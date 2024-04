18:33

The Washington Post ujawnia, jak Rosjanie pozyskują szpiegów na Ukrainie.

18:07

"Ponad 1970 obiektów kultury zostało uszkodzonych w wyniku wojny".

Donosi o tym ukraińskie Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej. 16,3 proc. z nich zostało zniszczonych.

Największe straty zanotowano w obwodach donieckim, chersońskim, charkowskim, kijowskim, mikołajowskim, ługańskim i zaporoskim oraz w Kijowie.

Łącznie dotkniętych zostało 951 instytucji: 705 bibliotek, 151 placówek edukacji artystycznej, 114 muzeów i galerii, 36 teatrów, kin i filharmonii, 14 parków, ogrodów zoologicznych i rezerwatów przyrody oraz 3 cyrki.

Ministerstwo dodało, że określenie dokładnej liczby strat jest trudne, gdyż spora część terytorium Ukrainy jest wciąż okupowana.

17:53

Ukraina poparła w czwartek ideę Szefa NATO Jensa Stoltenberga, który zaproponował stworzenie pięcioletniego funduszu w wysokości 100 mld euro na pomoc Kijowowi. "Miałoby to jednak zerowe szanse powodzenia, gdyby wpłaty nie były obowiązkowe" - ocenia Ukraińska Prawda. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział, że członkowie Sojuszu mieli problemy przy zebraniu o wiele mniejszych kwot. "W obecnym modelu finansowania ta inicjatywa ma zerowe szanse. Sojusznicy nie mogą zebrać 500 milionów, a tu, w oparciu o obecny model, musieliby zebrać 20 miliardów" - powiedział Kułeba. "Gdyby wszyscy członkowie bloku byli zobowiązani do wniesienia wkładu, ten plan mógłby istnieć i mieć szansę wdrożenia" - dodał.

15:50

Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł w czwartek, że Rosja może obrać tegoroczne Igrzyska Olimpijskie za cel wojny informacyjnej. Przywódca Francji mówił o tym podczas inauguracji olimpijskiego ośrodka wodnego w Saint-Denis na przedmieściach Paryża.

Marcon przyznał, że Rosja "każdego dnia karmi się faktem, że nie mogliśmy zrobić tego czy tamtego".

"Dlatego też musimy się trzymać. Męstwo, pewność siebie, relacja z prawdą są siłą demokracji i wielkich narodów" - podkreślił prezydent.

14:42

Mieszkaniec Kramatorska, który w czerwcu ubiegłego roku pomógł Rosjanom w przeprowadzeniu ataku rakietowego na kramatorską pizzerię został skazany na dożywocie. W ostrzale zginęło 13 osób, w tym czworo dzieci, a 64 zostało rannych. Skazany miał potwierdzić agentowi rosyjskiemu, że w restauracji znajdują się żołnierze ukraińscy.

14:38

Ukraina nagradza przychylnych jej, zagranicznych hakerów. Wśród nich są obywatele Polski, Wielkiej Brytanii czy USA.

12:13

Władze Francji zaprzeczyły rosyjskim twierdzeniom, by wyraziły gotowość do rozmów na temat Ukrainy podczas środowej rozmowy ministrów obrony Francji i Rosji - poinformowała w czwartek agencja Reutera.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony, podczas rozmowy Sebastiena Lecornu i Siergieja Szojgu zauważono "gotowość do dialogu na temat Ukrainy".

"To nieprawda - zapewniło agencję Reutera źródło we francuskim rządzie. - W żadnym momencie nie okazaliśmy gotowości do dialogu czy negocjacji na temat Ukrainy".

12:09

Premier Donald Tusk oświadczył w czwartek, że Polska nie przewiduje bezpośredniego udziału w wojnie na terenie Ukrainy. Powiedziałem to również prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi i prezydentowi USA Joe Bidenowi - zaznaczył.

Tusk na konferencji w Gliwicach został zapytany o trwające w Brukseli rozmowy ministrów spraw zagranicznych państw NATO m.in. na temat ewentualnego utworzenia misji Sojuszu na terenie Ukrainy.

