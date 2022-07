Ambasada USA zaapelowała do amerykańskich obywateli o pilne opuszczenie Ukrainy w związku ze "skrajnie niestabilną sytuacją bezpieczeństwa". Wezwano do unikania zgromadzeń, które mogą stać się celem rosyjskiego ataku w całym kraju.

Zdjęcie po ataku w Winnicy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Placówka podkreśla w komunikacie, że sytuacja bezpieczeństwa na Ukrainie wciąż jest nieprzewidywalna w związku z trwającymi atakami militarnymi ze strony Rosji, toczącymi się walkami i niepewnymi warunkami bezpieczeństwa.

Ambasada USA wzywa obywateli, by nie przyjeżdżali na Ukrainę. Ci, którzy są już na terytorium tego kraju, powinni natychmiast wyjechać, wykorzystując dostępne opcje transportu naziemnego - jeżeli jest to bezpieczne.



Zaapelowano o unikanie zgromadzeń i zorganizowanych wydarzeń. Mogą one stać się rosyjskimi celami militarnymi na całej Ukrainie, w tym na zachodzie - zaznaczono.



Komunikat opublikowano w dniu, kiedy rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na centrum Winnicy w środkowej części Ukrainy. Poprzednie takie ostrzeżenie na stronie internetowej placówki jest datowane na 28 maja.