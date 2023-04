Dwa nagrania, na których widać, jak Rosjanie obcinają głowy ukraińskim żołnierzom, pojawiły się w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych. "Siły grupy Wagnera w dalszym ciągu popełniają na Ukrainie zbrodnie wojenne" - skomentował je amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Żołnierz ukraiński na froncie w okolicach Bachmutu na zdjęciu ilustracyjnym / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Nagrania, na których widać, jak Rosjanie obcinają głowy Ukraińcom, zostały wykonane w różnym czasie - czytamy w CNN. Pierwsze nagranie zrobiono stosunkowo niedawno; drugie prawdopodobnie w lecie, na co wskazuje widoczna w tle zdarzenia zielona roślinność.

Pierwsze nagranie pojawiło się w prorosyjskich mediach społecznościowych 8 kwietnia i zostało wykonane przez widocznych na nim najemników z grupy Wagnera. Widać na nim, jak pozbawiają głów ciała dwóch ukraińskich żołnierzy, leżące na ziemi obok zniszczonego pojazdu wojskowego.

W tle słychać głosy, które zostały zniekształcone, prawdopodobnie, by uniemożliwić identyfikację. Mężczyzna mówi, że pojazd najechał na minę, a żołnierze zginęli w wybuchu. Wygląda też na to, że żołnierzom obcięto również ręce.

Źródło w rosyjskich mediach społecznościowych twierdzi, że nagranie zostało zrobione w okolicach Bachmutu na wschodzie Ukrainy - miasta, o które od miesięcy toczą się najcięższe walki. CNN podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować informacji na temat lokalizacji.

Drugie nagranie pojawiło się na Twitterze, jest zablurowane. Mimo to można zobaczyć, że zostało zrobione latem. Wokół jest bowiem dużo zielonej roślinności. Widać na nim, jak rosyjski żołnierz nożem obcina głowę leżącemu na ziemi ukraińskiemu żołnierzowi. Odgłosy wskazują na to, że mężczyzna wciąż żył, kiedy Rosjanin przystępował do tego barbarzyńskiego aktu bestialstwa.

W poniedziałek amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) oświadczył, że siły Wagnera w dalszym ciągu popełniają na Ukrainie zbrodnie wojenne. Think tank odniósł się w ten sposób do zdjęcia, które pojawiło się w rosyjskich mediach społecznościowych - widać na nim odciętą głowę ukraińskiego żołnierza. Według ISW, podobne zdarzenia odnotowano w miejscowości Popasna w obwodzie ługańskim, gdzie wcześniej operowali wagnerowcy.