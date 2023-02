"Rozmawialiśmy na temat koalicji donatorów czołgów Leopard 2. Chcę powiedzieć, że skompletowaliśmy batalion Leopardów 2A4; to było zadanie, które sobie postawiłem, i zakończyło się ono sukcesem" - ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Jak podał, do koalicji dołączyły m.in. Norwegia, Kanada i Hiszpania.

Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie 8 czołgów, Kanada - 4 czołgów, no i Hiszpania - 4 do 6 czołgów - wyliczał szef MON Mariusz Błaszczak. Również Finlandia będzie uczestniczyła w tym projekcie, jako donator czołgów stanowiących wsparcie dla batalionu pancernego - dodał.



Polski minister obrony podkreślił, ze w naszym kraju trwa szkolenie ukraińskich załóg dla tych czołgów, również z udziałem instruktorów z Kanady i Norwegii.

Błaszczak podtrzymał stanowisko Polski ws. ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów F-16. Podkreślił, że nasz kraj ma ich za mało (48), by taki ruch był możliwy. Nie wykluczył jednak przekazania naszym wschodnim sąsiadom MIG-ów 29. Jesteśmy gotowi, żeby rozmawiać o szczegółach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - zadeklarował.

Szef polskiego resortu obrony podpisał w Brukseli listy intencyjne ws. inicjatyw NATO. Jedna z nich jest związana z budową wspólnych magazynów uzbrojenia. Jesteśmy zainteresowani budową takich magazynów - oświadczył. Druga inicjatywa dotyczy wymiany informacji z rozpoznania satelitarnego - to też jest ważne w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa - wskazał Błaszczak.