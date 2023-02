"Ja mam o nim bardzo dobre zdanie, podziwiam jego kontakty światowe. Jest chyba, obok Donalda Tuska, politykiem polskim, który ma najlepszy kontakty w świecie" - powiedział o doniesieniach holenderskich mediów o Radosławie Sikorskim Tomasz Siemoniak, b. szef MON-u i wiceprzewodniczący PO, który był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dziennik NCR z Holandii podał, że Radosław Sikorski miał otrzymywać rocznie 100 tys. dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak dodał Siemoniak, Sikorski "nie jest problemem, jest ogromnym atutem".

Piotr Salak zapytał swojego rozmówcę o to, czy uważa, że samoloty trafią do Ukrainy "szybciej niż później".

Uważam, że tak. Czerpię to przekonanie z wcześniejszych wypowiedzi premiera Holandii, który mówił o samolotach F-16 dla Ukrainy, z wczorajszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Londynie, gdzie ten temat również się pojawił i to w ustach premiera Wielkiej Brytanii, który użył słowa "niewykluczone" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak podkreślił: "To bardziej skomplikowana sprawa, szkolenie wymaga czasu, zachodnie samoloty są zupełnie inne". Zauważył, że "Ukraina mając świadomość tego, że ta wojna będzie długa, chce dość szybko otworzyć furtkę dla tych samolotów".

Tomasz Siemoniak zaznaczył, że wizyta sprzed kilku tygodni Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i obecna w Londynie, Paryżu i Brukseli, "tworzy przestrzeń do dalej idących decyzji, niż te, które przez ostatni rok zapadały".

"Być może ta decyzja już zapadła"

Piotr Salak zapytał swojego gościa o opinię w sprawie tego, kiedy będzie decyzja w sprawie samolotów i o to, czy - jak powiedział cytowany przez media ukraiński pilot - że w 3 miesięcy można się wyszkolić z obsługi z F-16.

Być może ta decyzja już zapadła. My nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ukraina ustami swoich polityków informuje, chce krzepić serca i mobilizować własnych obywateli, ale przywódcy zachodni będą ostrożni w tych sprawach. Nie sądzę, żeby możliwe było wyszkolenie i włączenie takich samolotów jak F-16 w ciągu kilku miesięcy. Sam pamiętam, ile to trwało w Polsce - 6-7 lat. Oczywiście w warunkach pokojowych, nikt się nie spieszył może specjalnie, raczej stawiał na jakość. Pierwsze F-16 trafiły do Polski w 2006, a dopiero w 2012 ćwiczenia pokazały, że jesteśmy w stanie współdziałać z Amerykanami. To było 6 lat bardzo intensywnego szkolenia - powiedział były minister obrony narodowej.

Prowadzący rozmowę zapytał o to, czy powinniśmy wysłać F-16 do Ukrainy.

Zapasy, jakie mają Stany Zjednoczone w tym względzie sprawiają, że są w gruncie rzeczy jedynym państwem, może obok Holandii, może obok Wielkiej Brytanii, które są w stanie to zrobić - odpowiedział Tomasz Siemoniak.



Jak dodał, "my jesteśmy w stanie pomóc w szkoleniach". Mamy 48 samolotów F-16 i po tym, gdy MIG-29 przestały latać, to jest jakieś minimum. My też wspierając Ukrainę musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie. Więc sądzę, że wspierajmy to, ale to jest inna sytuacja niż z czołgami - T-72, starsze porosyjskie, mogliśmy posłać w dużej liczbie i Leopardy, mając ich 200-kilkadzesiąt, też jesteśmy w stanie ich 14 wydzielić - zaznaczył wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Sejmowe "wróble" o Polsce 2050

Piotr Salak zapytał Tomasza Siemoniaka o to, czy Koalicja Obywatelska powinna zaprosić Hannę Gill-Piątek w swoje szeregi i czy wie coś o takim zaproszeniu.



Ja nic o tym nie wiem. Osobiście mogę powiedzieć, że ją szanuję i lubię, na różnych polach współpracowaliśmy, natomiast nie wiem nic o żadnych rozmowach i wydaje mi się, że gdyby cokolwiek tutaj za szybko postępowało, to byłoby niedobrze, ze szkodą dla samej posłanki, a i my nie chcemy - niedaleko do wyborów - robić wrażenia, że wyciągamy posłów z innych ugrupowań - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prowadzący zauważył, że "sejmowe wróble" mówią, że Joanna Mucha może także opuścić Polskę 2050.

Myślę, że te "wróble" się mylą, bo posłanka Mucha to poważna osoba, odeszła z Koalicji Obywatelskiej. Mam o niej dobre zdanie, w ogóle o wszystkich posłach, którzy są w ruchu Szymona Hołowni - stwierdził Siemoniak. Jak dodał, "Hanna Gill-Piątek mówi, że wspólna lista to jest najlepszy pomysł dla opozycji na wygraną z PiS-em, natomiast do wyborów jeszcze jest chwila".

Piotr Salak zapytał swojego rozmówcę o to, ile dałby procent na możliwość utworzenia wspólnej listy opozycji - 10 proc. czy 50 proc.?

Gdzieś między 10 a 50 proc. Uważam, że jeszcze będzie kilka zwrotów akcji - w sensie decyzji o listach, kształcie bloków wyborczych, to jest jeszcze sporo czasu, wbrew pozorom. W zależności od wyników sondażowych, od ogólnej sytuacji może się to zmieniać - stwierdził Tomasz Siemoniak.

Pytania o Radosława Sikorskiego

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał również o to, czy Radosław Sikorski jest problemem dla PO.

Nie jest problemem, jest ogromnym atutem. Był ministrem, marszałkiem, jedną z twarzy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej - powiedział wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Piotr Salak nawiązał do informacji holenderskiego dziennika, wedle którego Sikorski ma otrzymywać 100 tys. dolarów rocznie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jest postacią formatu światowego. Występuje w CNN, BBC - stwierdził Siemoniak.

Ale poważnie? - dopytał Piotr Salak.

Nie znam szczegółów. Wiem, że zaczął wyjaśniać, tłumaczyć. Ja mam o nim bardzo dobre zdanie, podziwiam jego kontakty światowe. Jest chyba, obok Donalda Tuska, politykiem polskim, który ma najlepszy kontakty w świecie - dodał Tomasz Siemoniak.