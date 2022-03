Od piątku do niedzieli do godz. 18:00, 27 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z zorganizowanego przez polskie koleje dodatkowego transportu do Niemiec - przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Tylko w weekend z Polski do Niemiec odjedzie 18 dodatkowych pociągów specjalnych.

"W związku z uruchomieniem pociągów specjalnych dla uchodźców chcących udać się do Niemiec, użytkownicy telefonii komórkowej posiadający ukraińskie karty SIM, otrzymują wiadomości w jeżyku ukraińskim dot. planowanych godzin wyjazdu pociągów" - poinformował Szefernaker na Twitterze. Od kilku dni trwają prace nad skoordynowaniem działań państw unijnych w organizacji transportu dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą przez Polskę udać się do innego państwa. Między innymi w tym celu szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego odpowiednicy we Francji i w Niemczech, Gerald Darmanin i Nancy Feaser, zawiązali nieformalny sztab ds. pomocy uchodźcom. W piątek i w sobotę poświęcone były temu rozmowy ministerstw ds. transportu Polski, Ukrainy, Austrii, Czech, Francji, Niemiec oraz unijnej komisarz ds. transportu Adiny Valean, które odbyły się w Krakowie, a także na pograniczu polsko-ukraińskim. Z polskiej strony w spotkaniach brali udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceszefowie MI Rafał Weber i Andrzej Bittel oraz wiceminister Szefernaker.

Niedziela to 18. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zobacz również: Już niemal 2,7 mln osób uciekło przed wojną z Ukrainy