Mer Enerhodaru twierdzi, że Rosjanie ostrzelali Zaporowska Elektrownie Jądrową. Moskwa za te ataku oskarża Kijów. W związku z napięciem wokół największej w Europie siłowni jądrowej z okolic elektrowni masowo wyjeżdżają ludzie. Zacięte walki toczą się w obwodzie donieckim - w okolicach Oleksandropola, Krasnohoriwki, Awdijiwki, Marjinki i Pisków. Najważniejsze informacje z 171. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 13.08.2022.

22:20

Okupanci próbują nadzwyczaj cynicznie zastraszać ludzi, wykorzystując do tego Zaporoską Elektrownię Atomową. W rzeczy samej używają jej jako tarczy, by ostrzeliwać Nikopol i Marganiec. Urządzają stałe prowokacje z ostrzałami terytorium siłowni jądrowej i próbują podciągnąć w tym kierunku dodatkowe siły, by wzmocnić szantaż naszego państwa i całego wolnego świata - powiedział prezyden Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym wieczornym wystąpieniu.

Jeżeli ktoś tam w Rosji myśli, że to może im przynieść jakąś korzyść, to się myli. Rosyjski szantaż jedynie mobilizuje jeszcze większe wysiłki całego świata przeciwko terrorowi - zaznaczył ukraiński przywódca.

Ukraińscy dyplomaci i przedstawiciele krajów partnerskich zrobią wszystko, żeby kolejne sankcje przeciwko Rosji blokowały gałąź atomową jej gospodarki - dodał.

21:37

Każdy rosyjski żołnierz, który otworzy ogień w kierunku Zaporoskiej Elektrowni Atomowej lub zrobi to pod przykrywką, stanie się celem ukraińskich służb wywiadowczych i naszej armii - ostrzega w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski odniósł się w ten sposób do informacji wywiadu wojskowego, że Rosjanie mogą ostrzelać elektrownię atomową z uzbrojenia z ukraińską flagą.

Pobyt rosyjskich wojsk na terenie zaporoskiej elektrowni atomowej i w najbliższych jej okolicach zwiększa zagrożenie dla Europy. Czegoś takiego nie było nawet w szczytowych momentach konfrontacji podczas zimnej wojny - podkreślił Zełenski.

21:01

Ludzie masowo wyjeżdżają z Enerhodaru i innych miejscowości, położonych w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej; przyczyną tego jest narastające napięcie wokół największej w Europie siłowni jądrowej, okupowanej przez rosyjskie wojska - poinformował w sobotę nadawca radiowo-telewizyjny BBC.

Na zamieszczonym przez stację w serwisie internetowym filmie widać ciągnącą się kilometrami kolumnę samochodów; wyjaśniono, że wszyscy ludzie w tych pojazdach opuszczają Enerhodar.

Również w sobotę ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że rosyjscy najeźdźcy zamierzają ostrzelać Zaporoską Elektrownię Atomową z armaty samobieżnej z ukraińską flagą.



20:35

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły już około 20 proc. pododdziałów armii rosyjskiej uczestniczących w wojnie w Ukrainie - oznajmił w sobotę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny po rozmowie z szefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Markiem Milleyem.

"Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej po raz kolejny zweryfikowaliśmy szacunki strat Rosji w tej wojnie. Przeciwnik ponosi znaczne straty, przede wszystkim w żywej sile - jedna piąta pododdziałów armii rosyjskiej uczestniczących w działaniach bojowych w Ukrainie została zniszczona" - oznajmił Załużny na Facebooku.

Zaznaczył, że poinformował Milleya również o tym, iż aktywne działania bojowe trwają obecnie na 1300 km frontu.



20:01

Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko zarzucił władzom Rosji blokowanie dostępu do dotowanych przez państwo ukraińskie leków na terenach okupowanych kraju. Uczynił to w wywiadzie dla agencji AP.

Przez całe sześć miesięcy wojny Rosja nie (zezwoliła) na normalne korytarze humanitarne, byśmy mogli zapewnić nasze własne leki pacjentom, którzy ich potrzebują - oświadczył Laszko.

