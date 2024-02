Pojawiły się informacje, że Kijów ściąga w rejon Awdijiwki dodatkowe siły, by za wszelką cenę utrzymać obronę.

19:10

Zwycięzcą nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów w kategorii "Wybitne Osiągnięcie Reżyserskie w Filmie Dokumentalnym" za rok 2023 został Mścisław Czernow za film "20 dni w Mariupolu" - poinformowało w poniedziałek Radio Swoboda.

Film dokumentalny "20 dni w Mariupolu" opowiadający o pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku został nakręcony przez zespół reporterów Associated Press; reżyserem był Mścisław Czernow, autorem zdjęć Eugeniusz Maloletka, a producentką Wasilisa Stepanenko.

Wideo youtube

Jak podaje Radio Swoboda, zespół filmował oblężenie miasta przez 20 dni i musiał je opuścić, gdy rosyjskie wojska zbliżyły się zbyt blisko Mariupola i zajęły jego część. Dziennikarze obawiali się, że materiał filmowy, gdyby trafił w ręce rosyjskich żołnierzy zostałby prawdopodobnie zniszczony.

18:10

Rozpoczęła się budowa fabryki amunicji Rheinmetall w Dolnej Saksonii. Pociski artyleryjskie wyprodukowane tam mają trafić na Ukrainę.

17:40

Rosja użyła hipersonicznego pocisku Cyrkon podczas ataku na Ukrainę 7 lutego - poinformował w poniedziałek szef Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych Ołeksandr Ruwin na Telegramie.

"Świadczą o tym oznakowania na częściach i odłamkach, identyfikacja detali, cechy szczególne broni tego typu" - oznajmił Ruwin. Nie podał miejsca, w które uderzyła rakieta, ale zaznaczył, że były to tereny oddalone od obiektów wojskowych. W ataku ucierpieli cywile i infrastruktura cywilna - dodał Ruwin.

Użyta rakieta - ZM22 Cyrkon - to przeciwokrętowy pocisk manewrujący, który może również uderzać w cele naziemne, przyjęty na uzbrojenie armii rosyjskiej w styczniu ubiegłego roku. Według strony rosyjskiej rakieta ta ma zasięg od 600 do 1500 km i może osiągać prędkość do 8-9 machów.

17:00

Jako niedopuszczalne określił w poniedziałek niszczenie ukraińskiego zboża na polskiej granicy minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, wzywając do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

"Niszczenie ukraińskiego zboża na polskiej granicy jest niedopuszczalne. Każdy rolnik powinien wiedzieć, ile pracy kosztuje produkcja zboża, zwłaszcza w czasie wojny. Dla dobra przyjacielskich stosunków ukraińsko-polskich winni tej prowokacji powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - oznajmił Kułeba.

Do incydentu na przejściu w Dorohusku, gdzie trwa protest polskich rolników, miało dojść w niedzielę. Z trzech ukraińskich ciężarówek, które znajdowały się już po polskiej stronie po przejściu procedur celnych, protestujący wysypali na jezdnię część zboża.



15:00

W 2024 roku Ukraina wyprodukuje tysiące dronów dalekiego zasięgu zdolnych do głębokich uderzeń w Rosję i ma już aż 10 firm produkujących drony zdolne dosięgnąć Moskwy i Petersburga - poinformował Reutersa minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy Mychajło Fiodorow.

Zdaniem ministra niedawna seria ataków na rosyjskie zakłady naftowe odzwierciedla postęp ukraińskiego rządu we wprowadzaniu zmian na rynku dronów i zwiększaniu jego finansowania, przy wykorzystaniu państwa w roli inwestora wysokiego ryzyka.

13:20

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy o przedłużeniu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji na Ukrainie na 90 dni - do 13 maja 2024 r.

12:00

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zaapelował do polskich władz i policji o zdecydowaną reakcję na wysypanie zboża z ukraińskich ciężarówek na przejściu granicznym w Dorohusku.

Do incydentu w Dorohusku, gdzie trwa protest polskich rolników, miało dojść w niedzielę. Z trzech ukraińskich ciężarówek, które znajdowały się już po polskiej stronie po przejściu procedur celnych, protestujący wysypali na jezdnię część zboża.

