Rewolucja Godności przeszła do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Demonstracje wybuchły w listopadzie 2013 roku w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W ciągu kilku dni najkrwawszych starć z ukraińską milicją i oddziałami specjalnymi zginęło ponad 100 protestujących.

Protesty Rewolucji Godności trwały do lutego 2014 roku, kiedy Janukowycz został obalony i uciekł do Rosji. Zapoczątkowało to serię wydarzeń: m.in. dokonaną przez Rosję aneksję ukraińskiego Krymu oraz wojnę ze wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie.