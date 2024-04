Przyjęcie przez Izbę Reprezentantów USA pakietu pomocy dla Ukrainy będzie dla Kremla potężnym sygnałem, że Stany Zjednoczone pozostaną u boku Ukrainy i nie stanie się ona drugim Afganistanem - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej stacji NBC. W okupowanym przez siły rosyjskie Sewastopolu na Krymie doszło do ataku, na skutek którego wybuchł pożar na jednym z okrętów - poinformowały media ukraińskie, powołując się na źródła rosyjskie. Według mediów z Rosji może chodzić o okręt ratowniczy Kommuna. Apelujemy do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie ws. pakietu pomocy dla Ukrainy - napisała na platformie "X" szefowa KE Ursula von der Leyen. Ukraińskie siły przeprowadziły atak rakietowy na jeden z okrętów w Sewastopolu na Krymie. Przedstawiciel Rosji na okupowanym Krymie Sergiej Aksjonow oświadczył, że 9 maja, ze względów bezpieczeństwa, na półwyspie nie odbędą się parada zwycięstwa i marsz propagandowy "Nieśmiertelnego Pułku". Niedziela jest 788. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji.

17:03

Ukraińska marynarka wojenna przeprowadziła w niedzielę skuteczny atak na okręt Floty Czarnomorskiej Rosji w okupowanym przez siły rosyjskie Sewastopolu na Krymie - potwierdził rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk w komunikacie na Facebooku.



"Dziś na Krymie ukraińska marynarka wojenna trafiła w kolejny okręt należący do Floty Czarnomorskiej Rosji, Kommunę. Charakter uszkodzeń jest ustalany" - napisał Płetenczuk.

16:26

Zełenski zaapelował do Waszyngtonu o szybkie przyjęcie pakietu pomocy w Senacie oraz dostarczenie samej pomocy.



Według niego Ukraina będzie miała dzięki temu szansę na zwycięstwo w wojnie z Rosją.

16:02

Siły rosyjskie będą starały się zniszczyć jak najwięcej naszych obiektów energetycznych, należących do infrastruktury krytycznej do czasu dostarczenia Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16 - oświadczył rzecznik ukraińskich sił powietrznych Illa Jewłasz.



Pytany na antenie telewizji, czego spodziewać się po siłach rosyjskich do czasu dostarczenia Ukrainie nowej pomocy amerykańskiej, odparł, że wróg już od kilku miesięcy przeprowadza zmasowane ataki na Ukrainę.



Oczywiście wróg będzie maksymalnie nasilać ataki na nasze terytorium, próbować zniszczyć na tyle, na ile to możliwe infrastrukturę energetyczną i nie tylko - oznajmił Jewłasz.



Jak podkreślił, Rosja ma wystarczająco dużo rakiet i ich używa. Do czasu dostarczenia (...) różnych typów systemów obrony przeciwlotniczej i F-16 musimy się trzymać i odpierać te ataki - powiedział.

15:05

W okupowanym przez siły rosyjskie Sewastopolu na Krymie doszło do ataku, na skutek którego wybuchł pożar na jednym z okrętów - poinformowały media ukraińskie, powołując się na źródła rosyjskie. Według mediów z Rosji może chodzić o okręt ratowniczy Kommuna.



Szef okupacyjnych władz Sewastopola Michaił Razwożajew oznajmił, że siły rosyjskie odbiły atak rakietowy, ale spadające odłamki pocisku spowodowały pożar na jednym z okrętów. Jak zapewnił, ogień szybko ugaszono.



Według kanału Krymskij Wietier na Telegramie, chodzi o jednostkę ratowniczą okrętów podwodnych Kommuna - najstarszy okręt pomocniczy marynarki wojennej Rosji, pochodzący z 1915 roku.

14:21

Rosyjskie wojska przeprowadziło atak rakietowy na obiekt transportowo-logistyczny w obwodzie odeskim, na razie jedna osoba jest poszkodowana - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Kiper.



Wróg kontynuuje ukierunkowane ataki rakietowe. Po południu przeprowadził atak balistyczny na obwód odeski, którego celem były obiekty transportowe i logistyczne infrastruktury portowej - napisał w niedzielę na kanale Telegram.



Według niego "fala uderzeniowa i odłamki rakietowe" uszkodziły prywatne domy, a w jednym z nich zawalił się strop. Na prywatnym podwórku doszło do pożaru siana.



Obecnie znana jest jedna osoba poszkodowana, informacje są wyjaśniane - dodał.

12:09

Wojska rosyjskie, chcąc zdobyć Czasiw Jar we wschodniej Ukrainie, przeprowadzają intensywne bombardowania, co jest powtórzeniem taktyki z kampanii o Awdijiwkę, ale postępy ich sił lądowych są powolne - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 14 kwietnia dowódca ukraińskich sił zbrojnych gen. Ołeksandr Syrski oświadczył, iż rosyjskie wojska planują zająć Czasiw Jar do 9 maja, gdy odbywają się w Rosji obchody Dnia Zwycięstwa. Dodał, że Czasiw Jar jest krokiem w kierunku większego miasta, Kramatorska.

