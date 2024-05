Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała do Kijowa z oficjalną wizytą. Trzynaścioro ukraińskich dzieci wróciło w czwartek do swojej ojczyzny z Rosji i okupowanych przez Rosjan terytoriów Ukrainy - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Jeśli Rosja zwycięży, chroniczna niestabilność rozprzestrzeni się nie tylko w Europie, ale na całym świecie, zapewniając dodatkowe paliwo globalnej koalicji dyktatur. Już teraz widzimy, jak powstają i współpracują, ale Rosja nie wygra tej wojny. Chyba, że jej na to pozwolimy. Koszt jej powstrzymania będzie stosunkowo niewielki" - przekonywał w Londynie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

09:43 Jeśli Rosja zwycięży, chroniczna niestabilność rozprzestrzeni się nie tylko w Europie, ale na całym świecie, zapewniając dodatkowe paliwo globalnej koalicji dyktatur. Już teraz widzimy, jak powstają i współpracują, ale Rosja nie wygra tej wojny. Chyba, że jej na to pozwolimy. Koszt jej powstrzymania będzie stosunkowo niewielki - przekonywał w Londynie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do wojny na Ukrainie. W przemówieniu wygłoszonym na zakończenie London Defence Conference Radosław Sikorski podkreślał, że aby pomóc Ukrainie, nie musimy walczyć własnymi żołnierzami. Musimy tylko zapewnić finansowanie i broń Ukraińcom, którzy wykonają zadanie. Motywacji na pewno im nie zabraknie, bo chodzi o los ich własnego kraju. To jest właśnie stawka. Z naszą pomocą Ukraina będzie w stanie utrzymać linię frontu i podnieść koszty rosyjskiej agresji. Będzie też miała szansę zanegować negocjacje z pozycji względnej siły, gdy tylko pojawi się jakiekolwiek pole do negocjacji - dodał szef polskiego MSZ. Sikorski zwrócił uwagę że ukraińscy żołnierze nie tylko bronią kraju, lecz kupują Europie czas na odbudowę jej własnego odstraszania, ale aby go nie zmarnować, Europa musi zwiększyć swoje możliwości wojskowe. 09:40 Trzynaścioro ukraińskich dzieci wróciło w czwartek do swojej ojczyzny z Rosji i okupowanych przez Rosjan terytoriów Ukrainy - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Z terenów okupowanych wróciło siedmioro dzieci, kolejnych sześcioro powróciło z Rosji w ramach realizacji projektu Bring Kids Back UA" - napisał Jermak na Telegramie. Informację tę potwierdził ukraiński rzecznik ds. praw człowieka Dmytro Łubinec. 09:38 Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała do Kijowa z oficjalną wizytą. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

Ta wizyta jest ważna dla rozwoju współpracy międzyparlamentarnej i wzmocnienia stosunków ukraińsko-polskich - oceniła Kondratiuk w komunikacie opublikowanym na Facebooku.