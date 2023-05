Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił całkowite zajęcie Bachmutu w obwodzie donieckim. To nieprawda - odpowiada Kijów. Według Ukraińców zaciekłe walki o miasto nadal trwają. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Hiroszimy w Japonii, gdzie będzie uczestniczył w szczycie przywódców grupy G7. Ukraiński przywódca ma w planach m.in. spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Gruzińscy aktywiści zorganizowali wiec w pobliżu kompleksu hotelowego w mieście Kwareli w regionie Kachetia z powodu informacji, że przebywa tam córka rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, Jekaterina Winokurową. W ciągu minionej doby 5 osób zginęło, a 13 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach w obwodach donieckim, chersońskim, charkowskim i zaporoskim na wschodzie i południu Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia związane z 451. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 20.05.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa BM-21 Grad w służbie sił ukraińskich w trakcie działań we wschodniej Ukrainie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

21:47

Jeszcze jedno dementi w sprawie zajęcia Bachmutu przez Wagnerowców. Doradca prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak udzielił wywiadu w telewizji ukraińskiej i stwierdził, że wypowiedzi Prigożyna mają na celu odwrócenie uwagi od wizyty prezydenta Ukrainy na szczycie Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej i międzynarodowego potępienia Rosji na szczycie G7 w Japonii.

To nie pierwszy raz, kiedy Prigożyn powiedział:" wszystko zostało zajęte i dominujemy" . To oczywiste, że trzeba przerwać przestrzeń informacyjną w czasie wizyt prezydenta Zełenskiego i ostrych wypowiedzi szefów obcych państw na temat tego, jak zakończyć wojnę, jakie będzie zbrojne wsparcie dla Ukrainy i co stanie się z Rosją po tym, jak przegra - stwierdził Podolak.

21:07

Wielka Brytania ogłasza koalicję, w której skład wejdą jeszcze Stany Zjednoczone, Holandia, Belgia i Dania. Celem porozumienia ma być dostarczenie samolotów F-16 Ukrainie.

Portal Defense Expresse utrzymuje, że Kijów może relatywnie szybko otrzymać nawet 36 maszyn, a docelowo ta liczba może wzrosnąć nawet do 70.

O roli Danii i Holandii jako potencjalnych darczyńcach samolotów świadczy fakt, że decyzja o przekazaniu F-16 była już tam dyskutowana na szczeblu oficjalnym. Dla tych krajów przekazanie Ukrainie części swoich F-16 nie stanowi krytycznego zagrożenia dla zdolności obronnych, ponieważ już zaczęły one otrzymywać F-35.

Biorąc zatem pod uwagę tylko zasoby F-16 Holandii i Danii, w tej chwili można mówić o potencjalnej możliwości otrzymania przez Ukrainę jednej lub dwóch eskadr z Holandii i jednej z Danii - czyli od 24 do 36 samolotów. W przyszłości liczba ta może wzrosnąć do 70 F-16, gdy z USA przybędą nowe F-35, wylicza DE. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zadeklarowały, że nie przekażą swoich samolotów, a Wielka Brytania zgodziła się prowadzić szkolenia dla ukraińskich pilotów, ale sama nie posiada F-16.

19:55

Watykan poinformował, że papież Franciszek zdecydował się powierzyć kardynałowi Matteo Zuppiemu misję, której celem jest złagodzenie napięć na Ukrainie. Papież miał wyrazić nadzieję, że misja zapoczątkuje proces pokojowy.

Zobacz również: Papież wysyła kardynała na misję w sprawie Ukrainy

19:30

"Przeciwnik koncentruje ataki na kierunkach Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka. W ciągu dnia doszło do 39 starć zbrojnych. Najzacieklejsze walki toczą się o Bachmut i Marijinkę w obwodzie donieckim" - napisał na swoim profilu facebookowym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

18:02

Nasze jednostki rozmieszczone są w południowo-zachodniej części miasta. Bronią naszych pozycji i nie pozwalają wrogowi na ich zajęcie. Rozproszenie takiej fali informacyjnej jest dla wroga ważne z uwagi na to, że przez ponad dziewięć i pół miesiąca nieprzyjacielowi nie udało się zdobyć miasta, a do tego ponosi kolosalne straty - ogłosił w państwowej telewizji rzecznik Wschodniego Ugrupowania Wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty. W ten sposób Kijów zaprzeczył doniesieniom Jewgienija Prigożyna, który powiedział dzisiaj, że Wagnerowcy przejęli pełną kontrolę nad Bachmutem.

17:25

Po tym, gdy Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone zapowiedziały szkolenie ukraińskich pilotów na amerykańskich samolotach F-16, a ich sojusznicy przyznali, że planują dostarczyć Ukrainie tego typu myśliwce, ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło w sobotę, że słynne samoloty pojawią się na ukraińskim niebie już jesienią tego roku.