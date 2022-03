Zakończył się 21. dzień rosyjskiej inwazji ma Ukrainę. W środę Rosjanie kontynuowali natarcie, ale nie udało im się zająć pełnego terytorium obwodów ługańskiego i donieckiego. W Mariupolu zbombardowali teatr, w którym schronienia szukali mieszkańcy miasta. Jak informowały władze portowego ukraińskiego miasta, pod gruzami może znajdować się ponad tysiąc osób. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 17.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

TO NOWA RELACJA. POPRZEDNIĄ MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ.

21. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje. WIĘCEJ FAKTÓW>>>

Mariupol: Zrzucono bombę na teatr, w którym ukrywali się cywile. "Nie wiemy, czy jacyś ludzie przeżyli". WIĘCEJ FAKTÓW>>>

Departament Stanu USA: Nie wyślemy wojsk do Ukrainy. To zaogniłoby konflikt. WIĘCEJ FAKTÓW>>>

Wstępny plan pokojowy między Ukrainą a Rosją? Jest komentarz Ukraińców. WIĘCEJ FAKTÓW>>>

00:23

Reporter Jack Detsch na Twitterze: Wysoki rangą przedstawiciel obrony USA powiedział, że Rosja rozważa zwiększenie liczby żołnierzy i ilości sprzętu wojskowego na Ukrainie.

00:05

Nexta: W Mariupolu zginęło 2,4 tys. cywili. W mieście nie ma elektryczności, gazu i wody, a od 13 dni temperatura w nocy wynosi około -5 stopni Celsjusza.

W Mariupolu nadal znajduje się około 400 tys. osób.

23:45

Białoruski, niezależny portal Nexta opublikował zdjęcie mające być dowodem na to, że przed zbombardowanym teatrem w Mariupolu widniał napis "Dzieci".

23:32

Suspilne News: Oficjalna strona internetowa rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych została zhakowana. Opublikowano na niej prawdę o wywołanej przez Rosję wojnie na Ukrainie.

23:17

Portal Euromaidan Press poinformował o kulisach uwolnienia mera Melitopola, Ivana Fedorova. Jak podano, został on wymieniony na dziewięciu rosyjskich jeńców wojennych - poborowych urodzonych w latach 2002-2003.

23:09

Prawie 6,5 tysiąca ludzi ewakuowanych Mariupola, dotarło dziś do Zaporoża - poinformowała właśnie wicepremier Ukrainy. Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, do oblężonego miasta nie jest wpuszczana pomoc humanitarna. Dlatego władze organizują ewakuację - na początek do oddalonego o 80 km Berdiańska, a później do Zaporoża.

W Berdiańsku zostawiliśmy żywność i leki. Zorganizowano tu punkty z pomocą dla wszystkich, którzy nadal opuszczają zablokowane miasto - powiedziała Iryna Wereszczuk.

Wicepremier dodała, że jutro będą kontynuowane rozmowy dotyczące zawieszenia broni i otwarcia korytarzy humanitarnych. W planach jest też zorganizowanie korytarzy do dostarczania pomocy humanitarnej do zablokowanych osiedli obwodów charkowskiego i kijowskiego.