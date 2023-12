Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zestrzeleniu 18 spośród 19 dronów bojowych Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały z okupowanego Krymu. Środa była 665. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieraliśmy w relacji z 20.12.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Pożar budynku w Doniecku / VALERY MELNIKOV / PAP/EPA

20:28

Naszym celem jest, by Ukraina była w stanie stać na własnych nogach - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken w Waszyngtonie na konferencji prasowej podsumowującej 2023 rok. Stwierdził też, że wsparcie ze strony USA i Europy dla Ukrainy było najlepszym przykładem idei "burden sharing", jaki widział w swojej karierze i dodał, że wsparcie musi być kontynuowane.

Rosja jest słabsza wojskowo, gospodarczo i dyplomatycznie. NATO jest większe i silniejsze i bardziej zjednoczone niż w jakimkolwiek momencie w swojej prawie 75-letniej historii - zauważył szef dyplomacji USA. Docenił jednocześnie wsparcie Europy dla Ukrainy, które wyniosło 110 mld dolarów wobec 70 mld ze strony Stanów Zjednoczonych.

17:52

Prezydent Zełenski zapomina dodać, że Polska też ma prawo bronić swoich interesów ekonomicznych, bez względu na to, czy Ukraina jest na wojnie, czy nie. Polska nie może sobie pozwolić, żeby doszło do zaorania branży przewozowej, to jest 6 proc. PKB. To samo dotyczy rolnictwa - komentował w Radiu RMF24 Zbigniew Parafianowicz, reporter "Dziennika Gazety Prawnej", specjalista od spraw wschodnich. Polska straciła na blokowaniu granicy z Ukrainą, ale wierzę, że problem blokowania granicy uda się rozwiązać - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie mogąc transportować towarów przez Polskę, stworzyliśmy korytarze przez Mołdawię i Morze Czarne - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Parafianowicz o słowach Zełenskiego o Polsce: Prezydent minął się z prawdą

15:20

Japoński Bridgestone Corp., jeden z czołowych producentów opon na świecie, poinformował o sprzedaży swoich aktywów w Rosji spółce holdingowej S8 Capital.

Firma Bridgestone, obecna w Rosji od 1998 r., zdecydowała w marcu 2022 r. o zawieszeniu wszelkiej działalności produkcyjnej i zamrożeniu nowych inwestycji w kraju po inwazji Moskwy na Ukrainę.

"Umowa obejmuje zakład produkcji opon w Uljanowsku oraz biuro sprzedaży i marketingu w Moskwie" - napisano w oświadczeniu japońskiej firmy. Cena transakcji nie została ujawniona.

Rynek rosyjski stanowił mniej niż 2 proc. przychodów firmy w ubiegłym roku.



12:40

Ukraina chce wyprodukować w przyszłym roku ponad milion dronów szturmowych i rozpoznawczych - stwierdził ukraiński minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ołeksandr Kamyszin.

Według oświadczenia ministra zamieszczonego na Telegramie Ukraina planuje wyprodukować w 2024 roku milion dronów rozpoznawczych i szturmowych FPV oraz ponad 11 tysięcy dronów szturmowych średniego i dalekiego zasięgu.

"Wszystkie zakłady produkcyjne są gotowe i rozpoczyna się kontraktowanie na 2024 rok" - dodał Kamyszin.

11:30

W ostatnich tygodniach Ukraina wzmogła prace w celu poprawy fortyfikacji polowych, ponieważ jej siły przestawiają się na bardziej defensywną postawę wzdłuż dużej części linii frontu - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że nastąpiło to po wezwaniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z końca listopada do szybszego wzmacniania fortyfikacji wzdłuż kluczowych sektorów.

W ramach tego projektu, według stanu na połowę grudnia, Ukraina wzmacniała m.in. umocnienia na granicy z Białorusią, gdzie stawiane były bariery przeciwczołgowe typu "zęby smoka" i zasieki z drutu kolczastego oraz kopane były rowy przeciwczołgowe.

10:00

Największy ukraiński operator komórkowy Kyivstar, który w ubiegłym tygodniu został zaatakowany przez rosyjskich cyberprzestępców, ponownie ma problemy techniczne.

Firma powiadomiła w środę, że na południu i zachodzie Ukrainy nie działa jej komunikacja głosowa, a także aplikacje mobilne.

We wtorek Kyivstarowi udało się przywrócić wszystkie funkcje telekomunikacyjne, sparaliżowane cyberatakiem rosyjskiej grupy hakerskiej Sołncepiok, powiązanej z wywiadem wojskowym Rosji.







09:00

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd Estonii wydał około 200 zwolnień z nakładanych w jej konsekwencji na Moskwę sankcji. Zwolnienia te dotyczyły m.in. należących do rosyjskich oligarchów nawozów, których pozostawienie w estońskich portach mogłoby doprowadzić do katastrofy - poinformowało MSZ Estonii, cytowane w środę przez telewizję ERR.

"Zwolnienie może zostać wydane jedynie wówczas, gdy istnieje zarówno solidna podstawa prawna, jak i przekonujące uzasadnienie" - zaznaczył Andres Siplane z departamentu ds. sankcji i nadzoru towarów strategicznych estońskiego MSZ.

07:45

Jak podano w komunikatorze Telegram, 18 dronów zostało strąconych nad obwodami odeskim, chersońskim, chmielnickim, dniepropietrowskim, winnickim, kijowskim, czernihowskim i kirowohradzkim.

Ponadto siły rosyjskie przeprowadziły dwa ataki rakietowe na obwód charkowski, odpalając pociski S-300 z obwodu biełgorodzkiego na południowym zachodzie Rosji. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

07:00

PAP pisze o obywatelach Rosji, którzy zbiegli z ojczyzny, by walczyć z dyktaturą Putina w szeregach armii Ukrainy. Jedni marzą o końcu imperium, inni o własnej państwowości, która ma powstać na jego ruinach. Należą do Batalionu Syberyjskiego i mają już za sobą pierwsze bitwy.

PAP była na ich szkoleniach.

"Ta wojna, która potrzebna jest jakimś pięciu osobom w Rosji, wbiła się klinem pomiędzy mną a normalnym życiem. Jedynym sposobem, by ją zakończyć, jest pomóc Ukrainie w pokonaniu Rosji" - mówi jeden z nich.

06:30

Sytuacja na Ukrainie, bezpieczeństwo transatlantyckie, współpraca w dziedzinie energetyki były tematami wtorkowej rozmowy premiera Kanady Justina Trudeau z premierem Polski Donaldem Tuskiem - poinformowała we wtorek kancelaria szefa kanadyjskiego rządu.

"Obaj liderzy ponowili zobowiązanie do współpracy nad wspólnymi priorytetami (...) Potępili rosyjską napaść na Ukrainę i zobowiązali się do dalszego wspólnego wzmacniania bezpieczeństwa transatlantyckiego i stabilności. Premierzy rozmawiali też o metodach wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i w Europie, w tym przy użyciu technologii nuklearnych" - napisano w komunikacie kancelarii premiera Kanady.