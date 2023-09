Władimir Putin powiedział - po rozmowach z Recepem Tayyipem Erdoganem - że Rosja jest gotowa do podpisania umowy zbożowej, jeśli Zachód spełni jego żądania. Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu potwierdził, że w tym roku nie będzie rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Poniedziałek był 558. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zebraliśmy w naszej relacji z 4 września 2023 roku.

Zdj. ilustracyjne

22:56

"Na obecnym etapie nie doszliśmy do wniosku, że na Ukrainie ma miejsce ludobójstwo" - oświadczył na konferencji prasowej w Kijowie Erik Mose, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. zbrodni na Ukrainie, cytowany przez portal Radia Swoboda. Dodał, że śledztwo w tej sprawie będzie kontynuowane.

22:40

Pływacy z Rosji i Białorusi będą dopuszczeni do startu pod neutralną flagą, jeśli spełnią określone warunki - poinformowała światowa federacja pływacka (World Aquatics). Zawodnicy z tych krajów mieli zakaz startów od lutego 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę.

22:14

W Sztokholmie rozpoczął się w poniedziałek proces urodzonego w Rosji obywatela Szwecji Siergieja Skworcowa, oskarżonego o zbieranie przez prawie dekadę informacji dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU - poinformowała agencja AP.

22:09

Rosyjski dziennikarz Dmitrij Muratow, który w 2021 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla, odejdzie ze stanowiska redaktora naczelnego niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety" na czas postępowania sądowego przeciw uznaniu go przez władze za tzw. zagranicznego agenta - podała gazeta.

21:21

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził osiem brygad, walczących w obwodzie donieckim na wschodzie kraju i wchodzących w skład Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego "Donieck" - podały służby prasowe głowy państwa.

Dowódcy mówili o problemach, w tym o potrzebie większej liczby dronów i środków walki z dronami; wskazali na niedostateczną liczbę żołnierzy w pododdziałach i braki poszczególnych typów amunicji - podano w oświadczeniu.

Prezydentowi towarzyszył wiceminister obrony Ołeksandr Pawluk.

21:19

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un planuje w tym miesiącu udać się do Rosji, aby spotkać się z Władimirem Putinem. Chce omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni na potrzeby wojny na Ukrainie - podał "New York Times", powołując się na wypowiadających się anonimowo urzędników amerykańskiej administracji.

19:44

Rosyjski sąd w tzw. Donieckiej Republice Ludowej skazał ukraińskiego żołnierza na 22 lata więzienia, oskarżając go o udział w zastrzeleniu nieuzbrojonego człowieka w Mariupolu w kwietniu 2022 r. - podał niezależny portal Nowaja Gazieta.Jewropa.

Portal poinformował, cytując dane ogłoszone przez rosyjski Komitet Śledczy, że skazanym jest Maksym Owczarenko z 1. kompanii 74. samodzielnego batalionu zwiadowczego ukraińskich sił zbrojnych.

Nie jest jasne, jak wojskowy trafił do niewoli rosyjskiej. Mariupol jest okupowany przez Rosję od maja 2022 roku.



18:57

Na terytorium Rumunii nie spadły rosyjskie drony ani ich szczątki w wyniku nocnego ataku Rosjan na ukraiński port w Izmaile po drugiej stronie Dunaju - powiedziała rumuńska minister spraw zagranicznych Luminita Odobescu cytowana przez agencję Reutera. Powtórzyła tym samym stanowisko rumuńskiego resortu obrony.

Ukraina jest gotowa podzielić się z Rumunią fotograficznymi dowodami upadku i detonacji dronów uderzeniowych Shahed na jej terytorium, wystrzelonych przez rosyjskie wojska - powiedział z kolei ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Stanowczo zapewniamy i mamy na to dowody, że to Shahedy przyleciały (...) Nie ma sensu temu zaprzeczać - dodał. Zauważył też, że "istnieje tendencja ze strony Rumunii, aby nie eskalować interpretacji niektórych wydarzeń, aby nie zostać wciągniętym w bezpośredni konflikt".

17:43

Papież Franciszek zapewnił, że nie miał na myśli imperializmu, kiedy mówił o "wielkiej Rosji" podczas zdalnej rozmowy z młodymi rosyjskimi katolikami. Swoje intencje wytłumaczył w czasie konferencji prasowej w samolocie lecącym z Ułan Bator do Rzymu.

17:15

Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu potwierdził, że w tym roku nie będzie rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. W tym roku ćwiczymy na Ukrainie - stwierdził.

Rozmawiamy o wspólnych manewrach wojskowych ze wszystkimi, w tym z Koreą Północną. (...) oczywiście, dyskutujemy o tym - powiedział Szojgu, podsumowując swoją ubiegłotygodniową wizytę w Pjongjangu.

Rosyjskie media przekazały też jego wypowiedź dotyczącą tego, że w bieżącym roku nie odbędą się regularne manewry wojskowe Zapad, które Rosja przeprowadzała wspólnie z Białorusią.

O możliwości odwołania ćwiczeń Zapad 23 informowało wcześniej brytyjskie ministerstwo obrony. "Słabe wyniki rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie uwypukliły fakt, że połączone manewry strategiczne miały ograniczoną wartość szkoleniową i w dużej mierze miały charakter pokazowy. Rosja prawdopodobnie odwołała Zapad 23 z powodu zbyt małej liczby dostępnych żołnierzy i sprzętu. Istnieje realna możliwość, że rosyjskie przywództwo jest również wrażliwe na krytykę wewnętrzną, wynikającą z przeprowadzenia kolejnych zręcznie wyreżyserowanych manewrów w czasie wojny" - napisano w aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony 28 sierpnia.

17:13

Władimir Putin powiedział - po rozmowach z Recepem Tayyipem Erdoganem - że Rosja jest gotowa do podpisania umowy zbożowej, jeśli Zachód spełni jego żądania. Prezydent Turcji przyjechał do Soczi, licząc m.in. że przekona prezydenta Rosji do wznowienia porozumienia.

16:48

Rosyjski śmigłowiec Ka-52 rozbił się na wodach Morza Azowskiego - podały rosyjskie media. Do zdarzenia miało dojść w piątek, jednak dopiero teraz poinformowano o nim.

Maszyna miała rozbić się ok. 1,5 km od linii brzegowej. Według wstępnej wersji przyczyną upadku były trudne warunki pogodowe - w okolicy panowała gęsta mgła. Na pokładzie Ka-52 było dwóch członków załogi. W trakcie akcji ratowniczej zostali ewakuowani.