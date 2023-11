Rozpoczęła się "trzecia fala" ataków na miasto - poinformował mer Awdijiwki, która zmaga się z zaciekłymi atakami Rosjan. Miasto położone koło Doniecka znajduje się na linii frontu od 2014 roku. Siły ukraińskie są teraz zmuszone do głębokiej obrony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Niestety Awdijiwka już z wyglądu przybliża się do Marjinki. Przypominam, że Marjinka to miejscowość, w której już w zasadzie nic nie istnieje. Jest zniszczona do fundamentów. Nie ma tam ani jednego ocalałego budynku (...) I Awdijiwka zbliża się do tego" - powiedział Witalij Barabasz, mer miasta, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.