19:04

Minister spraw zagranicznych Czech, które obecnie przewodniczą Unii Europejskiej, Jan Lipavsky chce dyskusji o ogólnym zawieszeniu wydawania wiz dla obywateli Rosji na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Pradze pod koniec miesiąca. O takie rozwiązanie apeluje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

18:39

W 171. dniu wojny Rosji z Ukrainą trwają zacięte walki w obwodzie donieckim; rosyjscy najeźdźcy kontynuowali ostrzał obiektów cywilnych w różnych częściach Ukrainy z ziemi i powietrza - podał w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wieczornym komunikacie ukraiński sztab poinformował o zaciętych walkach w okolicach Oleksandropola, Krasnohoriwki, Awdijiwki, Marjinki i Pisków w obwodzie donieckim.

W tym samym obwodzie oddziały rosyjskie próbowały bezskutecznie poprawić swoje pozycje taktyczne w okolicach miejscowości Pawliwka, Nowosiłky, Łozowe i Szyroke. W okolicach Bachmutu i Awdijiwki siły rosyjskie prowadzili ostrzał z ziemi i powietrza - napisało dowództwo ukraińskiej armii.

17:43

Do końca bieżącego roku ani Rosja, ani Ukraina nie osiągną przełomu w wojnie - oznajmił szef brytyjskiego wywiadu wojskowego gen. Jim Hockenhull w sobotę w rozmowie z BBC.

Generał ocenił, że siła jedności Zachodu oraz opór Ukrainy przewyższyły oczekiwania, podobnie jak porażki armii rosyjskiej, którą cechowało "słabe" dowództwo i logistyka. Według niego na działaniach strony rosyjskiej odbijała się ingerencja polityczna zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym.

Zdaniem Hockenhulla, Rosja po odniesieniu poważnych strat wyraźnie próbuje zgromadzić kolejne siły. W jego przekonaniu wojsko rosyjskie będzie musiało przemieścić część swoich oddziałów z Donbasu na południe, gdzie żołnierze rosyjscy są pod znaczna presją sił ukraińskich.

Generał Hockenhull ocenił jednak, że decydująca zmiana w rozkładzie sił na południu Ukrainy jest w najbliższych miesiącach nierealna. Dodał, że należy się liczyć z długotrwałym konfliktem.

16:49

Żołnierze ukraińscy wykonali ze zdobycznego sprzętu rosyjskiego samobieżny przeciwpancerny system artyleryjski - poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku, prezentując nagranie ze skonstruowanym pojazdem.

Sztab przekazał, że system artyleryjski został zmontowany z transportera opancerzonego MT-LB oraz przeciwpancernej armaty MT-12 Rapira przez samych żołnierzy według ich własnego projektu.

"System został już przetestowany i znajduje się w strefie działań bojowych".

16:37

Ministerstwo obrony Słowacji poinformowało, że pierwsze z zamówionych przez Ukrainę samobieżnych haubic Zuzana 2 dotarły do odbiorcy. Zdaniem ministra obrony Jaroslava Nad’a dzięki transakcji Słowacja dołączyła do państw o najbardziej widocznym wsparciu dla Ukrainy.

16:20

Międzynarodowa organizacja humanitarna Lekarze bez Granic przewiozła do obwodu wołyńskiego w zachodniej Ukrainie 25 wymagających hospitalizacji pacjentów ze strefy działań bojowych - poinformował w sobotę szef władz obwodowych Jurij Pohulajko na Telegramie.

Osoby, które nie mogły ewakuować się samodzielnie, przewieziono specjalnym medycznym pociągiem z własnym generatorem, aparatami tlenowymi, respiratorami i wszelkim innym niezbędnym sprzętem.

15:51

15:00

Do końca 2022 roku Ukraińcy chcą stworzyć 25 miast modułowych dla mieszkańców, którzy utracili swoje domy w wyniku rosyjskiej agresji - przekazał minister rozwoju gmin i terytoriów Ołeksij Czernychow. Do tej pory powstało 9 takich obiektów.

14:42

Negocjacje z Rosją dzisiaj będą oznaczać tylko jedno - że Rosja wygrała. To byłaby porażka Ukrainy, porażka Europy, porażka wartości demokratycznych- powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak w rozmowie z portalem babel.ua.

14:33

Rosjanie oskarżają Ukraińców o ostrzał Enerhodaru i Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Jak przekazał gubernator okupacyjny Władimir Rogow, w okolicy "słychać wybuchy".

Wcześniej strona ukraińska oskarżyła o ataki Rosjan.

