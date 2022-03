Niedziela to 18. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin, najistotniejsze informacje i komentarze zbieramy w poniższym artykule.

Barykady w Mikołajowie / Ukraineincrisis / PAP

Ostrzał poligonu w Jaworowie

W rosyjskim ataku na poligon w Jaworowie zginęło 35 osób, a ponad 130 jest rannych. Do ostrzału rakietowego doszło o poranku.

Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, bardziej znane jako jaworowski poligon wojskowy, znajduje się niecałe 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską.

Ten ruch Rosjan ma w dużym stopniu znaczenie symboliczne. Ma przerażać przede wszystkim samych Ukraińców - tak rosyjski ostrzał poligonu w Jaworowie w obwodzie lwowskim ocenił w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sztykielem Bogusław Pacek - generał dywizji w stanie spoczynku, były doradca NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. On miał przerazić także Zachód. To jest język wojny, który mówi: uważajcie - dodał.

Atak na poligon w Jaworowie był słyszalny m.in. w Lubaczowie na Podkarpaciu. Mieszkańcy przyznają, że nad ranem obudziły ich głośne wybuchy.

Nowe dane dot. liczby uchodźców wojennych

2 698 280 mln osób uciekło dotąd z Ukrainy - poinformował Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi w wywiadzie dla telewizji France 24. Jak podkreślił, to największy w Europie exodus z ogarniętego wojną kraju od II wojny światowej.

W poniedziałek kolejna tura rozmów pomiędzy Rosją i Ukrainą

W poniedziałek 14 marca odbędzie się kolejna runda rosyjsko-ukraińskich rozmów - podał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Negocjacje będą prowadzone za pośrednictwem łącza wideo. Tę informację potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Śmierć amerykańskiego dziennikarza

Amerykański dziennikarz i filmowiec Brent Renaud został zabity w Irpieniu w obwodzie kijowskim. Informację o jego śmierci podał komendant policji w obwodzie kijowskim Andrij Niebitow.

Redaktor naczelny "Time'a" Edward Felsenthal i prezes TIME Studios Ian Orefice napisali w komunikacie, że Renaud był "nagradzanym filmowcem i dziennikarzem, który poruszał najtrudniejsze tematy na całym świecie". Na Ukrainie realizował dla TIME Studios projekt dokumentalny dotyczący globalnego kryzysu uchodźczego.



Doradca prezydenta USA: Putin jest sfrustrowany

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę, że nalot sił rosyjskich "w pobliżu polskiej granicy dowodzi, że prezydent Putin rozszerza kierunki ataków". Ostrzegł też Chiny przed udzielaniem pomocy Moskwie.

Ilu uchodźców skorzystało z pociągów specjalnych do Niemiec?

Od piątku do niedzieli do godz. 18:00, 27 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z zorganizowanego przez polskie koleje dodatkowego transportu do Niemiec - przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.