Z kolei 18 kwietnia dowódca ukraińskiego Zgrupowania Operacyjno-Strategicznego Chortyca powiedział, że rosyjskie siły powietrzne zrzucają 20-30 sztuk amunicji dziennie. Są one prawdopodobnie zrzucane przez samoloty Su-25 operujące blisko linii frontu oraz Su-34 operujące z dalszej odległości, które używają bomb szybujących.

"Są to skoordynowane bombardowana, będące powtórzeniem taktyki z kampanii o Awdijiwkę. Miasto Czasiw Jar jest mocno bronione i usytuowane na wzniesieniu. Rosyjskie siły lądowe dokonują jedynie powolnych postępów na tym obszarze" - napisano.

11:52

Czasiw Jar się trzyma - powiadomił w niedzielę rzecznik zgrupowania ukraińskich wojsk Chortyca ppłk Nazar Wołoszyn. Sytuacja w regionie działania tej grupy, czyli na wschodzie kraju w obwodzie donieckim, w ostatnich dniach skomplikowała się, lecz jest pod kontrolą.

Najbardziej "gorące" są w dalszym ciągu kierunek bachmucki i awdijiwski - oświadczył Wołoszyn na antenie ukraińskiej telewizji. Cytuje go agencja Interfax-Ukraina.

Wojskowy powiadomił, że przeciwnik w dalszym ciągu stosuje wszystkie możliwe środki ofensywne, w tym korygowane bomby lotnicze, drony, artylerię i lotnictwo, pojazdy opancerzone. Rosjanie zintensyfikowali ataki małymi grupami piechoty w pojazdach opancerzonych.

11:05

Konsekwencje przyjęcia przez USA nowego pakietu pomocy dla Ukrainy będą niemal natychmiastowe i zapobiegną poważnym niepowodzeniom na polu bitwy w najbliższej perspektywie oraz podważą długoterminowe przekonanie Rosji, że jej gospodarka wojenna - przeznaczająca co najmniej 6 proc. PKB na obronę - jest machiną nie do powstrzymania - pisze w niedzielę portal dziennika The Economist.

10:33

Apelujemy do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie ws. pakietu pomocy dla Ukrainy - napisała na platformie "X" szefowa KE Ursula von der Leyen, komentując decyzję Izby Reprezentantów USA ws. pomocy Ukrainie. "Ci, którzy wierzą w wolność i Kartę Narodów Zjednoczonych, będą nadal wspierać Ukrainę i jej naród" - stwierdził szef RE Charles Michel.

10:07

Przedstawiciel Rosji na okupowanym Krymie Sergiej Aksjonow oświadczył, że 9 maja, ze względów bezpieczeństwa, na półwyspie nie odbędą się parada zwycięstwa i marsz propagandowy "Nieśmiertelnego Pułku" - poinformował w niedzielę portal Ukraińska Prawda.

"Nie ma planów zorganizowania w Republice Krymu 9 maja defilady wojskowej i marszu 'Nieśmiertelnego Pułku'. Jest to związane ze kwestiami bezpieczeństwa" - napisał Aksjonow w Telegramie.

Rosjanie będą organizować uroczystości i "upamiętnienia" w innych formach. "Jednym słowem Krym z godnością przyjmie dzień zwycięstwa" - dodał Aksjonow.

09:48

Rosjanie mogą zintensyfikować swoje ataki na Ukrainę, wykorzystując czas, który potrzebny jest na realizację ze strony Stanów Zjednoczonych pomocy, zatwierdzonej w sobotę przez amerykańską Izbę Reprezentantów - ocenia w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Analitycy wojskowi amerykańskiego think tanku twierdzą, że w nadchodzących tygodniach siły ukraińskie mogą ponieść dalsze straty w oczekiwaniu na amerykańską pomoc, która pomoże Ukrainie ustabilizować front, ale prawdopodobnie będą w stanie powstrzymać obecną rosyjską ofensywę.

"Utrzymuje się ryzyko znaczącego pod względem operacyjnym przełomu w Rosji w nadchodzących tygodniach, chociaż ukraińskie dowództwo może mieć większą swobodę w podejmowaniu krótkoterminowego ryzyka korzystania z zapasów, aby temu zapobiec, jeśli będzie miało pewność, że wkrótce na Ukrainę dotrze nowa pomoc" - podkreślono.

09:43

Ukraiński atak rakietowy na jeden z okrętów w Sewastopolu na Krymie. Cytowany przez Reutersa gubernator regionu stwierdził, że siły rosyjskie odparły atak, choć doszło do strat.

Spadające fragmenty spowodowały niewielki pożar, który został szybko ugaszony - powiedział gubernator Michaił Razwożajew.

09:37

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, komentując sobotnią decyzję Izby Reprezentantów Kongresu USA w sprawie pakietu pomocowego dla Kijowa oświadczył, że to "zły dzień dla Putina".

"To zły dzień dla Putina. Zły dzień dla każdego, kto odważył się uwierzyć, że Ameryka może się zawahać(...). Jesteśmy wdzięczni Izbie Reprezentantów Kongresu USA, jej przewodniczącemu oraz członkom obu partii za przyjęcie długo oczekiwanej ustawy o pomocy dla Ukrainy. Każdy, kto sprawił, że ta decyzja stała się rzeczywistością, dokonał właściwego wyboru. Stany Zjednoczone potwierdziły swoje globalne przywództwo" - napisał na platformie X szef ukraińskiego MSZ.