14:27

Przy wjeździe do miasta Enerhodar koło Zaporoskiej Elektrowni Atomowej wojskowi rosyjscy ustawili armatę samobieżną Pion, na której wywiesili flagę ukraińską; broń ta może być użyta do prowokacji - ostrzegł ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według służb wywiadowczych doszło także do kolejnego ostrzału artyleryjskiego, w którym uszkodzone zostały obiekty infrastruktury technicznej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Atak nastąpił z kierunku wsi Wodjane. Strona ukraińska od tygodni oskarża Rosjan o ostrzały artyleryjskie w pobliżu i na terenie siłowni.

14:22

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu mieszkanki Kijowa, która rzekomo przekazała stronie rosyjskiej dane o armii ukraińskiej.

Kobieta informowała również o strategicznie ważnych obiektach infrastruktury krytycznej w Kijowie.

13:33

Rosjanie ponownie ostrzeliwują Zaporoską Elektrownią Jądrową. Mieszkańcy Enerhodaru mają nie wychodzić na ulice - przekazał mer Enerhodaru Dmytro Orłow.

13:29

Z ukraińskich portów w sobotę wypłynęły dwa kolejne statki z produktami rolnymi, Fulma S transportujący 12 tys. ton kukurydzy i Thoe, który wiezie 3 tys. ton ziaren słonecznika. Oba zmierzają do portów w Turcji - poinformowało tureckie ministerstwo obrony.

Płynący pod banderą Barbadosu Fulma S trafi do Iskenderun, największego tureckiego portu nad Morzem Śródziemnym, na południu kraju, a Thoe, pod banderą Wysp Marshalla, zawinie do portu w Tekirdag nad Morzem Marmara - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

13:28

Prędzej czy później, po zwycięstwie, dopadniemy wszystkich Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie i nadużycia - oświadczył obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Nie mam wątpliwości, że po zwycięstwie Ukrainy w tej wojnie w taki czy inny sposób “dopadniemy" każdego z tych, którzy są zamieszani w barbarzyńskie morderstwa i nadużycia. Przedstawiciele ukraińskich sił obronnych wielokrotnie i bardzo wyraźnie wypowiadali się na ten temat. Prędzej czy później to się stanie - zagroził Reznikow.

13:15

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej ogłosiło zdobycie wsi Pesky w obwodzie donieckim, o którą toczyły się zacięte walki.

11:58

Ukraina ma problemy z wypłacaniem pensji wojskowym i jest zmuszona drukować pieniądze, co osłabia hrywnę - pisze "The Wall Street Journal", powołując się na ministra finansów Serhija Marczenkę i wiceprezesa Narodowego Banku Ukrainy Serhija Nikołajczuka.

Każdy dzień i noc to ciągły ból głowy - powiedział Marczenko.

Dochody podatkowe pokrywają jedynie ok. 40 proc. wydatków rządowych. Z kolei wojna pochłania ponad 60 proc. budżetu. Bank centralny apeluje do władz o podniesienie podatków i cięcie wydatków. Ministerstwo finansów przekonuje, że nie ma już czego ciąć.

11:37

Firma Maxar Technologies opublikowała zdjęcia satelitarne z lotniska Ziabrowka na Białorusi, z którego obecnie korzystają Rosjanie. Dwa dni temu pojawiły się informacje o eksplozjach w tamtym miejscu, białoruskie ministerstwo obrony stwierdziło, że zapalił się silnik samolotu. Na fotografiach pasa startowego widać sporą plamę.

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Analityk Oliver Alexander napisał, że wygląda na to, iż eksplodował lub spłonął tam czołg "T-72 lub podobny". Wskazuje na to także obecność dźwigu i pojazdu ratowniczego BREM-1.

11:20

Dwa główne mosty prowadzące na okupowane przez Rosję obszary w obwodzie chersońskim nie są obecnie, po niedawnych ostrzałach ukraińskich, używane do przesyłania znaczących dostaw wojskowych - ocenia brytyjskie ministerstwo obrony.

Jeśli nawet Rosja zdoła dokonać istotnych napraw, to mosty będą kluczowym słabym punktem. Dostawy drogą lądową dla kilku tysięcy wojsk rosyjskich na zachodnim brzegu Dniepru niemal w całości zależne są od zaledwie dwóch przepraw promowych - ocenia ministerstwo.