"Nie będę tego pytania komentował, dopóki nie będę miał pełnej informacji na temat zakresu tych rozmów i ich efektów. W tej chwili mogę powtórzyć to, co powiedziałem także prezydentowi Macronowi, co przedstawiałem także innym liderom, prezydentowi Bidenowi: Polska nie przewiduje bezpośredniego udziału w wojnie na terenie Ukrainy" - odpowiedział premier.



11:23

Około 350 tysięcy mieszkańców Charkowa i jego okolic jest pozbawionych dostaw prądu po nocnym ataku rosyjskich dronów - poinformowało w czwartek na Telegramie ministerstwo energetyki Ukrainy.

"W Charkowie wczoraj obowiązywały godzinowe harmonogramy przerw w dostawie prądu, a około 100 tysięcy odbiorców było pozbawionych zasilania. Ograniczenia zastosowano również dziś rano: około 350 tysięcy odbiorców w Charkowie i rejonach (powiatach-PAP) obwodu jest odłączonych" - czytamy w komunikacie.

10:55

Personel karetek pogotowia i innych pojazdów zapewniających chorym transport ginie na Ukrainie trzy razy częściej niż pozostali pracownicy służby zdrowia - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opublikowanych w czwartek.

WHO przeanalizowała 68 ataków przeprowadzonych w pierwszym kwartale bieżącego roku. Aż w 12 przypadkach - czyli prawie 20 proc. - celem było pogotowie ratunkowe.

10:32

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zidentyfikowali rosyjskich hakerów z wywiadu wojskowego GRU, którzy w połowie grudnia 2023 r. zaatakowali jeden z krajowych operatorów komórkowych Kyivstar - poinformowała SBU w czwartek na Telegramie. Był to jeden z największych rosyjskich cyberataków od lutego 2022 r.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i śledczy SBU zbierają dowody przeciwko rosyjskim hakerom. Po przeprowadzeniu wszystkich badań i postawieniu zarzutów, materiały tego śledztwa zostaną przekazane Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze.

"Zbrodniarze wojenni muszą być sądzeni na szczeblu międzynarodowym" - podkreślił kierownik działu cyberbezpieczeństwa SBU Illa Witiuk, zaznaczając, że cyberataki na infrastrukturę cywilną powinny być uznawane za zbrodnie wojenne.

SBU ustaliła, że atak na Kyivstar został przeprowadzony przez grupę hakerską SandWorm, która jest regularną jednostką rosyjskiego Głównego Zarządu Wywiadowczego.

09:45

Dwie osoby zginęły w ataku ukraińskiego drona, który pojawił się w kontrolowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego - poinformował rosyjski urzędnik Andriej Aleksiejenko.

09:40

Linia wysokiego napięcia prowadząca do ukraińskiej elektrowni atomowej w Zaporożu uległa awarii, przyczyny są badane - twierdzi kontrolowany przez Rosję zarząd elektrowni.

09:24

W ciągu paru ostatnich miesięcy stwierdziliśmy, że Rosja niemal całkowicie odbudowała się militarnie - oznajmił wiceszef amerykańskiej dyplomacji Kurt Campbell, cytowany przez portal DefenseNews.

Jego ocena wydaje się sprzeczna z opiniami Pentagonu i sojuszników USA w Europie - zauważa amerykański portal.

Na spotkaniu z przedstawicielami państw wspierających Ukrainę minister obrony USA Lloyd Austin powiedział w zeszłym miesiącu, że Rosja straciła na Ukrainie ponad 315 tys. żołnierzy. Siły rosyjskie przesunęły się na ukraińskim froncie ze względu na spadek amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, który doprowadził do braków amunicji, ale te zdobycze zostały osiągnięte dużym kosztem - uznał szef Pentagonu.

07:35

Relacje Rosja - NATO "w sposób przewidywalny i z premedytacją" są pogarszane - przekazał zastępca szefa rosyjskiego MSZ Aleksander Gruszko cytowany przez RIA Novosti. Polityk dodał, że wszystkie kanały komunikacyjne zostały sprowadzone do "poziomu krytycznego" przez Waszyngton i Brukselę. Gruszko dodał, że Rosja nie chce rozpoczynać konfliktu zbrojnego z NATO czy członkami sojuszu.

07:21

Wczoraj w terminalu zbożowym w Rostowie nad Donem wybuchł pożar po ataku ukraińskiego drona. Przez to miejsce miało być transportowane ukradzione ukraińskie zboże.