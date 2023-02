"Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy jadę do Polski" - odpowiedział prezydent Joe Biden, kiedy amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, wraz z amerykańskimi dziennikarzami, pytał go o podróż do Polski. Amerykańskie media podawały, że Biały Dom rozważa wizytę Bidena w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji 24 lutego.

Prezydent USA Joe Biden / YURI GRIPAS / PAP/EPA O tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zamierza w lutym odwiedzić Polskę przy okazji rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, poinformowała jako pierwsza amerykańska telewizja NBC News, powołując się na trzy niezależne źródła. Źródła zaznaczyły, że podróż nie jest ostatecznie zatwierdzona, dopóki Biały Dom nie ogłosi jej oficjalnie, oraz że plany mogą się zmienić. To żadna tajemnica - mówił dziś o wizycie Bidena rzecznik rządu Piotr Müller. W kwestii daty wizyty prezydenta USA, gdy będzie ona ustalona, będziemy to komunikować - dodał na konferencji prasowej, zaznaczając, że "na ten moment data jeszcze nie jest w stu procentach znana". Sam Biden pytany dziś o wizytę w Polsce, powiedział: Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski. Dopytany, czy pojedzie też na Ukrainę, odparł, że "jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko". Amerykańskie media podawały, że Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji 24 lutego. Zobacz również: Tomasz Siemoniak gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