10:38

Pracownicy rosyjskiej firmy wodociągowej Moswodokanał skarżą się Władimirowi Putinowi, że zostali wysłani do pracy w Ługańskiej Republice Ludowej i nie otrzymują wynagrodzenia.

Nawet nie podejrzewaliśmy, że możemy zostać oszukani - mówią.

Telegram

10:34

W okupowanych miastach obwodu ługańskiego Ukrainy wojskowi rosyjscy proponują emerytom produkty żywnościowe w zamian za informacje o mężczyznach w wieku poborowym - powiadomił w sobotę szef administracji obwodu Serhij Hajdaj.

Rosjanie uciekają się do nowych metod przymusowej mobilizacji. Obchodzą bloki mieszkalne, zdobywają zaufanie osób starszych proponując im niewielkie kwoty pieniężne albo produkty żywnościowe w zamian za informacje o mężczyznach w wieku poborowym - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

Prowadzący mobilizację "każą też dyżurować wojskowym przy zamkniętych klatach schodowych. Czekają oni tam, aż ktoś z lokatorów płci męskiej wyjdzie z domu czy też będzie do niego wracał" - dodał.

09:51

Estonia wydaliła dwóch dziennikarzy prokremlowskiego rosyjskiego dziennika "Izwiestia". Władze anulowały im wizy i na trzy lata zabroniły wjazdu.

09:12

Od początku inwazji rosyjskiej w Ukrainie zginęło 361 dzieci, a 711 zostało rannych - podała Prokuratura Generalna Ukrainy.

08:55

Rosja straciła 43,4 tys. żołnierzy w trakcie wojny z Ukrainą - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:03

W szpitalu w centrum okupowanego Melitopola na południowo-wschodniej Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, Rosjanie rozmieścili wojskową bazę - poinformował w sobotę na antenie telewizji Hromadske mer miasta Iwan Fedorow.

08:01

Siły ukraińskie odparły rosyjskie natarcie na kierunku Bachmutu, Awdijiwki, Nowopawłowska, Zaporoża i południowobużańskim - podał sztab generalny ukraińskiej armii.

Wróg przeprowadził operacje ofensywne na kierunku bachmuckim (...), ale nie odniósł sukcesu, wycofał się. Na kierunku Awdijiwki okupanci prowadzili natarcie (...), ale zostali odparci. Na kierunkach Nowopawłowsk i Zaporoże Novoselka nasi żołnierze skutecznie zatrzymali ofensywę wroga i odepchnęli najeźdźców. Na kierunku południowobużańskim wróg próbował przeprowadzić ofensywę (...), ale bez skutku i wycofał się - czytamy w komunikacie.

07:24

Kreml mobilizuje przemysł, aby wesprzeć przedłużającą się inwazję na Ukrainę - informuje amerykański Instytut Badań nad Wojną. Minister obrony Siergiej Szojgu prawdopodobnie odwiedził fabrykę Uralwagonzawod, największego producenta czołgów w Rosji. Firma boryka się z problemami finansowymi z powodu sankcji. Według ISW może to oznaczać, że Kreml rozszerzy działalność kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Z kolei w firmie Rostec na początku sierpnia wprowadzono zakaz urlopów dla całej kadry zarządzającej i znacznej części pracowników.

Rosja zamierza także zwiększyć wydatki państwowe na obronność w 2022 roku o kolejne kilkaset mld rubli.

07:17

Rosjanie nocą ostrzelali Charków, uszkodzili kilka budynków oraz pojazdów komunikacji miejskiej - podał mer Charkowa Ihor Terechow.

07:14

Rosjanie wystrzelili w nocy 30 rakiet na Nikopol - poinformował gubernator obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko. Zniszczonych zostało ponad 20 budynków, a także gazociąg i linia energetyczna. Nikt nie został ranny.

Telegram

07:12

Liczba osób zabitych w wyniku wczorajszego ostrzału Kramatorska wzrosła do trzech - poinformował mer Ołeksandr Honczarenko.

07:00

Rosjanie koncentrują swoje wysiłki na całkowitym zajęciu obwodów donieckiego i ługańskiego, a także utrzymaniu zdobytych terenów obwodów chersońskiego, charkowskiego, zaporoskiego i mikołajowskiego - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.