Mimo niekorzystnych warunków okupanci intensyfikują ataki. Chodzi prawdopodobnie o utrzymanie inicjatywy do wyborów prezydenckich w Rosji. Prokuratura generalna Ukrainy ustaliła, że producentem dronów Shahed 131/136, których Rosja używa do ataków, jest irańska firma Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company - informuje portal Suspilne. W piątek Rosjanie zastosowali w atakach na Ukrainę rakiety-wabiki, których zadaniem było zmylenie i przeciążenie ukraińskiej obrony powietrznej. Ten plan jednak się nie powiódł - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Niedziela była 655. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 10.12.2023 roku.

22:30

Nie jest jasne, czy wizyta Zełenskiego w USA (do której dojdzie we wtorek) doprowadzi do przełamania impasu. Jak powiedział PAP przedstawiciel Demokratów w Kongresie, jeszcze w listopadzie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak rozmawiał na temat ewentualnej grudniowej wizyty Zełenskiego. Od republikańskich rozmówców miał usłyszeć, że nie będzie to pomocne. Już podczas swej wizyty we wrześniu ukraiński przywódca spotkał się na Kapitolu z chłodniejszym, niż wcześniej przyjęciem. Ówczesny spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy nie wyraził zgody na przemówienie Zełenskiego przed Kongresem. Zełenski robił to wcześniej dwukrotnie, raz występując przed połączonymi izbami wirtualnie, a drugi raz podczas wizyty w grudniu 2022 roku.

21:20

Prezydent USA Joe Biden zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na spotkanie w Białym Domu w najbliższy wtorek - powiadomiła w niedzielę rzeczniczka amerykańskiego przywódcy Karine Jean-Pierre. Spotkanie ma "podkreślić niezachwiane zobowiązanie" Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy.

Będzie to trzecia wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie od czasu rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Dojdzie do niej w momencie, kiedy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy.

20:30

"To nie Gwiezdne Wojny, to amerykański Bradley IFV z działkiem 25 mm" - napisał resort obrony Ukrainy pod nagraniem zamieszczonym w sieci. Bradley'e mają "pomóc" okupantom w zrozumieniu, że nie ma dla nich miejsca na ukraińskiej ziemi - dodano.