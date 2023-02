​Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się na Kremlu z dyrektorem biura Komunistycznej Partii Chin do spraw zagranicznych Wangiem Yi. W trakcie rozmów rosyjski przywódca zapowiedział, że jego kraj czeka na prezydenta Chin Xi Jinpinga, który ma w najbliższych miesiącach odwiedzić Rosję.





Wang Yi i Władimir Putin / ANTON NOVODEREZHKIN/SPUTNIK/KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT / PAP/EPA

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi po tym, jak pojawił się na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, poleciał do Moskwy. Wczoraj spotkał się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem, a dzisiaj - z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem oraz prezydentem Władimirem Putinem.

Stosunki między Federacją Rosyjską a Chinami nie są skierowane przeciwko państwom trzecim, ale nie ulegają naciskom państw trzecich - powiedział podczas spotkania Wang Yi. Zapowiedział także, że Pekin jest gotów zacieśniać strategiczną współpracę z Moskwą we wszystkich dziedzinach, które będą w interesie obu krajów i całego świata.

Putin z kolei wskazywał na potrzebę rozwoju relacji gospodarczych. Wartość wymiany handlowej ma sięgnąć 200 miliardów dolarów w 2024 roku. W zeszłym roku było to już 185 miliardów dolarów, są wszelkie powody, by sądzić, że osiągniemy nasze cele na poziomie obrotów handlowych, może nawet wcześniej niż planowaliśmy - powiedział rosyjski prezydent.

Putin zapewniał także, że Rosja czeka z niecierpliwością na wizytę prezydenta Chin Xi Jinpinga. Ma do niej dojść po zakończeniu sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Według "WSJ", Xi może przyjechać do Moskwy w kwietniu lub w maju.

Z Ławrowem o Ukrainie

W komunikacie nie było nic o tym, by Putin i Yi poruszyli temat Ukrainy. Temat pojawił się natomiast w rozmowie Yi z Ławrowem.

Im bardziej złożona staje się sytuacja, tym bardziej nie można rezygnować z wysiłków zmierzających do osiągnięcia pokoju. Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą w stanie przezwyciężyć trudności, tworzyć warunki do dialogu i negocjacji oraz będą w stanie znaleźć skuteczną drogę do porozumienia politycznego - przekazano w komunikacie chińskiej dyplomacji.



Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa przekazała, że Moskwa "jest wdzięczna stronie chińskiej za konsekwentnie wyważone stanowisko" i z zadowoleniem przyjmuje chęć Chin do "odegrania pozytywnej roli" w zażegnaniu konfliktu.

Chiński plan dla Ukrainy

Najwyższy rangą chiński dyplomata w ostatnim czasie promuje "plan pokojowy", który ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie - według przecieków 24 lutego, w rocznicę rosyjskiej inwazji.

Bloomberg, który poznał szczegóły chińskiej strategii, przekazał, że plan zakłada wezwanie do wstrzymania dostaw uzbrojenia do Kijowa oraz żądanie zawieszenia broni. Chiny chcą także poszanowania integralności terytorialnej i ochrony obiektów jądrowych.

Chiny przechodzą do bardziej aktywnej roli w kwestii konfliktu w Ukrainie. Przed przyjazdem do Rosji Yi spotkał się z szeregiem europejskich przywódców. Na przykład podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem powiedział, że Chiny "zajmują obiektywne i sprawiedliwe stanowisko iż zawsze dążą do promowania pojednania i negocjacji pokojowych". Liczył na wsparcie Paryża w "znalezieniu sposobu na porozumienie polityczne oraz szybkie zawieszenie broni".

W rozmowie z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock powiedział z kolei, że przedłużanie się konfliktu w Ukrainie doprowadzi do większych szkód w Europie i zwiększonego ryzyka incydentów takich jak eksplozja gazociągu Nord Stream.