Siły ukraińskie zestrzeliły w nocy z wtorku 16 z 21 wysłanych przez Rosję dronów - poinformował rano sztab generalny armii ukraińskiej. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan w rozmowie z CNN stwierdził, że Federacja Rosyjska nie tylko deportuje ukraińskie dzieci, ale traktuje je jako "łupy wojenne". 20 deputowanych do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zostało zaocznie skazanych za naruszenie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Ukrainy - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy. Najważniejsze informacje dotyczące 392. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 22.03.2023 r.

Zniszczony monaster po ataku rakietowym w Odessie, ranne zostały 4 osoby / Alena Solomonova / PAP

07:10

Siły ukraińskie zestrzeliły w nocy z wtorku 16 z 21 wysłanych przez Rosję dronów - poinformował rano sztab generalny armii ukraińskiej.

W nocy w Kijowie i kilku ukraińskich obwodach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Obrona powietrzna pracowała w obwodach kijowskim, chmielnickim i żytomierskim.

Jak przekazano, wokół Kijowa wszystkie cele wroga zostały zestrzelone. Drony Shahed-136 to amunicja krążąca (drony kamikadze), dostarczana Rosji przez Iran.

06:38

Dostawy czołgów Abrams na Ukrainę będą przyspieszone - poinformowała agencja Associated Press. Zamiast produkować nowe maszyny, co mogłoby zająć od roku do dwóch lat, Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać siłom ukraińskim starsze czołgi, które są już w posiadaniu armii amerykańskiej.

05:45

Siły obrony powietrznej zestrzeliły w nocy wszystkie wrogie drony wykryte w przestrzeni powietrznej wokół Kijowa - poinformował Ukrinform na podstawie raportu Kijowskiej Wojskowej Administracji Miejskiej.

Wróg nie przestaje atakować Kijowa. Tej nocy kraj terrorystów ponownie wystrzelił swoje śmiercionośne drony w kierunku stolicy. Według wstępnych informacji były to irańskie drony "Shahed". Wszystkie cele wykryte w przestrzeni powietrznej wokół Kijowa zostały zniszczone przez siły naszej obrony powietrznej - powiedział Serhij Popko szef Kijowskiej Wojskowej Administracji Miejskiej. Dodał, że nie było ofiar w ludziach ani zniszczeń.



05:19

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan w rozmowie z CNN stwierdził, że Federacja Rosyjska nie tylko deportuje ukraińskie dzieci, ale traktuje je jako "łupy wojenne".

Zdaniem prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Federacja Rosyjska nie tylko nie zaprzecza stawianym oskarżeniom o deportację dzieci, ale "traktuje je jako powód do chwały". Karim Khan dodał,że Trybunał w Hadze występował w tej sprawie do Rosji, ale nie otrzymał odpowiedzi.

05:17

Na Krymie okupanci prowadzą aktywny werbunek strażaków, ratowników i pracowników służby penitencjarnej w szeregi rosyjskiej armii - poinformował portal Ukraińska Prawda na podstawie raportu Centrum Narodowego Sprzeciwu.

05:15

20 deputowanych do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zostało zaocznie skazanych za naruszenie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Ukrainy - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy. Każdy z nich został skazany na 15 lat więzienia z konfiskatą mienia.

Prokuratorzy udowodnili, że wskazani deputowani naruszyli integralność terytorialną i nienaruszalność granic Ukrainy, gdyż "Krótko przed inwazją na pełną skalę, 15 lutego 2022 r., poparli uchwałę o zwróceniu się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej z prośbą o rozpatrzenie kwestii uznania pseudorepublik donieckiej i ługańskiej za suwerenne i niepodległe państwa" - czytamy w komunikacie. 22 lutego 2022 roku głosowali za ratyfikacją "traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy" między krajem agresorem a "LNR/DNR".

05:10

Siły obrony powietrznej Ukrainy odpierają w obwodzie kijowskim atak wrogich dronów - poinformował portal Ukraińska Prawda.

W nocy w Kijowie oraz kilku centralnych i północnych regionach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Kijowska administracja obwodowa poinformowała o zagrożeniu atakiem lotniczym wrogich dronów. "W obwodzie działa obrona przeciwlotnicza! Przestrzegać ciszy informacyjnej - nie filmować ani nie zamieszczać w sieci działania sprzętu przeciwlotniczego", przekazuje portal Ukraińska Prawda.



05:05

Pociski ze zubożonym uranem nie są bronią jądrową - stwierdziło brytyjskie Ministerstwo Obrony w odpowiedzi na komentarz Putina, że przekazanie takich pocisków przez Wielką Brytanię Ukrainie oznaczałoby eskalację, ponieważ "Zachód zaczął używać broni nuklearnej".

Technologia ta jest wykorzystywana w produkcji broni, ponieważ pozwala na skuteczniejsze przebicie pancerzy czołgów ze względu na swoją gęstość i inne właściwości fizyczne.

"To standardowy komponent, który nie ma nic wspólnego z bronią nuklearną ani jej możliwościami. Rosja o tym wie, ale celowo próbuje dezinformować" - podkreślił resort obrony.

Zubożony uran jest również stosowany w pancerzach czołgów i pojazdów bojowych jako warstwa pośrednia między płytami pancerza a kadłubem. Ochrona tego poziomu, która jest stosowana, w tym w pancerzu niektórych modyfikacji amerykańskiego czołgu głównego M1 Abrams, jest uważana za praktycznie nie do przebicia dla zdecydowanej większości nowoczesnej amunicji przeciwpancernej, w tym radzieckiej i rosyjskiej.