Prezydent USA Joe Biden zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na spotkanie w Białym Domu w najbliższy wtorek - powiadomiła rzeczniczka amerykańskiego przywódcy Karine Jean-Pierre. Spotkanie ma "podkreślić niezachwiane zobowiązanie" Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, która od lutego 2022 roku odpiera rosyjską inwazję na pełną skalę.

Joe Biden / WILL OLIVER / PAP/EPA

Jak poinformowała w oświadczeniu Jean-Pierre, wizyta Zełenskiego w Białym Domu ma "podkreślić niezachwiane zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do wspierania narodu ukraińskiego".

Podczas gdy Rosja nasila swoje ataki rakietowe i z użyciem dronów przeciwko Ukrainie, przywódcy omówią pilne potrzeby Ukrainy i kluczową wagę dalszego wsparcia Stanów Zjednoczonych w tym krytycznym momencie - dodała rzeczniczka Bidena.



Do wizyty dojdzie w momencie, kiedy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. W ciągu ostatniego miesiąca Waszyngton odwiedziło kilka delegacji z Ukrainy, by lobbować za przyjęciem przez parlament pakietu zawierającego ponad 61 mld dolarów na wydatki związane z pomocą dla Ukrainy. Pakiet ten został w ubiegłym tygodniu zablokowany przez Republikanów w Senacie, którzy domagają się dodania do niego dodatkowego zaostrzenia polityki imigracyjnej. Rozmowy na ten temat trwają, lecz ich wynik jest niepewny, nawet mimo faktu, że w obydwu izbach większość członków opowiada się za dalszą pomocą Kijowowi.



Źródła PAP twierdzą, że jest mało prawdopodobne, iż nawet w przypadku sukcesu rozmów uda się przegłosować ustawę przed końcem roku, kiedy - według Białego Domu - administracji Bidena niemal skończą się pieniądze na wsparcie Ukrainy.

Wizyta Zełenskiego przełamie impas?

Nie jest jasne, czy wizyta Zełenskiego doprowadzi do przełamania impasu. Jak powiedział PAP przedstawiciel Demokratów w Kongresie, jeszcze w listopadzie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak rozmawiał na temat ewentualnej grudniowej wizyty Zełenskiego. Od republikańskich rozmówców miał usłyszeć, że nie będzie to pomocne. Już podczas swej wizyty we wrześniu ukraiński przywódca spotkał się na Kapitolu z chłodniejszym, niż wcześniej przyjęciem. Ówczesny spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy nie wyraził zgody na przemówienie Zełenskiego przed Kongresem. Zełenski robił to wcześniej dwukrotnie, raz występując przed połączonymi izbami wirtualnie, a drugi raz podczas wizyty w grudniu 2022 roku.



Wtorkowa wizyta Zełenskiego będzie już jego trzecią w Białym Domu od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę i czwartą od objęcia prezydentury w 2019 roku.