do których dotarł "Bild" wynika również, że Rosja ostrzegała wcześniej stronę turecką, iż zamierza wycofać się z porozumienia zbożowego.

Umowa między Rosją, Turcją i Katarem miałaby zastąpić poprzednią.

Według "Bilda" nowa umowa może zostać zawarta już w ten weekend w Budapeszcie.

Rzecz polega jednak na tym, że Rosja chce transportować swoje zboże, co spowodowałoby wykluczenie Ukrainy. Przedstawiciele Turcji chcą jednak, by Kijów miał swój udział w umowie.