22:12

Zastępca doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Pyle przesłał list ze wskazaniem reform, które Ukraina powinna przeprowadzić, aby w dalszym ciągu zapewniać jej pomoc wojskową - informuje Ukraińska Prawda. Pismo to zostało wysłane także do premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i na adres Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Dokument wskazuje potrzebne do wprowadzenia zmiany według priorytetu ich wdrożenia: 0-3 miesiące, 3-6 miesięcy, jeden rok, 18 miesięcy - podaje UP. Dotyczą one funkcjonowania rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, organów antykorupcyjnych (SAP, NABU, NAZK), Naczelnej Rady Sądownictwa i ogólnie władzy sądowniczej.

Priorytetem w ciągu roku mają być także zmiany w pracy Ministerstwa Obrony Ukrainy i wszystkich organów ścigania - zaznacza Ukraińska Prawda.

21:34

Burmistrz Mikołajowa Oleksandr Sienkiewycz poinformował, że Rosjanie przypuścili wieczorny atak na miasto.

Telegram

20:55

Rosyjski gubernator Krymu Siergiej Aksionow przekazał na Telegramie, że armia odpiera atak rakietowy w Sewastopolu.

20:39

Siły Zbrojne Ukrainy ostrzegają mieszkańców przed rosyjskimi dronami. Bezzałogowce miały wystartować z Krymu.

20:22

Według mediów alarm powietrzny ogłoszono w Sewastopolu.