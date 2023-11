Na uwolnionych czekać będą rodziny, które zmierzają do szpitali w Izraelu. Dzisiejsza wymiana obejmie 13 osób - matki z dziećmi pojmane przez bojowników Hamasu 7 października.

To pierwsza grupa z uzgodnionych 50 jeńców, których zobowiązał się wypuścić Hamas w zamian za uwolnienie 150 Palestyńczyków z izraelskich więzień. Dziś Izrael ma uwolnić 39 z nich.

Przygotowania do wymiany zakładników / ABIR SULTAN / PAP/EPA

To jednak tylko część z 240 zakładników przetrzymywanych przez bojowników. Minister obrony Izraela Yoav Gallant zapowiedział, że rozejm, który zaplanowano na 4 dni - do poniedziałku, nie zostanie przedłużony, a zaraz po jego wygaśnięciu Siły Zbrojne (IDF) przystąpią do uderzenia z "pełną mocą" i nie spoczną dopóki Hamas nie zostanie całkowicie zniszczony, a zakładnicy uwolnieni.

Informacje o przekazaniu zakładników potwierdza powiązana z Hamasem telewizja Al-Aksa.

Dziennik "Haaretz" podaje także, że 12 tajlandzkich zakładników uwolnionych wcześniej przez Hamas przekroczyło granicę z Izraelem i obecnie jest w drodze do szpitala Assaf Harofeh w środkowym Izraelu.

Hamas zrobi wszystko, by powstrzymać Izrael

W krótkim przemówieniu telewizyjnym przywódca Hamasu Ismail Haniyeh zapowiedział, że jego organizacja zobowiązała się do przestrzegania warunków czterodniowego rozejmu. O ile Izrael zrobi to samo. Haniyeh przekazał, że Hamas "będzie kontynuował wysiłki, aby powstrzymać izraelskie ataki na Gazę i zakończyć blokadę enklawy".

"Chcemy, by naród palestyński uświadomił sobie swoje prawo do posiadania niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie" - mówił przywódca organizacji.

Artykuł w trakcie aktualizacji