Jak powiadomił ukraiński portal Europejska Prawda, ambasador Zwarycz powiedział, że ciężarówki były oplombowane i miały następnie udać się tranzytem na Litwę.

"Ambasada i konsulat generalny Ukrainy w Lublinie niezwłocznie zwróciły się do polskiej policji o wszczęcie sprawy w związku z tym haniebnym przestępstwem. Policja wszczęła postępowanie i rozpoczęła niezbędne czynności" - oznajmił dyplomata, cytowany przez portal.

Ocenił, że podobne działania protestujących "nie powinny być tolerowane w cywilizowanym kraju europejskim, nie mówiąc już o moralnym aspekcie tej prowokacji".



10:53

Mer Lwowa Andrij Sadowy nazwał polskich rolników protestujących na granicy z Ukrainą "prorosyjskimi prowokatorami". Samorządowiec odniósł się w ten sposób do wysypania przez uczestników manifestacji zboża na jezdnię przed przejściem granicznym w Dorohusku.

08:47

Siły rosyjskie zbudowały 30-kilometrową barierę z towarowych wagonów kolejowych, nazwaną "car pociąg", w okupowanej części obwodu donieckiego, najprawdopodobniej dla obrony przed przyszłymi ukraińskimi atakami - podaje w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy amerykańskiego think tanku twierdzą, że zdjęcia satelitarne z 10 maja 2023 r. oraz 6 i 10 lutego 2024 r. pokazują, iż w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy siły rosyjskie zbudowały długą linię wagonów rozciągającą się od okupowanej Ołeniwki (na południe od Doniecka) do Wołnowachy (na północ od Mariupola).

Ukraińskie źródło DeepState poinformowało 11 lutego, że rosyjskie siły połączyły ponad 2100 wagonów towarowych w 30-kilometrowy pociąg; prace rozpoczęły się lipcu 2023 r. Jak zaznaczono w raporcie ISW Rosjanie mogli zmontować "car pociąg" również w innych celach niż do obrony przed ukraińskimi atakami.



05:49

Nocny atak dronów na Ukrainę. Jak poinformowały ukraińskie siły powietrzne, zestrzelonych zostało 14 z 17 maszyn.

Według ukraińskiego dowództwa wojskowego Rosjanie wystrzelili także pociski rakietowe S-300; nie podano ile takich pocisków odpalono i czy trafiły w cel.

05:47

Nowy dowódca sił obrony terytorialnej Ihor Płachuta w czasie Rewolucji Godności pracował w MSW i kierował wojskami wewnętrznymi podczas rozpędzania protestów na Majdanie - napisał portal Ukraińska Prawda.

11 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski powołał Ihora Płachutę na stanowisko dowódcy sił obrony terytorialnej Ukrainy. Zastąpi on zwolnionego w piątek Anatolija Barhyłewicza, który objął z kolei funkcję szefa sztabu generalnego.

Według Ukraińskiej Prawdy oraz innych ukraińskich mediów Płachuta był dowódcą podlegających MSW wojsk wewnętrznych w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r., gdy trwała tzw. Rewolucja Godności. Wojska te były skierowane do rozpędzania protestujących.

05:46

Jak informuje Reuter, mołdawska straż graniczna przekazała, że w pobliżu miasta Etulia, położonego w pobliżu granicy z Ukrainą, znaleziono "fragmenty drona typu Shahed". Nikomu nic się nie stało.

Przypuszcza się, że był to dron zestrzelony przez ukraińską obronę powietrzną podczas rosyjskiego ataku na obwód izmaiłowski odległy od Etulii o 40 km.

05:45

Wojska rosyjskie wystrzeliły w niedzielę na cele w różnych rejonach Ukrainy 45 produkowanych przez Iran dronów Shahed, z których 40 zestrzelono - poinformowały władze w Kijowie.

Według opublikowanego na Telegramie komunikatu ukraińskiego dowództwa atakowano infrastrukturę rolniczą i urządzenia portowe w dziewięciu rejonach na południu Ukrainy.

W niektórych miejscach wybuchły pożary a spadające odłamki uszkodziły kilka budynków.